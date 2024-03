Camionetas: las marcas empujan una guerra de precios para pelear por la franja más competitiva del mercado

Ante un escenario que en siete días ya muestra otra vez una proyección negativa para este mes, la apuesta por ganar la pulseada de ventas de vehículos en marzo parece haber dejado de ser el objetivo primario para los fabricantes, y la nueva preocupación ha sido cumplir las metas mínimas para mantener el plan industrial y generar rentabilidad en la operación de cada marca en Argentina.

De ese modo, algunos prefieren no reconocerlo públicamente mientras otros lo dejan plasmado en las listas de precios que llegaron a los concesionarios en los últimos días. La realidad del mercado automotor de autos 0 km es que al menos para los productos masivos de cada marca, hay bonificaciones y oportunidades de hacer un mejor negocio que el que había un mes atrás.

“Algunas marcas prefieren dejar librado a la decisión de cada concesionario si quieren aplicar una bonificación o no, considerando el momento del mes y como hayan ido las ventas en las primeras semanas. No es fácil decirle a un cliente que compró un vehículo en febrero, que en marzo hubiera pagado menos. Hay mensajes que no se dan, como avisar que un modelo va a dejar de fabricarse o que cambia la motorización por una más potente o eficiente en los próximos meses. Ese tipo de noticias suelen postergar la decisión de compra, y en un momento así, de tan bajas ventas, nadie puede darse el lujo de no vender”, contó el gerente de una cadena de concesionarios oficiales que habiendo transcurrida la primera semana del mes, ve con mucha preocupación la poca cantidad de gente que entra a la agencia.

Volkswagen tomó un camino intermedio. Aumento la oferta de motorización 2.0 litros y dejó congelados los modelos V6

“Hay una política de descuentos que premia con otros objetivos o productos. Si un concesionario quiere vender a menor precio que el publicado en la lista, no está solo en esa decisión, sino que la fábrica lo acompaña de algún modo, pero eso no se dice oficialmente, salvo en el caso particular de Volkswagen, que ya desde febrero, publicó sus listas de precios con bonificaciones para algunos modelos como T-Cross, Nivus y Taos, y también en la línea completa de camionetas Amarok. Los descuentos no son significativos, pero pueden alcanzar buena parte de los costos de patentamiento, por ejemplo”, explicaron a Infobae.

Al ser el producto que mayor volumen de producción tiene la industria automotriz argentina, los objetivos de ventas de las fábricas es ganar la franja de las camionetas medianas, salvo para Stellantis, que no tiene presencia local en el segmento y se concentra en seguir dominando el mercado de autos con Fiat Cronos y Peugeot 208.

Así, la guerra de precios está entre planteada entre Ford, Nissan, Renault, Toyota y Volkswagen como fabricantes de Ranger, Frontier, Alaskan, Hilux y Amarok, y residualmente por Chevrolet, aunque con mucho menor protagonismo porque la S10 se fabrica en Brasil y entra en bajas cantidades.

Toyota lidera el bimestre en ventas y mantiene los mismos precios de febrero para tener un marzo mejor aún

Lo que ha sucedido con las listas de precios de las camionetas en marzo es que dos fabricantes decidieron no tocar los valores de febrero, Toyota y Nissan; uno sólo aumentó los de la motorización menos potente, Volkswagen; y los otros dos aplicaron aumentos muy bajos, entre el 4 y el 5%, Renault y Ford.

Luego de un mes de febrero con la pick-up Ford Ranger como líder de ventas, los dos competidores directos salieron a recuperar el terreno perdido. Si bien la diferencia no fue ostensible, apenas 25 unidades, en la suma del bimestre Toyota mantuvo el primer lugar con 3.455 unidades contra 3.447 de Ford. En cambio, Volkswagen, el gran protagonista de fin de año pasado y también de enero 2024, quedó tercero tanto en febrero como en el bimestre, donde totaliza 3.395 registraciones.

En este escenario, Ford decidió aumentar toda la gama de Ranger para marzo entre un 5 y un 6%, Toyota congeló todos los precios de Hilux manteniendo el valor de febrero, y Volkswagen aumentó un 4% a toda la línea motorizada por el impulsor 2.0 litros pero decidió mantener el precio del mes pasado para su gran “caballo de batalla”, la potente y demandada V6 en Comfortline, Highline, Extreme y Black Style.

Ford tuvo un excelente mes de febrero y pelea mano a mano con Toyota por liderar el primer trimestre

Los otros jugadores del mercado de camionetas nacionales, Nissan y Renault, tomaron caminos separados en política de precios para marzo. Mientras la filial de la marca japonesa tomó la decisión de aumentar su participación en el mercado sin aumentar ningún modelo, los franceses eligieron diversificar su oferta con aumentos de entre el 5 y el 9%, ya que tienen la ventaja de ser actores protagónicos con productos nacionales del segmento de autos, donde entre Sandero y Stepway vendieron más de 2.200 autos en el bimestre, y ser líderes en el microsegmento de furgones chicos con el dominio de Kangoo que duplica las ventas de Citroën Berlingo y Peugeot Partner.

Chevrolet, finalmente, no entra en la discusión del mercado de camionetas medianas. La tradicional S10 vendió poco más de 200 unidades en lo que va del año, y esa situación se vio reflejada en la lista de precios, en la que incrementó entre un 17 y un 25% el precio de venta. Los de General Motors apuestan todo al SUV Tracker, que aunque perdió con Toyota Corolla Cross en febrero, tiene un acumulado del bimestre que casi duplica al producto de la marca japonesa.