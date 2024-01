Volvieron a subir los bonos y bajó el dólar libre tras el anuncio de acuerdo con el FMI

La pronta llegada de divisas del FMI calmó los precios libres del dólar.

Los bonos soberanos de Argentina subieron este jueves después que personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno alcanzaran un acuerdo que debería desbloquear unos 4.700 millones de dólares del asediado programa de préstamos al país, en medio de la peor escalada inflacionaria desde inicio de la década de 1990. El acuerdo elimina en el corto plazo el riesgo de que Argentina se retrase en sus pagos ante el propio FMI, un eventual “default” que preocupaba en el circuito financiero.

“Volver a encarrilar el programa es positivo”, escribió en una nota Sergio Armella, analista de Goldman Sachs, y añadió que el plan se había “descarrilado” el año pasado cuando el Gobierno anterior no cumplió con los objetivos económicos establecidos en el programa. “Llegar a un acuerdo no significa que Argentina tendrá acceso a fondos netos adicionales; sin embargo, no caer en atrasos con el FMI es bienvenido”, agregó el reporte reproducido por Reuters.

Los bonos Globales –en dólares con ley extranjera– repuntaron 2,7% en promedio en Wall Street, tras el ascenso de 3,5% del miércoles, mientras que el índice de riesgo país que mide JP Morgan descendía 58 unidades para Argentina, en los 1.926 puntos básicos a las 17:50 horas.

La deuda pública escaló un 2,3% en su promedio en pesos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), luego de ganar otro 2,9% el miércoles cuando se adelantó el acuerdo de parte. “Los bonos del país cotizados en el exterior también reflejaron las órdenes de recompras”, consignó Reuters.

La Bolsa de Buenos Aires arrojó una caída del 2,5% en su índice líder S&P Merval, que concluyó en los 1.043.924 puntos, ante toma de utilidades luego que en los días previos renovara el máximo histórico en pesos.

La cotización libre del dólar restó 30 pesos o un 2,6% este jueves, a $1.120 para la venta. La divisa negociada en el mercado informal, que llegó a operarse en un piso de $1.110 al mediodía, cortó así una serie de cinco ruedas operativas en ascenso y regresó a valores del martes, aunque aún cerca de su récord nominal.

Los dólares bursátiles experimentaron nuevas bajas según las variantes que concentraron el monto negociado. El MEP cerró a 1.118,63 (-1,4%) con el Bonar 2030 (AL30D) en Contado Inmediato en el segmento PPT (Prioridad Precio-Tiempo) de ByMA (operó USD 39,2 millones), mientras que el “contado con liquidación” terminó a $1.155 (-1,4%) con el AL30C en Contado Inmediato en el Senebi (Segmento de Negociación Bilateral), con negocios por 46,1 millones de dólares.

Récord de inflación

Este jueves se conoció que la Argentina fue el país con la inflación más elevada del mundo en 2023, con un acumulado de 211,4%, un dato sin precedentes en 33 años, que se suma a un estado de las reservas netas de divisas en terreno negativo, que apuró los tiempos de la renovación del acuerdo de 44.000 millones de dólares con el FMI, dada la imposibilidad de acceder a los mercados externos en búsqueda de dinero fresco.

El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano afirmó que “el acuerdo con el FMI es una bocanada de aire fresco, pero nada que cambie la historia”.

Este jueves el Banco Central encadenó 22 días operativos con compras en la plaza mayorista y adquirió USD 177 millones, en una rueda con USD 353 millones operados en el segmento de contado, de los cuales la entidad se quedó con la mitad. El monto negociado en el segmento de contado (spot) exhibió un incremento de más de USD 150 millones o un 72,8% respecto de los USD 210 millones del miércoles.

De esta forma la entidad monetaria anotó un saldo comprador total de USD 4.031 millones desde el lunes 11 de diciembre, inclusive. En lo que va de enero las compras del organismo acumulan 1.136 millones de dólares.

En tanto, las reservas internacionales brutas aumentaron unos USD 158 millones, a 23.570 millones de dólares. Estos activos mejoraron bajo la nueva administración nacional en USD 2.362 millones desde los USD 21.208 del 7 de diciembre. Asimismo, en el transcurso de enero las reservas progresaron en 499 millones de dólares.

Términos del acuerdo con el Fondo

Este acuerdo con el FMI sobre la séptima revisión del programa general -que ahora necesita la aprobación de la junta directiva del FMI- se utilizará en gran medida para realizar los pagos que Argentina ya enfrenta con el organismo en los próximos meses. Eso ayudará a cerrar la brecha hasta la próxima cosecha, que se espera sea excelente para los principales cultivos comerciales de soja y maíz, lo que generará divisas muy necesarias.

La consultora Delphos Investment reportó que el acuerdo estaba siendo “bien recibido” por los mercados y estaba impulsando los bonos. “Los vencimientos con el FMI ya no serán un factor que presione las reservas (del BCRA), lo que permitirá alcanzar la cosecha con mayor facilidad”, acotó.

El portavoz presidencial Manuel Adorni señaló que el Gobierno estaba profundizando las duras medidas de austeridad económica, que según él ayudaban al impulso de los mercados y a la reconstrucción de la credibilidad del país ante los inversores. ”Por primera vez en la historia, no es el FMI el que propone al Ministerio de Economía los cambios a realizar, sino (que fuimos) nosotros quienes hemos propuesto el camino a seguir”, dijo en ronda de prensa.

El banco estadounidense JP Morgan dijo en una nota que la “negociación rápida” con el FMI podría ayudar a estabilizar la amplia brecha entre los tipos de cambio en Argentina, que se disparó hasta un 50% esta semana, aunque la alta inflación futura probablemente mantendría la presión sobre el peso. ”Si nuestro perfil de inflación proyectado se cumple, se requeriría una nueva recalibración del tipo de cambio oficial para asegurar la capacidad de acumular reservas en el segundo semestre de 2024 y, por lo tanto, eliminar gradualmente los controles de capital este año”, afirmó.