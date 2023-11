Renunció el CEO de Binance y se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero en EE.UU.

Changpeng Zhao renunció y se declaró culpable en EE.UU. de violar las leyes contra el blanqueo de dinero

Changpeng Zhao, CEO de Binance, la mayor bolsa mundial de criptomonedas, planea dimitir y declararse culpable de violar las leyes penales estadounidenses contra el blanqueo de dinero.

Se trata de un acuerdo que puede preservar la capacidad de la empresa para seguir operando, según personas familiarizadas con el asunto citadas por The Wall Street Journal.

El trato también incluye el pago de USD 4.300 millones y se produjo luego de que la administración Biden endureciera su postura regulatoria sobre las criptomonedas en los últimos meses.

Cabe recordar que en junio último la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a Binance de actuar como un operador no registrado y de estafar a los inversores, ya que habría utilizado un fondo con sede en Suiza, Sigma Chain, para sobrevalorar el volumen de operaciones de la plataforma.

Gary Gensler, presidente de la SEC, afirmó que tanto Zhao como la empresa formaron una “amplia red de engaños, conflictos de intereses, ocultación de información y evasión calculada de la ley”, como parte de 13 cargos que pesaban sobre Zhao.

Gary Gensler, titular de la SEC Reuters

Previamente, la Comisión de Negociación de Futuros (CFTC, por sus siglas en inglés), lo acusó de ofrecer una serie de productos financieros sin contar con los permisos correspondientes.l Departamento de Justicia de Estados Unidos reclama más de US$4.000 millones de Binance Holdings Ltd. como parte de una propuesta de resolución de una investigación de años sobre la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.

Según Bloomberg, Zhao, también conocido como “CZ”, reside en los Emiratos Árabes Unidos, que no tiene tratado de extradición con EE.UU., pero eso no le impide acudir voluntariamente a los tribunales de ese país.

“Un acuerdo con una cláusula de monitoreo podría ser un arreglo que proteja a los inversionistas y permita a Binance la opción de evolucionar hacia una dirección futura más institucional y compatible”, dijo Matt Walsh, socio fundador de la firma de cripto riesgo Castle Island Ventures.

La investigación está siendo dirigida por la sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división penal, junto con la división de seguridad nacional y la Fiscalía de EE.UU. en Seattle.

El convenio “busca alcanzar un equilibrio que permita a Binance continuar operando, en lugar de correr el riesgo de un colapso que podría causar consecuencias negativas para los mercados y los tenedores de criptomonedas”, informó Bloomberg.

Binance ha tratado de minimizar su exposición en cualquier acuerdo, incluso presionando por un acuerdo de enjuiciamiento diferido.

En relación con posibles violaciones de sanciones, el Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance por su presunta ayuda en la evasión de las sanciones de EE.UU. contra Irán y Rusia, dijo una de las personas. Binance también ha estado bajo escrutinio para verificar si permitió transacciones que ayudaron a financiar a Hamás.

The Wall Street Journal también informó que este acuerdo no afectará a los cargos pendientes con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU., ya que no incluye un acuerdo para el caso presentado contra Binance por la comisión.

Changpeng Zhao, nacido en Canadá, ocupa según Bloomberg el 35to puesto de su lista de personas más ricas del mundo, con un patrimonio de 29.700 millones de dólares.

Zhao es el fundador y CEO de Binance; fue miembro del equipo que desarrolló Blockchain.com y también se desempeñó como director de tecnología de OKCoin. Además, lanzó una nueva plataforma de intercambio de criptomonedas llamada CoinChanger este año, que ofrece la posibilidad de intercambiar criptomonedas.