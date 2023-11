El sector textil afirma que se desaceleró la suba de precios de la ropa y se pronunció a favor de Massa en el balotaje

El titular de ProTejer dio su explicación sobre la merma de la inflación en el rubro indumentaria y calzado

Los empresarios de la industria textil señalaron este jueves que hubo una baja en la inflación en el rubro indumentaria y calzado, algo que se refleja en los datos oficiales, debido a un incremento en la oferta, un freno en la demanda por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la pérdida de rentabilidad de algunas empresas. De cara al balotaje del 19 de noviembre, el sector se pronunció a favor del ministro de Economía, Sergio Massa, y manifestó temor ante las propuestas del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. También aseguraron que las importaciones de productos finales “ya están abiertas” en la Argentina.

Te puede interesar: Después del balotaje arranca el sinceramiento del dólar, pero ni Massa ni Milei piensan levantar el cepo

La Fundación ProTejer, que agrupa a toda la cadena de valor textil e indumentaria, realizó una conferencia de prensa en el marco del encuentro Pro Textil 2023 en el que celebrarán su vigésimo aniversario bajo el lema “RE-UNIÓN”. Allí presentaron un informe sobre la actualidad del sector, propuestas a futuro y los paneles con los que contará el evento durante toda la jornada.

Entre los datos más destacados del documento de la entidad se encuentra la evolución de los precios sectoriales en lo que va del año. Según consignaron, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de prendas de vestir y calzado que releva el Indec mostró en septiembre un aumento mensual del 15,7% y, en línea con lo que suele suceder en los cambios de temporada, fue el segmento de mayor variación del indicador que, a nivel general dio, 12,7 por ciento.

Te puede interesar: Milei no irá a la UIA y un directivo de la entidad lo criticó: “En su plataforma no se nombra a la industria”

Sin embargo, en lo que va del año el incremento fue de 88,2% y del 118,6% en los últimos doce meses frente a un IPC de 103,2% y 138,3%, respectivamente. Eso deja al rubro indumentaria y calzado como el segundo con menor aumento interanual y acumulado desde diciembre de 2022, luego del rubro transporte. Al tomar las cifras del organismo estadístico, a esta misma altura del año la ropa lideraba el ranking de subas.

El IPC de prendas de vestir y calzado registró septiembre de 2023 un aumento del 118,6% interanual y un aumento de 15,7% mensual.

El titular de ProTejer, Luciano Galfione, dio su explicación sobre la merma en la inflación de la ropa durante la conferencia de prensa: “Los precios bajaron ante una mayor oferta por producción y en menor medida por ingreso de mercadería importada, un consumo que se planchó porque la demanda no convalida más aumentos. La gente necesita dos cosas para vivir: comida y vestimenta. En un contexto de crisis lo primero en lo que recorta es la pilcha”.

Te puede interesar: El FMI advirtió que la devaluación del dólar oficial complica el pago de la deuda y criticó las trabas a las exportaciones

De cara al balotaje del 19 de noviembre, los industriales textiles comentaron que se inclinan por el candidato Massa frente a Milei. Ambos fueron invitados a participar del ProTextil, pero el ministro de Economía no confirmó su asistencia y el libertario, indicaron, ni siquiera respondió.

Al respecto, el director institucional de TN Platex y miembro de ProTejer, Jorge Sorabilla, dijo: “Tratamos de no opinar partidariamente porque después te encasillan y se desvirtúan las declaraciones. Nosotros miramos qué proponen los candidatos. Hay uno que habla de promover la industria y otro de explotar todo. Vamos por la racionalidad. Creemos que las cosas hay que cambiarlas cuando están mal, no cuando están bien. Esto no es Roma que hay que incendiarla para que nazca algo perfecto, hay que hacerlo desde lo que tenemos y que tanto sacrificio nos demandó. Desde ese punto de vista nosotros no tenemos duda de que preferimos abrazar un modelo de producción, el otro es un salto a algo desconocido”.

“Estamos en un escenario en el que ya no se discuten modelos económicos, ojalá solo fuera eso. Hablamos de una propuesta de modelo social porque se ponen sobre la mesa valores que creíamos que no se iban a volver a discutir. Estamos hablando del futuro de nuestro hijos. Claramente nos posicionamos en un modelo que no es partidario, es político”, apuntó Galfione.

Mientras que las compras de hilados, tejidos planos, tejidos de punto y las confecciones para el hogar muestran caídas superiores al 20% en dólares y toneladas durante el acumulado de los nueve del año 2023, las del rubro prendas de vestir muestran incrementos superiores al 40% en el mismo período, y el de las importaciones de otros textiles un aumento cercano al 10% en dólares y toneladas

Sin embargo, en el sector resaltan que no están ajenos a los problemas que enfrenta la industria en general: restricciones de acceso a divisas para pagar importaciones, aumento de costos, fuerte presión impositiva y un contexto internacional más desafiante, entre otros puntos. También destacan la vuelta de la producción a niveles previos a la pandemia, aunque aún por debajo de los máximos de 2016-2017, el crecimiento del empleo y el récord de inversión que se alcanzó en los últimos tres años con US$700 millones.

Por otro lado, en respuesta a la crítica sobre un posible “proteccionismo” al sector, afirmaron que las importaciones de textiles se encuentran abiertas en la Argentina. El informe presentado por la entidad reflejó que los diferentes rubros mostraron una caída entre enero y septiembre contra el mismo período del año anterior, pero un fuerte aumento de productos finales.

“Mientras que las compras de hilados, tejidos planos, tejidos de punto y las confecciones para el hogar muestran caídas superiores al 20% en dólares y toneladas durante el acumulado de los nueve del año 2023, las del rubro “prendas de vestir” muestran incrementos superiores al 40% en el mismo período, y el de las importaciones de otros textiles un aumento cercano al 10% en dólares y toneladas”, detallaron.