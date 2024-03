Fuertes movimientos en el mercado alrededor del Bopreal, el bono para los importadores

Las dos licitaciones del Bopreal Serie 3 consiguieron una colocación de USD 792 millones. REUTERS/Ralph Orlowski

El mercado esperaba el resultado de la licitación de Bopreal Serie 3, los bonos que emitió el Banco Central para pagar la deuda con importadores. La cifra se conoció después del cierre, por lo que se puede decir que la rueda fue un vuelo a ciegas, porque le faltó una de las principales referencias del dólar contado con liquidación (CCL).

De esta manera, se vivió una rueda donde aparecieron compradores, pero no faltaron vendedores. La mayoría de los que ofrecía dólares, eran los que se dieron por satisfechos con la renta que lograron con el carry trade (pasarse de dólares a pesos, tomar ganancias y volver al dólar).

La rueda estuvo equilibrada, pero predominaron los compradores que lograron que los dólares financieros tuvieran leves alzas. El MEP avanzó $15,12 (+1,6%) y cerró en $996,63. No pudo perforar el techo de $1.000. El CCL, tuvo una suba menor de $6,43 (+0,6%) a $1.028,93.

El “blue” llegó a tocar $980, pero luego tuvo un rebote y recortó la baja a $5 al cerrar en $985.

El Banco Central logró seguir con su ritmo de compras. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde los exportadores liquidaron USD 430 millones, compró USD 254 millones. Esto hizo que las reservas subieran USD 198 millones a USD 28.049 millones.

Para la consultora F2 de Andrés Reschini “si bien la participación de privados fue algo más alta la media móvil de las últimas 5 ruedas indica que sigue cayendo, dejando mayor espacio a la autoridad monetaria. Pero según el esquema de acceso de mipymes importadoras con deudas anteriores al 13 de diciembre hasta USD 500.000, desde el lunes se habilita el acceso al escalón de quienes no superen los USD 150.000 y pueden ser un factor que incremente la demanda. Por el lado de la oferta está empezando a llegar maíz nuevo a los puertos al tiempo que se intensifican las ventas de soja, aunque muchas de estas ventas no tienen precio fijado, una señal de que el productor no está demasiado a gusto con lo que reciben y tratan de postergar la liquidación”.

Sobre los mercados futuros del dólar el informe señala “volvieron a caer y ajustan con bajas de hasta 1,74% para el caso de fin de julio. También cayó fuerte el volumen de negocios que cede por tercera rueda consecutiva”.

Las pymes que pueden acceder al mercado de cambios, tienen restricciones financieras que les impone el ajuste. El empresario Adrián Mercado dio un ejemplo: “Antes en un remate de maquinarias usadas, había pymes compradoras. Hoy esa cantidad de compradores bajó y los precios que se consiguen en los remates, medidos en dólares, bajaron al 50%. Además, muchas Pymes que antes compraban, salen a vender maquinarias”.

Tras la rueda cambiaria, se conoció el resultado de la licitación de Bopreal. El Banco Central captó USD 301 millones lo que hace que en dos licitaciones haya colocado USD 792 millones. Restan USD 2.208 millones de esta serie que saldrán en las próximas semanas.

La licitación de ayer significó una absorción de $255 mil millones y una recaudación por impuesto PAIS de $44.500 millones, según el analista financiero Salvador Vitelli que observó que la paridad de esta licitación es de USD 96,24 que equivale a un rendimiento de 5,1% contra 16,2% que rinde la serie 2. Los que participaron de la licitación tomaron un dólar CCL más caro que el que ofrece el mercado, pero son empresas grandes que no pueden quedar afuera del MLC. La condición para acceder a ese mercado, es que los importadores no compren dólares en la plaza financiera.

En tanto, los bonos soberanos se mantuvieron estables y hubo un ligero aumento del riesgo país de 22 unidades (+1,4%) a 1.643 puntos básicos.

Los bonos CER comenzaron bien la rueda, pero terminaron con caídas generalizadas. El movimiento, según Nicolás Cappella, trader de Invertir en Bolsa, las ventas se dieron ante “los rumores de una nueva licitación del Tesoro y al desarme del carry trade. También incidió el dato de 14,1% de inflación en la Ciudad de Buenos Aires que funciona como proxy del IPC nacional que se publicará la semana que viene”. Los bonos atados al dólar oficial siguieron en baja. Las perspectivas de devaluación están cada vez más lejos. Los bonos duales que ajustan por devaluación o inflación, tuvieron caídas generalizadas. Lo peor pasó por el que vence en enero, que bajó más de 5%.

Pese a que se habla de la unificación cambiaria, el problema sigue siendo que el cepo recauda cifras elevadas (8% de la recaudación total) a través del impuesto PAIS que no es coparticipable.

Según Javier Timerman, de Adcap Grupo Financiero, “el problema del cepo es que hay mucha deuda en pesos dando vueltas y eso es potencial comprador de dólares. El mercado se mueve muy rápido, no podés tener esa cantidad de pesos con reservas que hoy son muy limitadas. Creo que Milei lo entiende, pero ¿se va a animar a sacar el cepo antes de lo que todos creemos? Es un tema que no te podés equivocar. No podés quedarte sin reservas”.

“Si la dolarización va a ocurrir -agregó Timerman- va a ser al final del mandato de Milei si es que necesita más popularidad para ser reelecto. Pero va a ser difícil de ejecutar. Considero que la idea de dolarización se va a ir procrastinando en el tiempo”.

La Bolsa a todo esto tuvo otra rueda negativa. El S&P Merval de las acciones líderes, perdió 0,99%. Los negocios fueron magros. Se operaron $15.877 millones. Las empresas más castigadas fueron las de energía por la demora en cobrar los subsidios. La advertencia de que están en una situación financiera crítica, hizo que los inversores disminuyeran la tenencia de estos papeles en sus carteras.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones argentinas en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda negativa. Las bajas más importantes pasaron por Pampa (-6,1%), Telecom (-4,7%) y Transportadora Gas del Sur (-4,7%).

El mercado decidirá hoy si la suba de los dólares financieros de ayer fue una leve toma de ganancias de los que volvieron de los plazos fijos o una tendencia porque consideran que ya llegó a un piso.