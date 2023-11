¿Qué dijo Javier Milei sobre el aguinaldo?

Javier Milei habló del pago del aguinaldo a los empleados estatales

El presidente electo, Javier Milei, reafirmó que “no hay plata” para hacer frente a todos los gastos del Estado de este año, aunque matizó sus comentarios sobre un gasto en particular: el aguinaldo de los empleados del sector público. Las declaraciones de Milei en un programa televisivo emitido anoche buscaron aclarar dichos previos del libertario, que en días anteriores había parecido generar dudas respecto al pago del sueldo anual complementario (SAC) dada la situación fiscal de la administración pública nacional. “Ajustará otros gastos”, dijo, y “a la gente no se la toca”, agregó.

Te puede interesar: Jornada financiera: la Bolsa se disparó un 22,8%, la mayor suba en los últimos 33 años

Los dichos de Milei tuvieron lugar anoche en el programa “A dos voces” de la señal Todo Noticias. Durante una entrevista que duro casi 50 minutos, el presidente electo respondió decenas de consultas. Entre ellas, surgió una respecto a si estaba asegurado el pago de la segunda cuota anual de los aguinaldos que debe hacer el Tesoro en diciembre.

—¿Qué pasa si el Estado no tiene todo para pagar todos los gastos más el medio aguinaldo?

Te puede interesar: El equipo económico de Javier Milei espera una unificación cambiaria a $650

—Ajustará otros gastos—, dijo Milei.

—O sea el aguinaldo está asegurado que se va a pagar.

Te puede interesar: Javier Milei advirtió que no habrá gradualismo: “Voy a hacer un fuerte ajuste fiscal para pagar la deuda”

—No hay plata. Cuando no hay plata, ¿qué hacemos cuando no hay plata?.

—Recortamos gastos. Pero bueno, puede ser a costa del salario u otra cosa.

—Bueno, digamos, mi premisa es que a la gente no se la toca. Así que que caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política—, concluyó el presidente electo.

El intercambuio intentó saldar una polémica que se había desatado más temprano en la semana, durante otra entrevista televisiva en la que consultaron a Milei por un tema parecido y en el que sus respuestas habían causado inquietud entre empleados del sector público que cuentan con percibir sus medios aguinaldos de diciembre el mes próximo.

El presidente electo dijo que no va a gastar más de los recursos con los que cuenta el Estado

La entrevista, emitida por la señal Telefe a principios de semana, había rondado el tema de las obligaciones del Tesoro para el cierre de este año, cuando Milei y su administración ya estén a cargo de los resortes del Estado.

En esa ocasión, el diálogo se desarrolló de esta manera:

—El 10 de diciembre, el Banco Central, la orden del presidente es, ¿dejen de emitir?

—Sí, obviamente. Hay que cortar con la emisión monetaria—, dijo Milei.

—Bien. Argentina ese mes gasta 120 y y recauda 100...

—Entonces no gasta 120, no va a gastar más que 100 .

—O sea, ¿está garantizada, por ejemplo, la actividad de la Administración pública, el aguinaldo para diciembre? ¿Cómo se logra?

—Gastarán 100 .

—Cómo se logra ese equilibrio si...

—Recortarán lo que tienen que recortar.

—Eso se lo pidió al presidente Alberto Fernández o...

—No, es que se va a desligar de eso porque eso va a caer en el último tramo de diciembre, pero sé que lo tengo que enfrentar. Pero hay que ir al equilibrio fiscal se terminó

—Eso es en forma inmediata.

—Nosotros queremos alcanzar en el primer año de gobierno el equilibrio fiscal y eso no es negociable—. concluyó el presidente electo.

¿Qué es el aguinaldo y cuándo se paga, según la ley?

Los dichos de Milei llegan en días en los que, castigados por tres meses de de inflación promedio por encima de los dos dígitos, los empleados en relación de dependencia del sector privado y el sector público tienen programada la llegada de la segunda cuota del salario anual complementario (SAC).

El aguinaldo es uno de los pagos más importantes que tienen los trabajadores en relación de dependencia durante el año. Más conocido como Salario Anual Complementario (SAC), se abona en dos pagos, el primero en junio y el segundo en diciembre.

La Ley de contrato de Trabajo establece que el aguinaldo deberá ser pagado dos veces al año. La primera parte del SAC será percibido por los trabajadores en junio y la segunda parte, en diciembre.

El monto del sexto mes del año constará de la mitad del haber máximo recibido desde enero hasta junio, inclusive. Mientras tanto, el monto de la segunda cuota constará de la mitad del haber máximo percibido entre julio y noviembre, inclusive.