Martín Varsavsky: “El discurso de Milei es música para los oídos de empresas que sienten culpa por tener éxito”

Martin Varsavsky, chief executive officer of FON Wireless Ltd., arrives for a morning session during the Allen & Co. Media and Technology Conference in Sun Valley, Idaho, U.S., on Friday, July 11, 2014. Technology companies from Silicon Valley are expected to take center stage at this year's Allen & Co.'s Sun Valley conference as tech and media converge. Photographer: Scott Eells/Bloomberg *** Local Caption *** Martin Varsavsky

Martín Varsavsky, un exitoso empresario argentino que acompañó durante dos días la gira de Javier Milei por EEUU y ya había señalado a Infobae que si no fuera por Milei, laArgentina no le llamaría la atención a los grandes CEOs de Silicon Valley”, posteó en la madrugada del sábado de la Argentina un largo video en la red social X (antes Twitter) en la que elogió calurosamente al presidente argentino, de quien dijo que sorprendió a los líderes de las grandes empresas tecnológicas con un discurso “absolutamente original”.

Las reuniones de Milei con los líderes de empresas tecnológicas como Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Google) y Marc Andreessen (cofundador de Netscape y coautor de Mosaic, uno de los primeros navegadores de Internet), dijo Varsavsky, “eran muy shockeantes para todos, también para el propio Milei, que también alucina por estar ahí. Y para Tim Cook que no se puede creer que el discurso de Milei en el que él básicamente dice los impuestos son robo, las injerencias del gobierno solo causan daño, el socialismo consiste en usar una idea de la injusticia para crear más injusticia, el resultado ha sido la hiperfinflación y gente que cobra por no hace nada. Y que el trabajo de él es reducir el Estado a una serie de condiciones básicas que permitan crear unas reglas de juego para que después las empresas privadas cubran todas o casi todas las necesidades de la gente”.

Según Varsavsky, fundador de 5 “unicornios” tecnológicos y radicado en España, el discurso de Milei “es música para los oídos de empresas que sienten culpa por tener éxito, cuando es el éxito de esas empresas lo que hace exitosos a sus accionistas, felices a sus consumidores y exitosos a sus empleados que ganan sueldos que en la Argentina no se pueden ni soñar”.

48 horas con Milei

El empresario y economista hizo un posteo de más de 4 minutos, con subtítulos e imágenes, en el que relató su experiencia de acompañar durante dos días a la comitiva presidencial durante su paso por Silicon Valley (en inglés, “Valle del Silicio”), cuna de buena parte de las empresas de alta tecnología de EEUU, a las que instó a invertir en la Argentina.

Varsavsky habla de Milei

El discurso de Milei, dijo Varsavisky, fue recibido como algo “absolutamente original, algo que (los líderes tecnológicos) no escucharon nunca en su vida”.

“Es un discurso diferente al de Biden o al de Trump. La gente no entiende cuando dicen que Milei es como Trump. No es como Trump y tampoco es como otros líderes de derecha, en el sentido tradicional de la palabra. No es un líder autoritario como piensa la gente. Yo lo vi funcionar con gente como Toto Caputo, con el embajador (Gerardo) Werthein. Estuve en su entorno por dos días …. vine para ayudar en esto y veo que es un tipo que da líneas y deja ejecutar, deja hacer”.

Varsavksy explica en su posteo que “la persona que gestiona la economía de la Argentina ahora en el día a día es Caputo, no Milei. Milei da lineamientos”.

El balance del empresario es que se trató de una “muy buena gira, en que (Milei) explicó a gente muy clave cómo en la Argentina la economía del conocimiento va increíblemente bien, por qué vale la pena invertir ahí y por qué se puede conseguir a través de una baja regulación cosas como más energía nuclear, energías renovables y que la energía sea barata”.

Ventaja patagónica

En su largo video, el empresario resaltó también la ventaja que tiene la Argentina por poseer regiones frías como la Patagonia para poner centros de datos “lo que es muy importante porque los centros de datos generan calor”.

“Hay una serie de condiciones geográficas, para las renovables, talento humano, aunque hay que mejorar la educación”, subrayó. Y contó que “tanto Google como Apple ofrecieron academias para educar argentinos; me parece super importante porque creo que la educación argentina está muy deteriorada y educar a la gente en la economía del conocimiento es una gran cosa. Así que la gira fue un exitazo”.

"Tres personas afuera le dijeron fascista, pero adentro había cientos de estudiantes fascinados con Milei", dijo Varsavsky

Varsavsky señaló además que las conferencia que dio Milei en la Hoover Institution, donde fue presentado por la ex secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, y en la Universidad de Stanford, “fueron muy bien recibidas”.

“La conferencia en Stanford fue muy académica. Debo decir que yo no la entendía yo absolutamente bien, un tercio de la gente de la que él habla yo nunca la escuché”, dijo Varsavsky, que es graduado en Economía. “Un tercio de la gente de la que él habla yo nunca escuché hablar. El cómo que encuentra autores quizás menos conocidos. tal vez por haber sido profesor tantos años”.

Caputo contra las mafias

Además, el empresario minimizó las expresiones de repudio a Milei y ensalzó la personalidad y el trabajo de Caputo.

“Los medios hablaron de 3 personas que le dijeron (a Milei) que era fascista; y es verdad, había 3 personas personas afuera (que lo hacían), pero había cientos de estudiantes adentro, alucinados con Milei”.

Varsavsky señaló que “todo el equipo” que acompañó al presidente hizo un muy buen trabajo, pero destacó el del ministro de Economía.

“Toto Caputo, a quien no conocía, me impresionó muy bien. Es una gran persona que está haciendo lo que puede contra las mafias enquistadas argentinas, que viven de robar. Argentina es pobre porque hay muchas personas que han robado cantidades increíble de plata. Si no le aprueban la ley Bases es porque los que roban se juntaron todos para impedir la ley Bases. Es impresionante la lucha que tiene que hacer Caputo ahí y espero que le salga bien”, concluyó.