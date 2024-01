¿Qué va a pasar con el dólar libre?: analistas cree que mantendrá el sendero alcista, pero que es difícil que supere a la inflación

La recesión y la caída real de los salarios condicionan la suba del dólar libre

El precio del dólar libre es un dato seguido minuciosamente por los ahorristas, dado el rol del billete como refugio de valor en un escenario de muy alta inflación. Este inicio de 2024 viene con un factor añadido que influye en el valor del dólar: el de la caída de la actividad económica y la pérdida de capacidad de compra de los salarios reales, que en cierto modo puede moderar la suba del billete en el corto plazo.

Hay que tener en cuenta que el dólar libre anotó este jueves al mediodía un precio récord nominal de $1.260 para la venta, pero en términos reales está lejos de sus máximos si se considera la velocidad que tomó la inflación fue mucho mayor que el encarecimiento de la divisa.

El economista y asesor de negocios Salvador Di Stefano explicó que “si en el año 2023 la tasa de devaluación superó holgadamente a la tasa de inflación, para el año 2024 la media de las consultoras creen que sucederá lo contrario. La tasa de inflación superaría a la tasa de devaluación. Si la tasa de inflación le va a ganar a la tasa de devaluación, debería optar por invertir en instrumentos que ajusten por inflación, y no por instrumentos que ajusten por el dólar oficial”.

“Si el gobierno de Javier Milei cumple con sus objetivos, en un año el dólar billete estará a igual precio que el dólar oficial, con lo cual no es una buena adopción de ahorro si a Milei le va bien. En la actualidad el dólar libre se ubica en $1.255 con una brecha del 53% versus el dólar oficial. Nosotros creemos que no debería superar una brecha del 80% hasta que ingresen los dólares de la cosecha, por ende, lo vemos como techo en $ 1.500. Si el Presidente fracasa con su plan de gobierno, la brecha no podría ser superior al 100% que tuvo el Gobierno, con lo cual estaríamos hablando de un dólar a $1.700, lo que representaría una suba del 35,4% desde los valores actuales. Todas estas especulaciones la contrastamos versus la inflación del primer trimestre, que desde nuestra consultora creemos que estará en torno del 67%, por la tanto es mejor invertir en pesos ajustados por inflación que en dólar billete. Inflación de enero en 23%, febrero 18% y marzo 15 por ciento”, manifestó Di Stefano.

Fuente: Charlie Supp ("X": @chtrader)

Desde un punto de vista de análisis técnico, Charlie Supph, idóneo en Mercados Financieros y Bursátiles, lo explica de la siguiente manera: “El dólar blue que alcanza una zona de altísima relevancia, como es $1.255/$1.265, dado que ahí es donde está generada la línea de desdoblamiento de canal, por lo tanto es muy importante esta zona. Si el dólar blue pudiera superar esa zona, entonces claramente estaría marcando el camino para lo que podría ser una continuación ascendente de cara a lo inmediato”.

“Otro de los dólares alternativos, el contado con liquidación, que en este caso ha superado la línea superior de el claro canal ascendente y mientras esta zona continúe siendo de soporte, la cual ya lleva tres semanas consecutivas por arriba de esa zona. Entonces claramente este tipo de cambio -vía los valores de Grupo Galicia acá y en el exterior- continuará con su camino ascendente, más allá de recortes que se puedan ver en el corto plazo. Pero también es importante ver este chart ajustado por inflación. Tengan en cuenta que la inflación del mes pasado vino muy alta y probablemente la de este mes también lo sea, y por lo tanto, por más que haya resbalones, acá lo que se ve claramente es que la tendencia no se ha modificado. Y si bien no estamos en los máximos que se vieran hace dos o tres meses atrás, esto ajustado por inflación es posible que el tiempo si pueda marcarlo nuevamente”, agregó Supph.

Fuente: Charlie Supp ("X": @chtrader)

La necesidad de pesos por parte de las empresas y particulares para cubrir sus gastos corrientes le pone cierto límite a una suba inmediata de los dólares alternativos.

“La crueldad con la que la economía argentina sacudirá al bolsillo de cada argentino laburante recién comienzo y esto tampoco es nada nuevo”, afirmó Germán Fermo, estratega en mercados internacionales el Grupo IEB (Invertir en Bolsa). “Los mercados argentinos se están moviendo poco a la espera de definiciones. El contado con liquidación esta ‘tradeando’ en un rango muy tranquilo en $1.305, nada importante, con la brecha en 59%. En lo que va del año el ‘liqui’ sube 34%, con una brecha del 30 al 60 por ciento. Hace días que estamos trapeando acá, porque el mercado está esperando la verticalidad que se va a dar con la confirmación de cuántas cosas se aprueben en la Ley Ómnibus y eventualmente en el DNU”, añadió.

Fuente: Romano Group.

Por otro lado, el esquema de liquidación de exportaciones que en un 20% se cursa a través del dólar Cable o contado con liqui en la Bolsa mantiene en pie una importante oferta que contribuye reducir la volatilidad de los dólares libres, aún con una ostensible caída en la demanda de dinero, tasas en pesos negativas en términos reales y, sobre todo, una inflación próxima al 20% mensual.

“La brecha cambiaria se mantiene estable en niveles del 60% aproximadamente. Por ahora el contado con liquidación encuentra oferta a valores de $1.300, mientras que las liquidaciones de exportadores vía contado con liquidación promedian los USD 75 millones diarios. Menor demanda de dinero y tasa real negativa generan presión”, explicaron los analistas de Romano Group.