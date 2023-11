Los analistas advirtieron por una eventual tensión política con Brasil, el principal socio comercial de Argentina: “Es riesgoso”

Javier Milei asegura que si es presidente no se reunirá con Lula da Silva

“Lula es un comunista y un gran corrupto, por eso estuvo preso”, dijo ayer Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, sobre el presidente de Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, en una entrevista con Jaime Bayly.

El periodista le preguntó al libertario si se reuniría con Lula da Silva “de jefe de estado a jefe de estado”. Milei respondió enfáticamente que no lo haría.

Especialistas en la relaciones bilaterales y comerciales entre ambos países advirtieron de los riesgos que traen esas posturas extremas.

“Debemos reformular la alianza tan fuerte que tenemos históricamente con Brasil porque el vínculo bilateral está trabado, más allá de las ideologías y los presidentes. El tema es que en este caso las diferencias son políticas y eso es muy riesgoso. Hay que mantener las formas, incluso con un contexto que no es tan bueno y usar la diplomacia, eso es lo que debería hacer un verdadero líder”, destacó Marcelo Elizondo, consultor y analista económico internacional y Director General de DNI Consultores.

“Los países tienen que tener amigos permanentes, alianzas estratégicas. Hacia ese tipo de alianzas profundas está avanzando el mundo. No estamos ante la vieja globalización de ‘todos con todos’, el comercio global sigue fuerte, pero se direcciona. Hay que elegir a los amigos. Hoy no tenemos amigos estructurales, incluso hay diferencias en el Mercosur –un acuerdo que debemos reformular–, está parado el acuerdo con la UE, y con EEUU nos acercamos en algunos temas y nos alejamos en otros. Las alianzas requieren de otros vínculos”, destacó el analista, quien destacó que Brasil es el país al que Argentina más le exporta y es uno de los principales proveedores, junto a China y EEUU.

Gustavo Perego, director de Abeceb remarcó que hay que entender que las relaciones entre los países se rigen por intereses permanentes, no por ideología. “El gran problema de la Argentina es que la política exterior de las últimas décadas fue muy presidencialista. Desde los años ‘90 en adelante, todo está muy atado a los gestos y las decisiones de los presidentes. Por eso, cuando en la región se corrió todo hacia la izquierda había sintonía, cuando la situación cambió, hubo problemas”, dijo.

“Los presidentes tienen que entender que son pasajeros y que las empresas quedan, tienen intereses y negocios para hacer en forma permanente. Los gobiernos tienen que defender esos intereses permanentes más allá de quién sea el Presidente, por eso estas posiciones no ayudan. La Argentina ya no es el principal socio comercial de Brasil, sino China, como en muchos países de América latina. No obstante, hay una lógica estratégica de Brasil de tener a la Argentina en su zona de apoyo para posicionarse globalmente. Pero no somos el factor fundamental en términos comerciales”, agregó Perego.

El experto de Abeceb señaló que Alberto Fernández tampoco quiso reunirse con Jair Bolsonaro: “Esa lógica no le va a servir a Milei, tal como no le sirvió a Alberto”.

El presidente de Brasil con Sergio Massa

Números

Como se dijo, Brasil es el principal socio comercial para el país, con una participación de mercado del 17% en exportaciones y del 24% en importaciones, según las estadísticas oficiales de comercio internacional de los primeros nueve meses de este año. Sin embargo, en lo que va del 2023 la balanza comercial con ese país dejó un saldo negativo de USD 5.245 millones. De acuerdo al Indec, en los primeros nueve meses del año la Argentina exportó USD 8.920 millones a ese destino (caída del 4,5%), pero pagó USD 14.165 millones por los productos importados desde ese país (12,8% de crecimiento).

En lo que respecta a los productos, la Argentina le vende a Brasil principalmente automóviles, carne bovina, aceite crudo de petróleo, naftas, trigo, cebada y vino. En tanto, los principales productos provenientes de ese país fueron porotos de soja excluidos para siembra; vehículos, autopartes, energía, frutas frescas y productos e insumos de aglomerados de hierro.

En 2022 la Argentina logró exportaciones por USD 12.665 millones a su vecino y fue el destino más frecuentado por las empresas argentinas, con una participación del 14,3% sobre la facturación total. En tanto, se registraron importaciones de productos brasileños por USD 16.030 millones (19,7% de participación sobre el total).

La relación comercial con Brasil creció durante los primeros años de gestión del gobierno de Alberto Fernández. De 2019 a 2022, las exportaciones a ese país aumentaron 22% y las importaciones se incrementaron un 58%. Así, la Argentina pasó de tener un saldo a favor de USD 227 millones a un déficit de USD 3.365 millones.

El apoyo a Massa

El fin de semana pasado, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, el espacio del presidente Lula da Silva, anunció su apoyo oficial a Massa en la segunda vuelta. “No tenemos ninguna duda en apoyar la candidatura de Sergio Massa, de la coalición Unión por la Patria”, afirmó la mayor formación de izquierda de América Latina en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

De acuerdo con el PT, la victoria de Massa en la segunda vuelta de las presidenciales, prevista para el 19 de noviembre, es necesaria para “derrotar una extrema derecha que se articula a nivel mundial” y “esencial para la construcción de un mundo de paz, cooperación y solidaridad”.

El ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad, llegó a afirmar que teme una posible victoria de Milei en las presidenciales argentinas por las consecuencias que la misma tendría en las relaciones bilaterales y en el Mercosur, bloque del que el candidato libertario es un fuerte crítico.

Por otro lado, Bolsonaro manifestó su apoyo al candidato de la Libertad Avanza y algunos de sus principales aliados en la ultraderecha brasileña, incluyendo su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, viajaron a Argentina para apoyar directamente a Milei.