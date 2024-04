Reservas: con el swap de monedas en la agenda, Santiago Bausili se reunirá con el presidente del banco central chino

Pan Gongshen, presidente del Banco Popular de China, tendrá una reunión con el titular del BCRA Santiago Bausili. EFE

El presidente del Banco Central Santiago Bausili se reunirá en las próximas horas con su par del Banco Popular chino Pan Gongsheng en el marco de una misión oficial del Gobierno de Javier Milei en el gigante asiático. Los enviados del Poder Ejecutivo manifestaron a empresarios chinos que buscarán achicar el déficit comercial con ese país, señalaron oportunidades de inversión.

En ese contexto, una parte relevante de la agenda corresponde al BCRA. Bausili tendrá una primera reunión oficial con el titular del BPC. En la delegacíón dejaron saber que se trata de un primer cara a cara con tono protocolar, aunque se dará en el marco de una hoja de ruta en el acuerdo vigente de intercambio de monedas que tendrá en las próximas semanas una parada decisiva.

Hace casi un año el BCRA utilizó casi USD 5.000 millones de ese swap entre pesos y yuanes, durante la administración anterior, y las condiciones de ese convenio -cuya letra chica se mantiene en secreto por exigencia de la contraparte china- prevé que pasados doce meses, el banco central debe o bien renovarlo o pagarlo con los intereses del caso.

La expectativa está puesta en si las dos entidades monetarias ratificarán el esquema de intercambio entre yuanes y pesos o bien repagarle al BCP. Es un ida y vuelta que tiene un correlato en el nivel de reservas: el swap con China explica unos USD 18.000 millones, más de la mitad, de las reservas brutas que contabiliza la autoridad monetaria argentina.

Bausili se encuentra en una misión oficial del gobierno en China, junto con la canciller Diana Mondino y el secretario de Finanzas Pablo Quirno. Este domingo estuvieron en Shanghai, donde llevaron adelante reuniones con empresarios de ese país para buscar oportunidades de inversión. Mondino explicó el plan de gobierno a los ejecutivos chinos.

“Ante representantes de empresas argentinas que ya se encuentran operando en China y de potenciales contrapartes chinas de diferentes sectores, la canciller trazó un panorama general sobre el programa de reformas económicas estructurales que viene desarrollando el Gobierno argentino en vistas a mejorar el ambiente de negocios y facilitar el flujo de inversiones, como así también sobre el amplio abanico de la oferta exportable argentina y las áreas más atractivas para la inversión”, mencionaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Luego de mencionar el superávit financiero del 0,2% (del PBI) logrado en el primer trimestre de gobierno, así como la reducción del gasto público y de la inflación, Mondino afirmó que el gobierno impulsa otras medidas para ampliar los incentivos fiscales y económicos existentes y potenciar el incremento de grandes inversiones. En ese sentido, aseguró que las economías argentina y china presentan una gran complementariedad, que se evidencia en los altos niveles de intercambio comercial. Cabe subrayar que en 2023 China fue el 3° destino de las exportaciones argentinas, que alcanzaron los 5.200 millones de dólares y representaron casi el 8% del total de nuestras ventas al mundo”, informó la Cancillería por medio de un comunicado este domingo.

Y en ese sentido, ante empresarios de compañías chinas que ya operan en la Argentina, “Mondino consideró además que, si bien el intercambio es deficitario para nuestro país, la Argentina tiene el desafío de lograr equilibrar la relación y grandes oportunidades de aumentar y diversificar su oferta exportable hacia el mercado chino. La canciller agregó que, con reglas claras y estables de mercado, los empresarios encontrarán grandes oportunidades”. Según datos del Indec, en 2023 el déficit comercial con China superó los USD 9.200 millones.

La comitiva argentina, en una reunión con empresarios chinos en Shangai (Foto: Cancillería)

En reuniones que tuvieron lugar en el Fairmont Peace Hotel de Shanghai, la titular de la diplomacia argentina mantuvo encuentros de trabajo con representantes de las compañías chinas Tibet Summit Resources, Gangfeng, Power China y Greenland. Estuvo acompañada por Quirno y Bausili. También por una comitiva de empresarios argentinos, como el director del Grupo Bagó y Presidente de la Cámara de Comercio para Asia y el Pacífico de la República Argentina, Rallys Pliauzer y el director ejecutivo en la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne / Consejero en IPCVA, Daniel Urcia.

También forman parte de la comitiva ejecutivos de Barrick Exploraciones Argentina; Bustos y Beltran; Newsan; Grupo Techint; Pluralsud; Lavicor; Gotion Argentina; Las Perlas; Exar/Lithium Americas Corporation; Iplan/YPF Solar; Ganfeng Lithium Argentina; Cámara de Minería de Salta; Frigorífico Logros; Carnes Vireyes; Brody Friedman; Federación Agraria Argentina; Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas; Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne y Sunresin.

La otra negociación: el swap de monedas

La agenda de la comitiva oficial en el gigante asiático continuará este lunes y martes. Para el equipo económico el punto más relevante de la hoja de ruta en China es el encuentro previsto, según fuentes de la cancillería, para el martes a la mañana de Beijing -lunes a la noche argentina- entre el presidente del BCRA Bausili y Pan Gongsheng, su par del Banco Popular chino.

El BCRA renovó en junio del año pasado el intercambio de monedas con el Banco Popular de China por USD 18.000 millones que forman parte de las reservas brutas internacionales. El ex ministro de Economía, Sergio Massa, utilizó USD 4.900 millones del primer tramo autorizado para afrontar pagos de importaciones, vencimientos con el FMI y con bonistas privados. En junio vencerá una parte del total de los fondos activados. El equipo económico evalúa si es conveniente para el BCRA “refinanciar” los USD 4.900 millones para quitarle presión a las reservas. Según trascendió, el gobierno libertario no buscará activar otro tramo que había sido habilitado durante el gobierno anterior pero no concretado.

El vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning, incluyó la cuestión del swap con China en su presentación del “Programa de Estabilización” en diferentes encuentros con inversores internacionales en Washington. El funcionario detalló que de los USD 43.000 millones de reservas brutas que había hasta el 12 de octubre pasado, antes de las elecciones generales, se utilizaron casi USD 5.000 millones del swap. También precisó que las reservas netas se encontraban en USD 4.100 millones negativas al 19 de abril.

El último Staff Report del FMI correspondiente a la última revisión del caso argentino resumió las conversaciones entre el organismo y el equipo económico que comanda Caputo: “El swap activado (USD 4.900 millones) se refinanciará en 2024, en consonancia con los esfuerzos en curso para asegurarlo”.

En junio se usaron USD 900 millones para pagos a bonistas privados y USD 1.000 millones para honrar compromisos con el FMI, una herramienta inaugurada por Massa ante las tensiones por los incumplimientos del país en las metas pactadas en el acuerdo y el retraso en los desembolsos.

El segundo tramo del swap, originalmente de USD 5.000 millones, fue activado temporalmente para pagarle al organismo unos USD 1.700 millones de los USD 2.700 millones que vencían en julio. Cuando el Fondo giró los USD 7.500 millones correspondiente a la quinta y sexta revisión conjunta, luego de la victoria en las PASO de Javier Milei el domingo 13 agosto y la devaluación del 20% que aplicó el BCRA el lunes posterior, esos fondos fueron devueltos al BPC.