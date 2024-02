El Bitcoin sube cerca de 4% y supera los USD 53.000 por primera vez desde noviembre de 2021

El Bitcoin vuelve a ser protagonista en 2024.

Las criptomonedas inician la semana con renovada tendencia alcista una relativa tranquilidad y se destaca la firmeza en la cotización del Bitcoin, que gana 3,8% en el día y supera los USD 53.500, un máximo desde noviembre de 2021. Dado que las subas se extienden a todo el universo de las monedas virtuales, ahora la capitalización total del mercado de activos digitales alcanza nuevamente los 2 billones de dólares.

Las ganancias para el Bitcoin, que en 2024 alcanzan los USD 9.000 o 21%, son impulsadas en las últimas horas por el entusiasmo en torno a los fondos cotizados (ETF) al contado, que amplían el abanico de inversores que pueden incursionar en estos activos virtuales. La mayoría de los analistas mantienen un optimismo general hacia el futuro del principal criptoactivo.

Actualmente, Bitcoin se encuentra en la cima de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta divisa digital es de USD 68.789.63 por unidad.

El salto diario del precio del Bitcoin.

El Bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo; esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el Bitcoin usa la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

Por otro lado, Ethereum (+3,6%) parece recibir una mirada más positiva por parte de los inversores. La expectativa de la autorización por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para la salida a bolsa de varios ETF al contado de Ethereum contribuye a esta perspectiva. Estrategas, como Eric Balchunas de Bloomberg, sugieren que estos ETF podrían obtener la aprobación regulatoria el próximo mes de mayo.

A pesar del avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran volumen de operaciones como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran dudosos sobre los “pros” de este tipo de criptomonedas. Pese al escepticismo, hay quienes han apostado por el Bitcoin con audacia: El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar esta criptodivisa como moneda legal el 9 de junio de 2021, y Honduras Próspera, una zona especial autónoma centroamericana, también ha hecho lo propio.

Qué son las criptomonedas

Las criptomonedas están dejando de ser elementos ajenos y han comenzado a meterse en el lenguaje del día a día, despertando el interés de aquellos a quienes les preocupan las finanzas o hasta llegar al grado de ser legalizadas en algunas regiones del globo terráqueo.

Como su nombre lo dice, las monedas virtuales utilizan métodos criptográficos o de cifrado para realizar transacciones en un sistema desregulado y, la mayoría de ellas, por medio de cadenas de bloques (blockchain), lo que lo aleja de los modelos tradicionales en donde los bancos funcionan como intermediarios.

Su innovación ocasionó que muchas personas estén interesadas en invertir en las monedas digitales, pues su valor aumento considerablemente en los últimos años con impulso del Bitcoin, Ethereum y Dogecoin las más populares y las que mayor capitalización cuentan en el mercado.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Cada una de estas unidades son fundadas a través de un proceso llamado “minado” y los usuarios las pueden adquirir a través de distintos agentes o bolsas de criptomonedas, para luego almacenarlas en “monederos criptográficos” o hacer diversas transacciones con ellas por medio de claves únicas.

Pese a que fue en el 2009 cuando el Bitcoin entró al mercado como la primera criptodivisa en el mundo, lo cierto es que éstas apenas están experimentando un auge en el ámbito financiero, por lo que se espera que su uso aumente en un futuro no tan lejano.

Una apuesta no exenta de riesgo

Las criptomonedas tienen diversos factores que las hacen únicas: el no estar reguladas por ninguna institución; no requerir de terceros en las transacciones; y casi siempre usar bloques contables (blockchain) para evitar que se creen nuevas criptomonedas de forma ilegal o las transacciones ya hechas sean modificadas.

Sin embargo, al no tener reguladores como un banco central o entidades similares se les señala de no ser confiables, de ser volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otras más.

Aunque podría ser una paradoja, a su vez las criptomonedas garantizan seguridad a sus mineros en cuanto a la red en la que se sitúa (entramado) y que implica un manejo de códigos; el romper esta seguridad es posible pero no tan fácil de lograr , pues quien lo llegara a intentar tendría que contar con una potencia computacional superior incluso a la que tiene el propio Google.

Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

Quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos únicamente guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.