Cómo se puede conseguir efectivo en los comercios durante el fin de semana extra largo

Los comercios permiten retirar entre $5.000 y $70.000, según cada caso (Télam)

Como en todo fin de semana largo, sacar dinero en efectivo de los cajeros automáticos puede ser una odisea. Si bien los bancos suelen llenar los equipos antes del inicio de los días de descanso, luego pasan varios días sin que se recarguen y es frecuente que con el paso de las horas se queden sin billetes para entregar.

Por otra parte, cabe destacar que para aquellos que acuden a un cajero automático distinto al de su banco existe un límite para la extracción de $15.000, muy escaso para los tiempos inflacionarios que corren.

Sin embargo, existen otras alternativas para poder obtener billetes, aún en medio de los feriados. Una opción es retirar dinero cuando se hace una compra con tarjeta de débito. De acuerdo a la reglamentación vigente, se pueden extraer hasta $70.000 en supermercados, redes de cobranzas, estaciones de servicio y farmacias.

Extracción con tarjeta de débito o con QR

La condición, claro está, es que los comercios dispongan del efectivo necesario para completar la operación y que los clientes cuenten con esa cantidad de dinero en su cuenta bancaria.

En concreto, esa opción está disponible en Carrefour, Hipermercado Libertad, Makro, Toledo, Farmacity, Shell y Cooperativa Obrera, entre muchas otras cadenas comerciales en todo el país.

Otra alternativa para obtener dinero en efectivo durante el fin de semana largo es pagar con código QR a través de Mercado Pago. La billetera virtual permite sacar entre $5.000 y $70.000, según el negocio.

En algunos locales puede ser necesario realizar una compra y pagarla con QR, mientras que en otros simplemente el cliente puede acercarse a la caja y pedir la extracción de efectivo. Según detalló la compañía, se pueden retirar $5.000 en librerías Red, $8.000 en Hausbrot y $10.000 en los locales Mostaza.

Además, se permite hasta $15.000 por extracción en Starbucks, Diarco, Farmaplus, Libertad, Farmacias Líder, Farmacia Dr. Ahorro y Kioscos 724.

Comercios de diferentes rubros permiten extraer dinero con QR. (Reuters)

El límite sube a $20.000 por extracción en Supermercado Día y Mariano MAx, a $30.000 en Pintecord y a $40.000 en Cooperativa obrera.

En tanto, los negocios que permiten retirar hasta $70.000 por extracción son Axion, Grido, Coto, Bonafide, Beer Market, Maxiconsumo, Supermercado Monte, La Anónima y Carrefour. En los últimos dos, no es necesario hacer una compra para poder retirar el efectivo.

¿Cómo funcionarán los bancos?

Por los feriados de Semana Santa, los bancos permanecerán cerrados 6 días consecutivos y la operatoria estará reducida. Los servicios se verán afectados este 28 y 29 de marzo por el Jueves y Viernes Santo respectivamente, el lunes 1 de abril por el feriado puente turístico y el martes 2 por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Así, recién el miércoles 3 de abril volverán las actividades habituales.

En estos días no habrá atención presencial al público pero estarán habilitados los canales electrónicos como los cajeros automáticos, el home banking y las billeteras virtuales. Asimismo, se podrán realizar transferencias bancarias y utilizar las tarjetas de crédito y débito normalmente.

Por otra parte, no estarán habilitadas las operaciones relacionadas a inversiones como plazo fijo, Fondos Comunes de Inversión, compraventa de moneda extranjera, títulos o bonos y acciones.

¿Cómo se acreditarán las transferencias?

Las transferencias son inmediatas, gratuitas y funcionan las 24 horas, por lo que los clientes no deberían tener inconvenientes para realizar sus operaciones con normalidad, pese a que los bancos no estén abiertos al público durante los seis días no laborables.

¿Cuál es el monto máximo de extracción en cajeros automáticos?

El monto máximo para extraer dinero de un cajero perteneciente a un banco que no es el propio es de solamente 15.000 pesos diarios. Cabe destacar que este monto fijado a comienzos de 2020, en plena pandemia, nunca fue actualizado. En la actualidad, el Banco Central analiza elevarlo.

En tanto, los bancos fijan límites propios de extracción con tarjeta de débito para sus clientes. Estos pueden llegar hasta los 400.000 pesos diarios, dependiendo por supuesto de la capacidad financiera de cada cliente.