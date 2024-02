Debate por el déficit fiscal y la emisión monetaria: Adorni cruzó a una diputada kirchnerista

"Los déficits sirven para crecer", la frase a la que se refirió Manuel Adorni en conferencia de prensa

En su habitual conferencia de prensa de Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cruzó a la diputada y ex directora del Banco Nación, Julia Strada, en el marco de un irónico saludo de cumpleaños a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Adorni aseguró: “Aprovechamos para sugerirle (a Cristina Kirchner) que cambie alguno de sus asesores económicos, que a uno de ellos lo escuchamos decir que el déficit está bien y sirve para el crecimiento de los países; en esa lógica, cada vez entendemos más cómo estamos”.

La frase alude a Strada, quien en una entrevista se refirió a la cuestión y el video se viralizó este fin de semana en redes sociales.

En el reportaje, Strada aseguró que la prueba de que el déficit fiscal se puede financiar con emisión es la pandemia, el cual terminó con 6,5% del PBI y fue financiado en casi un 80% con emisión.

“Hay una teoría, la teoría monetaria moderna, que es una especie de aggiornamiento de algunas miradas keynesianas, y que plantea que los déficits sirven para crecer. Stephanie Kelton, por ejemplo, quien es asesora de Bernie Sanders, en realidad de los demócratas, escribió en el Financial Times, en medio de la pandemia, y señaló que ‘los estados del mundo van a tener muchos déficits y eso está muy bien’. El FMI con Kristalina Georgieva dijo hace poco, ‘gasten, gasten mucho’, afirmó la diputada.

Cabe recordar que en un documento de 33 páginas titulado “Argentina en su tercera crisis de deuda, Kirchner también se había referido al déficit fiscal asegurando que “a diferencia de lo que se afirma habitualmente, en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo; nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bi-monetaria”.

Sin nombrarla, el vocero presidencial cuestionó dichos de Julia Strada

En este sentido, mencionó las devaluaciones de agosto y diciembre de 2023, “la devaluación inducida más importante de la historia”, que en el primer caso hizo disparar la inflación a dos dígitos y en el segundo, la llevó a 25,5% mensual.

Y agregó: “El mundo demuestra que esta tesis no tiene sustento en la realidad. La publicación inglesa The Economist informa regularmente los principales indicadores económicos de 43 países agrupados por regiones, entre los que incluye a la Argentina junto a los países más desarrollados del mundo. De ese listado sólo tres países tienen superávit fiscal”.

“Sin embargo, de los cuarenta países restantes que tienen déficit fiscal, sólo la Argentina tiene una inflación anual de tres dígitos, tres países tienen inflación anual de dos dígitos y los treinta y seis países restantes tienen una inflación anual de tal sólo un dígito. Si la tesis que sostiene, entre otros, el presidente Javier Milei, fuera correcta, es indudable que todos esos países que tienen déficit fiscal deberían tener muy altos índices de inflación”, señaló.

A su vez, el ex ministro de Economía Martín Guzmán criticó a Kirchner y dijo que ni “restricción externa” ni el hecho de que la cuestión fiscal no es un verdadero problema, tal como sostiene la ex presidenta, tiene hoy arraigo en la práctica de la política económica de los países avanzados o emergentes, incluyendo aquellos de tamaño similar a Argentina. “Tampoco son visiones que hoy sean dominantes en el saber de la economía”, afirmó.

“En el ejercicio de la política económica a nivel mundial predomina el entendimiento de que sin sostenibilidad fiscal no hay desarrollo posible, pero que solamente con sostenibilidad fiscal no alcanza. Si la macroeconomía no está ordenada, no hay desarrollo que se sostenga”, agregó.

También, consideró: “Sostener que la economía argentina es bimonetaria y al mismo tiempo pedir que haya una política de gasto público más expansiva financiada con emisión monetaria no es coherente —excepto si lo que se busca es un escenario de mayor inflación, que es lo que ocurrió a partir de aquel momento—. Éste es un tema muy importante para la reconstrucción de una alternativa de prosperidad nacional”.