Más empresas del sector financiero se sumaron al reclamo de los bancos contra Mercado Libre

Tras la denuncia de Modo, la billetera digital de los bancos, contra Mercado Libre por supuestas prácticas anticompetitivas, que el lunes se formalizó en el ámbito de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), un jugador clave del sector de los medios de pago sumó ayer su voz en contra de la empresa fundada por Marcos Galperin.

“Para lograr una verdadera democratización de los medios de pago, es fundamental establecer reglas de juego equitativas para todos los integrantes del ecosistema”, dijo en un comunicado la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc), entidad que nuclea en su Comisión de Adquirentes a unas 15 empresas que compiten contra Mercado Pago en el negocio de prestarle servicios de cobro y procesamiento de pagos electrónicos a los comercios.

El comunicado apuntó a la existencia de “ciertas asimetrías de mercado originadas por regulaciones que parecen beneficiar desproporcionadamente a ciertos actores”, aludiendo sin nombrarlo a Mercado Pago.

“Es esencial para la salud del mercado de adquirencia que se impongan las mismas obligaciones a todos los actores involucrados. Aunque la regulación actual exige que todos los adquirentes acepten todas las billeteras, no se establece la misma exigencia en sentido inverso, creando una asimetría que distorsiona la competencia de dicho mercado”, expresó la Comisión de Adquirentes, integrada por empresas como Payway, Fiserv, Worldpay, Getnet, Nave y Viumi entre otras. Casi todas esas empresas han avanzado en la interoperabilidad con Modo y otras billeteras, pero no lo han hecho en el caso de Mercado Pago.

“Con la configuración actual del mercado de billeteras y QR, esta asimetría favorece las condiciones para la generación de un monopolio en el mercado de la Adquirencia”, enfatizaron.

“Las tarjetas de crédito son un medio de pago de vital importancia en este ecosistema. Cualquier trato desigual que comprometa la libre competencia es inaceptable. Por lo tanto, instamos a un replanteamiento de las regulaciones para fomentar un entorno más justo y competitivo donde todos los participantes puedan operar en igualdad de condiciones”, concluyó el comunicado.

El reclamo de Atacyc (entidad que además de los adquirentes nuclea a las grandes “marcas” del negocio, Visa y Mastercard) ni siquiera nombra expresamente a Mercado Pago pero tiene como segundo destinatario al Banco Central, que se ha mantenido al margen de la disputa por la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta, aún cuando en los hechos la norma que dictó no se está cumpliendo.

En Atacyc ponen como ejemplo la regulación de “Transferencias 3.0″ que determinó la interoperabilidad de los pagos QR con transferencias. La norma en ese sentido es bien clara: todos los lectores QR deben aceptar pagos de todas las billeteras y, a la vez, todas las apps deben diseñarse para pagar en cualquier lector QR. Las obligaciones son recíprocas entre adquirentes y billeteras digitales.

Pero en el caso de los pagos QR con tarjeta, la norma del BCRA fijó obligaciones solamente a una de las dos patas del negocio. Y en ambas Mercado Pago tiene una posición de predominio: es, por lejos, la billetera más utilizada y, también, tiene una amplia red de comercios a los que brinda el servicio de cobros.

En la entidad explicaron que la “asimetría” de la norma consiste en que todos los QR deben aceptar pagos con tarjeta desde todas las billeteras, pero no a la inversa. Así, Mercado Pago no está obligado a que los usuarios de su billetera puedan pagar con la tarjeta cargada en su billetera en un lector QR que no sea de su propia empresa. De esa forma, ese bache normativo podría obligar a muchos comercios a tener más de una terminal POS en su mostrador para atender a todas las alternativas posibles.

Otro dato clave en este sentido es que Mercado Pago aún no inició ninguna gestión para que sus usuarios de billeteras puedan pagar con tarjeta en comercios con una terminal POS provista por Payway, Fiserv u otras empresas. Allí, no habrá interoperabilidad alguna. “La norma no los obliga y no tienen ningún incentivo para hacerlo; quieren quedarse con todo el mercado”, señalaron en Atacyc.

Tras el comunicado, en la Comisión de Adquirentes de Atacyc declinaron explicar los pasos a seguir en este conflicto creciente al que se subieron para apoyar a Modo.