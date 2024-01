El Indec dará a conocer este jueves la inflación de diciembre: el “numerazo” del que habló Milei y qué esperan los privados

La inflación de alimentos en diciembre superó el 30%. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Tras el 12,8% de noviembre, el Indec dará a conocer este jueves el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre y de acuerdo a algunas consultoras privadas, la inflación podría haber superado el 20% e incluso rozar el 30 por ciento.

Con el cambio de Gobierno, la devaluación que llevó el tipo de cambio a $800 y el desarme de Precios Justos, los precios se aceleraron fuertemente en el último mes de 2023.

En este marco, el presidente Javier Milei dijo este domingo en Radio Mitre: “Si vemos la primera y segunda semana de diciembre, eso ubicaba la dinámica inflacionaria en el 45% mensual, si usted llega a ver un número de 30, es un numerazo”.

El primer mandatorio aclaró que semejante nivel de inflación es “un espanto”, pero agregó: “veníamos para 45%, significaría que logramos abatir un tercio. Igual, es un desastre”.

Riesgo de hiperinflación

“El dato final de diciembre va a mostrar que Argentina tuvo más de 200% de inflación”, afirmó el primer mandatario, que reconoció que la Argentina está todavía en riesgo hiperinflación “por más que nosotros estemos haciendo un laburo fenomenal”. Milei fue incluso más allá y cuando su entrevistador, el periodista deportivo Gabriel Anello, le mencionó como cifra posible de diciembre el 25%, dijo que en tal caso lo invitará a comer “en el restaurante más caro de Buenos Aires”, y destacó que él paga sus propios gastos.

“Yo hice lo que tengo que hacer. Yo mandé el programa de ajuste, un programa de shock, bien ortodoxo, con un ajuste fiscal, con un saneamiento del Banco Central y con un sinceramiento cambiario. Ahora esperamos la respuesta de la política”, dijo respecto a la aprobación de la Ley Ómnibus y el mega DNU.

El presidente Javier Milei afirmó que estamos en riesgo de hiperinflación. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Las proyecciones de inflación de los privados

Desde Ecolatina aseguran que el IPC general cerró diciembre en 24,7%. “Nuestro IPC trepó 212,3% en forma interanual, bien por encima del 95,7% interanual de diciembre de 2022. La aceleración respondió particularmente a la dinámica del desarme de los acuerdos de precios y al traslado a precios del salto discreto en el tipo de cambio oficial de mediados de mes (+118%)”, indicaron.

“El rubro alimentos y bebidas trepó por segundo mes consecutivo por encima del nivel general (+27,7%), traccionado por aumentos en productos de consumo masivo. Los capítulos con mayores aumentos fueron salud (+38,0%); equipamiento y mantenimiento del hogar (+35,0%) y esparcimiento (+29,7%)”, agregaron.

Para Milei, un 30% de inflación en diciembre es un “numerazo”

De acuerdo a EPyCA consultores, en diciembre la inflación fue de casi 30% mensual y cerró en torno al 215% interanual; el promedio de todo el año fue 134%.

En tanto, el IPC de Eco Go se ubicó 29,4% y terminó el 2023 en una inflación del 222,8% anual. “En diciembre, el fin de los acuerdos de precios se combinó con la devaluación y la propia dinámica estacional del mes, y los precios de los alimentos y bebidas registraron una suba del 34%, lo que representa una fuerte aceleración luego del 15,3% captado por nuestro relevamiento en noviembre”, sostuvieron desde la consultora.

“Los alimentos consumidos dentro del hogar mostraron este mes un incremento de 34,6%, mientras que los consumidos fuera del hogar se ubicaron por debajo con un aumento de 33%. Así, en los últimos 12 meses acumulan alzas de 253,5% y 266,7% respectivamente y dejan un arrastre para el mes de enero de 12,9 puntos porcentuales”, agregaron.

DYN19, BUENOS AIRES 07/06/04, UNA FAMILA TIPO NECESITO REUNIR CASI 329,58 PESOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES ALIMENTICIAS DURANTE MAYO, LO QUE IMPLICA UN AUMENTO DE 0,1 POR CIENTO FRENTE A ABRIL. FOTO: DYN/L. THIEBERGER/ARCHIVO.

Por su parte, para Invecq los precios subieron 22,8%. “Este incremento extraordinario se explica principalmente por el aumento del tipo de cambio oficial (118%); y, en menor medida, por la paulatina corrección de algunos precios regulados. En su interior, se destaca la dinámica de los alimentos, cuyo precio trepó casi 34%”, destacó el informe.

El relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA arrojó un incremento mensual de 23,4%, el mayor desde febrero de 1991. A su vez, en doce meses el aumento fue de 204,4%, el más elevado desde mayo de 1991.

El rubro de “Alimentos y bebidas” subió 23,5%, con incrementos generalizados en su interior y cercanos al 30% en su gran mayoría. Los aumentos más destacados fueron los de las carnes, y los aceites y las grasas, que estuvieron en torno al 40%.

El número más alto fue el de la Fundación Libertad y Progreso que proyectó una suba de precios del 29% a partir del análisis de las tres primeras semanas de diciembre, período en el cual la inflación mostró un incremento de precios de 24,6%. “En cuanto a la variación interanual, la misma rondó el 210%, y de confirmarse la proyección mencionada, cerraremos al año con una inflación acumulada de alrededor 219%, la más alta desde 1990″, afirmaron en el último informe.

De confirmarse estas cifras, la Argentina terminaría con la inflación mensual más alta de toda América latina.

El impacto del aumento de los precios sobre el consumo ya se evidenció en los primeros relevamientos sobre niveles de consumo. Este domingo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que su relevamiento de ventas minoristas registró el mes pasado una caída del 13,7 por ciento.

Los primeros números de enero

Según el relevamiento de Equilibra, la inflación en diciembre se ubicó alrededor del 26% y no parece que vaya a desacelerarse en enero: en la primera semana del mes rondó el 7% vs la última semana de diciembre y 30% vs la primera semana de diciembre.

“Los precios Regulados treparon 20% semanal por subas de naftas, transporte público y servicios de telecomunicaciones, acumulando un alza de casi 50% entre la primera semana de diciembre y la primera de enero”, destacó el informe.

Desde LCG indicaron que la inflación en alimentos en la primera semana del mes fue del 4,6%. Los panificados y las carnes explicaron el 62% de la suba.