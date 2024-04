Los consejos de Duki para la Generación Z: “No miren la punta del Himalaya, hay que dar pequeños pasos y disfrutar”

Duki en Experiencia Endeavor Sub20

“Ustedes son el futuro”, dijo Duki de entrada y levantó una ovación en el Movistar Arena.

El público, unos 10.000 alumnos de escuelas secundarias, fueron los destinatarios de los consejos del cantante que cerró Experiencia Endeavor Sub20, el evento que se realizó hoy en el Movistar Arena.

“Yo no quería las batallas [por las competencias de rap], quería hacer música, pero entendí que ese circuito iba a hacer que la gente me siga, llegar a ellos”, dijo sobre el Quinto Escalón, la competencia de rap con la que empezó a desarrollar su carrera.

“Hoy vine de civil, no estoy para cantar. Quiero hablarles de futuro, de herramientas. Tengan en cuenta que a veces las redes hacen que queramos vivir la vida de los otros. Disfruten de ser quiénes son. Ustedes valen mucho, infinito. Son todos necesarios para esta sociedad, para el mundo. En pocos años les pueden estar cambiando la realidad a muchas personas. Ámense con sus defectos y virtudes”, pidió.

Y cerró la idea con un mensaje: “La vida de los famosos no es la mejor del mundo. El que muestra tanto no es feliz en su intimidad. La plata mueve al mundo, pero no te da felicidad. Es igual de increíble ser doctor, tener un restaurante o ser cantante. Puertas adentro somos todos iguales”.

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, mejor conocido como Duki o “El Duko”, artista y rapero, también contó cómo fue “copiando” estructuras de negocios de otros países para desarrollar su arte y también el negocio que hay detrás.

Duki fue entrevistado por Julio Leiva

“Vas a llegar a los 18 años, vas a salir al mundo y te vas a pegar 500.000 palazos, pero todos tenemos que aprender. Hay que aprovechar el tiempo, disfrutar. Aprender siempre. El aprendizaje no es nada malo, está muy bueno. Aprender es un disfrute, es saber que poder hacer, crear, resolver. Lo que sea, las posibilidades son infinitas, pero los procesos son largos. No miren la punta del Himalaya porque nunca lo van a escalar, hay que dar pequeños pasos y disfrutar. El éxito es efímero”, dijo el músico que fue entrevistado por Julio Leiva.

“Me pasé mi adolescencia preguntándome qué hacer. A todos nos pasa. Lo importante es ser feliz y tener metas. Chicos, tienen toda la vida por delante”, completó.

También le habló a los jóvenes que pueden tener problemas de depresión u otras enfermedades relacionadas con lo psicológico. “La depresión te estanca y te deja quieto. Todos necesitamos cosas que nos liberen y nos movilicen. Para mí eso es la música. Es muy importante la familia. Está bueno poder hablar, por suerte hoy se habla mucho más de todo eso. Hay que hablarlo, están los amigos. Se los digo sobre todo a los varones que a veces nos cuesta más. Hay que expresarse y pedir ayuda”, recomendó.

En ese contexto habló de la importancia de la amistad y de trabajar en equipo. “El individualismo no existe, vivimos en un colectivo. Cualquier cosa depende de otras personas, de gente que nos ayude”, dijo.

Otras frases de Duki

“Los argentinos somos una mezcla de mil países. Tribus originarias, los que vinieron. Una mezcolanza. Tenemos un mix único. ¡La comida! También el idioma: tenemos nuestro dialecto y acento, que viene de toda esa combinación. Tenemos todos los paisajes, los mejores deportistas. Estamos en el fin del mundo, pero tenemos un país gigante y con gente hermosa. Estamos lejos y tenemos que pelear el doble, o el triple. Y eso nos marca, nos diferencia. Tenemos ganas de comernos el mundo”.

“Con la globalización se acortan las distancias. Cualquiera puede aprender online y tener la misma base para competir con cualquiera. Tenemos la misma base, las mismas herramientas. Se emparejó todo”.

Con respecto a su próxima presentación en el estadio Santiago Bernabéu, en España, aseguró que: “Llegás y ves a los pibes de allá con la remera de Di María y diciendo ‘qué hacés, guacho’. Hay un puente cultural, una unión. Quieren aprender nuestra cultura, y eso es re loco: quieren ser como nosotros, se ponen la de Messi”.

“Mi miedo es perder el hambre. ¿Qué hay después del Bernabéu? La respuesta a eso es que hay mil cosas que no hice todavía. Lo que miro es qué cosas me dejan los logros”.

Experiencia Sub20

Endeavor es una comunidad de emprendedores de alto impacto que presentó este evento para motivar y despertar el espíritu emprendedor que busca transmitir valores a través de historias inspiradoras, casos de superación y emprendedores innovadores.

“En Endeavor hace más de 25 años que trabajamos para impulsar el movimiento emprendedor en el país para que las personas se animen, cada vez más, a crear y escalar empresas. Con esta iniciativa queremos transmitir ese mensaje a los más jóvenes que se encuentran en un momento crucial decidiendo su futuro y con todo el potencial en sus manos para convertirse en los próximos agentes de cambio”, en palabras de María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

Además, de Duki, los speakers de este año fueron Mateo Salvatto (fundador de Asteroid), Aylu Lescano (cofundadora de Gigi Motorhomes), Julieta Porta (fundadora de SphereBio), Franco Rodríguez Viau (cofundador de Satellite onFire), Max Cavazzani (creador de Preguntados y fundador de Etermax), Luz Borchardt (cofundadora de Henry), Guibert Englebienne (cofundador de Globant y presidente de Endeavor Argentina).