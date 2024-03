En febrero, la deuda pública total aumentó en USD 5.300 millones: suma casi USD 387.000 millones

Fachada del Ministerio de Economía de la Nación, fuente de la información sobre deuda EFE/David Fernández

La deuda pública bruta total del Tesoro nacional ascendió en febrero a USD 386.537 millones, de los cuales USD384.096 millones se encuentra en situación de pago normal, informó el último boletín mensual de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación.

De este modo, la deuda total del Tesoro aumentó en el equivalente en USD 5.259 millones respecto de enero, un incremento del 1,39% en el mes. “La variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en USD8.753 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de USD14.012 millones”, dice el informe oficial.

La Secretaría de Finanzas precisó además que el 33% de la deuda en situación de pago es pagadera en moneda local mientras que el 67% restante es pagadera en moneda extranjera.

Cabe destacar, además, que 77% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 21% a obligaciones con acreedores oficiales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI, el principal acreedor oficial), el Banco Mundial, el BID y el Banco Latinoamericano de Desarrollo (exCorporación Andina de Fomento), el 1% a Adelantos Transitorios del Banco Central y el 1% restante a otros instrumentos.

El gráfico muestra la evolución de la deuda pública total, expresada en su equivalente en dólares, desde enero de 2019 a febrero 2024. El récord absoluto fue alcanzado en noviembre de 2023, con casi USD 425.300 millones

El informe precisa también que durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal disminuyó por el equivalente a USD 7.624 millones, debido a la disminución de la deuda en moneda extranjera en USD 700 millones y la disminución de la deuda en moneda local por un monto equivalente a USD6.924 millones.

Es de destacar también que el stock de deuda bruta total del Tesoro de febrero, los ya citados USD 386.537 millones, es USD 38.757 millones inferior al récord histórico de deuda pública total, equivalente a USD 425.294 millones, alcanzado en noviembre de 2023, último mes completo de gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con el entonces candidato presidencial, Sergio Massa, al frente del Ministerio de Economía. Respecto de ese nivel, el stock de deuda de febrero representa una disminución del 9,1% en tres meses.

Tesoro y Banco Central

Sin embargo, hay allí ciertas cuestiones a tener en cuenta, como el hecho de que el Tesoro ha ido cancelando deudas con el Banco Central, pero éste a su vez ha ido asumiendo deuda en moneda extranjera, los Bopreal, con los que la actual gestión de Economía y la autoridad monetaria pretenden normalizar la deuda comercial acumulada por los importadores y a su vez absorber el stock de pesos en la economía, como una estrategia para “secar” el mercado de pesos y contribuir a la estabilización del peso y la baja de la inflación.

El detalle de la deuda, por tipo de moneda

Por otra parte, es destacable que si bien dos tercios de la deuda bruta total es en moneda extranjera y un tercio en moneda doméstica (pesos), los datos y gráficos de la Secretaría de Finanzas precisan y muestran que de los pagos de deuda de febrero, por un total equivalente a USD 13.106 millones (91% en concepto de capital y 9% en concepto de intereses), el 85% de los pagos, por el equivalente a USD 11.108 millones, , mientras 15%, por el equivalente a USD 1.997 millones, fueron por pagos de deuda en moneda local.

Canjes y deuda pendiente

La deuda bruta total está conformada por la deuda bruta en situación de pago normal y la deuda bruta pendiente de reestructuración. Esto es, deuda elegible y no presentada a los canjes realizados en 2004 por el gobierno de Néstor Kirchner (durante la gestión económica de Roberto Lavagna) y en 2010 por el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (durante la gestión económica del luego vicepresidente, Amado Boudou), pero aún no cancelada. El stock también incluye la deuda en situación de pago diferido no incluida en los canjes.

La deuda pagadera en moneda extranjera incluye dólar estadounidense, euro, DEG, yenes y otras divisas. La deuda emitida en dólares, pero cuyo pago de capital e interés es en pesos, se clasifica como deuda en moneda local. Para la clasificación por plazo se considera a corto plazo deuda pagadera a la vista o dentro de un plazo de un año o menos, mientras que, largo plazo implica vencimiento a más de un año. En este boletín se considera la fecha de vencimiento original para determinar el plazo.

Aunque la deuda en moneda extranjera representa el 67% de la deuda total, el 85% de los pagos de febrero fueron por deuda en moneda local

En sus notas metodológicas, la Secretaría de Finanzas aclara que por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales´utiliza el dólar como unidad de cuenta “para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas”.

De esta forma, dice, “todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en: pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.