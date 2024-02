Reservas: el Banco Central encara la etapa más difícil del año, que lo alejará de la meta con el FMI

REUTERS/Agustin Marcarian/

Tras sumar compras de divisas en el mercado por unos USD 6.200 millones, el Banco Central encara desde esta semana el trance más complejo hasta abril, cuando empiecen a ingresar las divisas de la cosecha gruesa.

Hasta ese momento, la expectativa es que las fuertes compras que se venían realizando se tornen más infrecuentes y, por el contrario, sea más frecuente para la autoridad monetaria cerrar la jornada con saldo negativo. Eso ocurrió el miércoles por primera vez desde la devaluación del 14 de diciembre, cuando el Central vendió unos USD 10 millones. La cifra es menor pero cortó la larga racha compradora que, esperan en la misma entidad, ya no se repetirá en las próximas. Por lo pronto, ayer logró sumar otros USD 85 millones.

A tal punto en el Banco Central se espera mayor presión sobre las reservas que, si bien el nivel de acumulación en los últimos dos meses alcanza un cumplimiento de más de 50% -sin computar el reciente desembolso-de la meta fijada por el FMI en USD 10.000 millones hasta fin de año, en el equipo económico no se confían. “De ninguna manera vamos a estar holgados”, advierten. Los compromisos pendientes son una pesada carga y las revisiones a la baja de la próxima cosecha moderan el entusiasmo respecto al ingreso de dólares que, hasta hace pocas semanas, se preveía en niveles récord.

Del lado de la demanda, el panorama también empieza a normalizarse lentamente, lo que obligará a la entidad a abrir un poco más la canilla de dólares. En principio, ya es mayor el impacto de la obligación de cumplir con los pagos a importadores por el 25%, de las SEDI, porcentaje que se duplicará desde mediados de mes. Pero también impactará este mes el acceso de las pequeñas y medianas empresas con deuda comercial a las que se les flexibilizó el acceso al mercado oficial para cancelar los pagos pendientes entre febrero y abril. La medida demandará unos USD 1.200 millones adicionales al cálculo inicial.

Estacionalmente, la oferta de dólares no acompañará esa mayor necesidad por lo que se descuenta que no sólo se reducirá el ritmo de acumulación de reservas sino que, incluso, el nivel actual retrocederá. A contramano de lo que se presume en el mercado, donde existe cierta creencia de que una vez que al BCRA se le dificulte comprar reservas, la entidad reaccionaría con un cambio a la estrategia implementada hasta ahora, particularmente si la brecha cambiaria amaga con ampliarse, ninguno de esos datos implicaría mayores cambios en la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Al menos no respecto de la tasa de interés, sobre la que sí admiten los funcionarios que el nivel actual responde a “un shock de tasa negativa de corto plazo”. De hecho, quedó el compromiso con el FMI de migrar a una política de tasa real positiva, según el staff report publicado ayer.

Los eventuales saldos negativos que empiece a anotar el Banco Central tampoco serían motivo suficiente para modificar el ritmo de micro devaluación diario o crawling peg al 2%, sobre el que el FMI no se expidió explícitamente. Sin embargo, el organismo advirtió que el fogonazo inflacionario que siguió a la devaluación de diciembre puede propiciar el atraso cambiario.

Caputo y sus colaboradores están convencidos que eso no ocurrirá. Confían en una marcada desaceleración de la inflación en las próximas mediciones y que el nivel al que se llevó el precio del dólar oficial deja margen suficiente para que el nuevo tipo de cambio de equilibrio no necesite de nuevas correcciones abruptas. Eventualmente, no descartan retoques si fuera necesario, por caso, llevar el crawling peg a 5% mensual pero, por ahora, la medida está fuera de consideración.