Por qué ocurrió algo inusual en el mercado: los dólares financieros y los bonos bajaron a la vez

El mercado hizo un ajuste muy particular. Tanto los dólares financieros como los bonos, bajaron. No es frecuente que estos dos activos bajen al mismo tiempo. La Bolsa, a su vez, siguió librada a su suerte con fuertes bajas en particular en las acciones de empresas de gas y electricidad y bancos.

Lo positivo fue que el mal humor amainó porque no dudan que tras el fin de semana puede haber señales más claras desde el Gobierno. El dólar MEP que había subido a $1.233 terminó la rueda con una baja de $15,9 (-1,3%) a $1.183,55. El contado con liquidación (CCL) tuvo un comportamiento similar. Comenzó la rueda en $1.280 y luego aparecieron vendedores que lo hicieron caer $17,3 (-1,4%) y lo dejaron en $1.246,57, el precio más bajo de la rueda. El “blue” perdió todo lo que había subido el día anterior. Bajó $25 a $1.145. La brecha entre el dólar CCL y el dólar mayorista es un péndulo que oscila entre 50 y 55%.

En el MLC tuvo otra rueda de escaso volumen con montos inferiores a los USD 300 millones. Se operaron USD 279 millones y el Central compró USD 99 millones. Las reservas, a pesar de la compra, perdieron USD 35 millones a 26.446 millones.

Juan Martín Yanzón jefe de mesa de ConoSur observó que “junto a la baja de los dólares, el volumen de negocios se diluyó después del mediodía”.

En los bonos soberanos se vio un movimiento similar. Comenzaron tomadores, pero la tendencia duró poco tiempo y comenzaron a ceder. El GD35D que es uno de los referentes del mercado perdió 0,70%, pero el 2035 cedió 1,80%. El riesgo país se vio afectado por esta caída y subió 28 unidades (+1,5%) a 1.956 puntos básicos.

“Me llamó la atención que a la mañana pagaron bastante por bonos soberanos en pesos y volvieron a ceder a la tarde. No fue tan dramático como el martes, pero les pegaron”, comentó Yanzón.

El otro evento importante fue la licitación de los BOPREAL, el bono de los importadores. Este evento estaba reservado solo para las pymes y su resultado (se recaudaron apenas USD 271 millones) no es representativo. Habrá que esperar la próxima licitación cuando entren los grandes jugadores.

Javier Casabal, estratega de Renta Fija de Adcap Grupo Financiero señaló que “esperábamos un numero bastante más alto. Posiblemente veamos más demanda en la semana cuando se abra la licitación para todas las empresas. En nuestra opinión, este es el bono ideal para los importadores ya que les permite hacerse de los dólares lo más rápido posible. Por eso esperamos una cotización alta en el mercado secundario, en el orden de los USD 80, lo que permitiría hacerse de dólares a $1.219 por dólar. Vale la pena mencionar que, durante febrero, esperamos ver presión vendedora en la Serie 1. De hecho, en línea con la corrección de ayer en la curva de deuda soberana, el mercado secundario de BOPREAL Serie 1, tuvo una corrección de USD 2 en el precio operado. Sin dudas, el evento de la Ley Ómnibus generó más apuro de los importadores por hacerse de los dólares y menor avidez de los inversores”.

Este bono, que es uno de los más requeridos, tiene la particularidad de que es el que menos restricciones tiene. Yanzón señaló que por el BOPREAL se estuvo pagando hasta USD 66,25 y vemos que hay bastante papeles dando vuelta. Lo que nos llama la atención es que afuera te pagan y adentro te venden. Por eso, lo que hicimos fue comprar acá y colocarlos en el exterior”.

Lo que se vio es venta de bonos subsoberanos (provinciales) debido a que la caída de la ley Ómnibus va a significar un ajuste sobre las provincias y ya se está notando en la suba de los transportes porque el Gobierno Nacional les retiró los subsidios en medio de fuertes reclamos de los más damnificados, las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

En los bonos que ajustan por CER se siguió pagando por las series que vencen en 2024 y 2025 que subieron hasta 3,50%.

Los bonos atados al dólar cerraron en baja, salvo los Duales que ajustan por inflación o devaluación que tuvieron leves subas generalizadas para recuperar parte de las caídas de ruedas anteriores. El más destacado fue el que vence en enero próximo que subió más de 3% después de haber perdido 9% el martes.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señala que “los pases pasivos en pesos van creciendo (últimas 20 ruedas) al 11% tasa efectiva mensual de modo que siguen en proceso de licuación real mientras la brecha sigue estancada. En el plano cambiario, más allá de que el oficialismo haya perdido la batalla política por la Ley Bases el mercado se mostró más tranquilo. Los futuros ajustaron en rojo y el volumen de operaciones volvió a elevarse. Con 1.027.301 contratos operados. El volumen crece por quinta rueda consecutiva y el Interés Abierto (contratos sin cerrar) aumentaron en 48,5 millones por el incremento en marzo (+34,2 millones) y abril (+16,9 millones). La devaluación que hay en precios va de la mano con la inflación mensual proyectada para las posiciones de abril en adelante”.

La Bolsa tuvo otra rueda de toma de ganancias. Los negocios alcanzaron a $25.170 millones. La magnitud de la salida de inversores es importante, pese a que las Bolsas del mundo estuvieron positivas. El S&P Merval, el índice de las líderes, cedió 3,5% en pesos y 1,9% en dólares.

Los más afectados fueron Transener (-9,62%), Banco Supervielle (-9,56%) y Transportadora Gas del Norte (-9,41%).

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- cerraron en rojo. Edenor fue la más damnificada con una baja de 8,1%.

Para hoy se espera otro reacomodamiento de un mercado que sigue sin encontrar el rumbo y busca cubrirse como lo demostraron al salir de bonos y acciones.