Los secretos de la startup que mezcla arte, ideas innovadoras y tecnología para transformar digitalmente a otras compañías

Santiago Echazú, cofundador de Paisanos

El “boom” tecnológico de los últimos 20 años lo cambió todo, desde la forma de pensar hasta la manera en la que funcionan las grandes empresas del mundo. Ahora, el gran desafío es mantenerse actualizado y aprovechar los avances de la tecnología para mejorar en los detalles y marcar una diferencia con la competencia. Ese es el foco del negocio de Paisanos, una compañía digital argentina que combina las herramientas más avanzadas con el arte y la creatividad para crear productos a medida de las compañías que buscan “subir escalones” en sus negocios y asistirlos en sus transformaciones digitales.

“Las empresas se están dando cuenta de que la tecnología es algo cotidiano de acceso en los negocios, pero les falta la última milla por recorrer. Nosotros los ayudamos en ese punto”, explicó Santiago Echazú, cofundador de Paisanos.

“La tecnología es una industria transversal a cualquier otra industria. Hay que pararse sobre el valor agregado, más allá del commodity. Nuestros clientes nos demandan buenas ideas. Me refiero a ideas con una gran potencialidad de éxito. Alrededor de eso buscamos reducir el riesgo al máximo y lograr el crecimiento que buscan”, comentó el empresario.

El equipo de Paisanos reúne profesionales de diferentes áreas tecnológicas

Pasianos abarca tres grandes áreas de trabajo: desarrollo de software, gestión de proyectos y diseño y planificación. Las áreas de mayor especialización son las industrias Fintech, Insuretech y Blockchain, a lo que se suman las ramas de Agtech y Healthtech que están explorando. Finanzas, seguros, cripto, agro y salud, todas pasadas por el filtro tecnológico.

Echazú, junto a Matías Demarco y Facundo Aguinaga, son los fundadores de esta startup, que hoy cuenta con más de 70 empleados. Desde sus inicios, se ocupan de resolver problemas reales a través de una metodología basada en la experiencia, la innovación y la creatividad.

“Somos una empresa creativa, la tecnología es nuestro pincel”, definió Echazú: “Ofrecemos originalidad ante un problema cotidiano. Transformamos las ideas en tecnología, descubrimos cuál es la mejor función de la herramienta y nos obsesionamos por que resuelva el problema. Somos curiosos y nos metemos en todos lados, hasta descubrir nuevas tendencias”. agregó.

Durante el último año, Paisanos impulsó proyectos junto a otras empresas de renombre y de diferentes rubros.

El equipo de Paisanos realizó, por ejemplo, la campaña “World Cup Delivery”. Esta consistió en que, a través de la app de PedidosYa, los usuarios pudieran ver en tiempo real cómo el “rider” Lionel, traía la Copa del Mundo desde Qatar hacia Argentina. Impulsada por Paisanos junto a las agencias de publicidad GUT y Lanzallamas, la campaña tuvo gran aceptación en cientos de miles de argentinos, que les valió un importante premio en el Festival de Cannes. “Tu pedido está en camino”, ganó el Grand Prix de Cannes Lions en la categoría Mobile.

También desarrollaron la interfaz de Modo y diferentes proyectos con bancos, como Galicia y Brubank. Trabajaron además junto a Santander Consumer en el diseño de su producto fintech adaptado a una nueva marca llamada Todo en Cuotas y desarrollaron una experiencia VR 360º para el onboarding de los nuevos empleados de McDonalds.

Paisanos diseñó la plataforma de diferentes sitios web de aprendizaje

“Hoy estamos desarrollando también la fintech de Claro. Trabajamos con muchas grandes compañías y también con empresas más chicas que ayudamos a crecer. Además, estamos apuntando a la internacionalización. Hace tres años que estamos en España para posicionarnos en el mercado europeo”, remarcó Echazú.

El paso a paso de un proyecto

El proceso de desarrollo de un proyecto de Paisanos consta de un periodo de desarrollo de la idea, para luego pasar directamente a una instancia de experimentación intensiva.

“Primero nos apoyamos en las cuestiones más humanas. Ponemos por delante proyectos de arte (ideas creativas) y aplicamos el método científico para llevarlo adelante, a través del planteo de hipótesis. Tenemos la particularidad de que desarrollamos todo el proyecto a partir de emociones humanas. Eso es lo que ninguna tecnología puede reemplazar, la capacidad de cuestionarnos, aprender, imaginar y seducir. Nuestros procesos se gestan alrededor de eso que nos hace únicos”, explicó Echazú.

“Luego, validamos los problemas que identificamos durante la primera etapa y analizamos cómo va a ser la relación de la tecnología con los usuarios. Buscamos tecnología que sea ergonómica, que se adapte a la vida de las personas sin que la gente se de cuenta”, apuntó el empresario.

La empresa hace un seguimiento activo de los proyectos junto con sus clientes

Una vez creado el proyecto, inicia la etapa de seguimiento. “Cuando terminamos un producto no hablamos del ‘death line’, como se hace usualmente, hablamos del birthday, porque es una iniciativa que está naciendo y que la vamos a ayudar evolucionar para que pueda cumplir con su objetivo y para que pueda sobrevivir en el mercado”, explicó el fundador de la empresa.

Consejo a las empresas

Echazú, sostuvo que la transformación digital es un proceso evolutivo de supervivencia que se sostiene sobre la base de la creatividad para hacer más eficiente la vida de las personas. “Aquellas empresas que no se adapten a esto corren riesgos de desaparecer. Tal fue el caso de Kodak que no supo adaptarse a la digitalización de las imágenes o del gigante que alquilaba VHS, Blockbuster. Los negocios son como un organismo vivo y funcionan como cualquier ecosistema: el organismo vivo que no se adapta a su entorno, no sobrevivirá”, comentó.

“Para que esto no ocurra, lo primero que tiene que cambiar en una empresa al entrar en el proceso de transformación digital, es su cultura. Debe entender que el conocimiento necesario para este proceso tiene que ver mucho con la experimentación, con la prueba y el error. Es sacar del escenario el fracaso, porque uno en ese andar va aprendiendo. Hoy explorar y experimentar es algo que está bien visto en una compañía, y ese proceso implica innovación. La única fórmula es recolectar evidencia, aprender y salir interactuando”, agregó.

Los fundadores de Paisanos aconsejan correr riesgos, experimentar y alimentarse del error (Reuters)

Las startups, entendidas como proyectos de empresas que tienden a resolver una necesidad horizontal del mercado desde cero, se basan en el fundamento de la prueba y el error. En su cultura todo es creación más que reconstrucción. De hecho, a ella recurren muchas compañías para que las acompañen en su proceso de innovación tecnológica.

“Frente a este escenario, las empresas tradicionales tienen que animarse a digitalizar sus procesos, o pensar en ideas disruptivas para hacer sus productos. Muchas veces la necesidad de muchos puede derivar en un modelo de negocio basado en un nuevo producto. Cuando las empresas no lo logran por sí mismas, hay plataformas o startups que facilitan la identificación de esas necesidades de un grupo representativo de personas y lo transforman en un modelo de negocio”, insistió Echazú.