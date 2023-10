Fuerte aumento de la carne: aseguran que se inició un ciclo alcista de precios que durará al menos 2 años

Carnicería en Francia (Reuters)

La buena nueva de las lluvias en buena parte de la “zona núcleo” de la producción agropecuaria argentina es parte de una “mala nueva” para los consumidores: un fuerte aumento de los precios de la carne, que en las últimas semanas registraron alzas de entre 15 y más 20%, según diferentes fuentes de mercado.

Te puede interesar: Todos los aumentos de noviembre: el próximo mes llegará con subas en alimentos, internet, alquileres, prepagas y servicio doméstico

En Capital Federal y en el conurbano bonaerense el asado en carnicerías aumentó de cerca de $3.100 a poco más de $3.600 el kilo, poco más del 16%, pero los aumentos superaron el 20% en cortes como matambre y tapa de asado.

Según Víctor Tonelli, uno de los consultores más respetados del mercado de la carne, las lluvias fueron el factor más determinante de los tres que contribuyeron a la nueva escalada.

Te puede interesar: Por qué la carne tuvo subas de precios de hasta un 20% en los últimos días

El primero, dijo el experto a Infobae, fue que en la semana previa a la primera vuelta de la elección presidencial la incertidumbre sobre el resultado y el antecedente de que después de las PASO el gobierno había decidido una devaluación llevaron a los productores a esperar y reducir el envío de hacienda a faena.

Con las lluvias y la expectativa de mayor pasto y forraje disponible, los productores buscarán recuperar cabezas y kilos de producción

El segundo elemento fue que después de las elecciones el gobierno volvió de hecho a devaluar el tipo de cambio efectivo para la exportación, con el mecanismo de 70% de liquidación al tipo de cambio oficial y 30% al dólar contado con liquidación. Eso significó, para los exportadores, una mejora efectiva de entre 45 y 50%, calculó Tonelli.

Te puede interesar: Inflación: Sergio Massa buscará renegociar con las empresas todos los acuerdos de precios vigentes

El tercer y más importante factor, subrayó, fueron las lluvias que comenzaron el domingo y abarcaron la mayor parte de las zonas de producción agrícola y ganadera. “Lógicamente, esto genera expectativa de producción de forraje que estaba faltando. Habiendo ya faenado más de 13% en relación a los dos años previos, ahora el productor querrá retener hacienda para aprovechar el pasto que viene después de la lluvia y ganar kilos”, explicó.

Sequía y ciclo ganadero

Esta conjunción llega, además, al cabo de una sequía “atroz”. En el último año, calculó Tonelli, se perdieron unas 2,5 millones de cabezas, más del 5% del stock, porque no había forma de mantener el ganado en el campo. Ahora, con la expectativa de forraje, se inicia el ciclo inverso y a la liquidación sigue la fase inversa: retención y recuperación del stock, lo que generará menos oferta de carne en el corto, mediano y largo plazo.

Según Tonelli, este ciclo puede durar unos dos años, período en el que también se notará la falta de los “animales que no se gestaron”, mientras se desarrolla en los campos el proceso de engorde. En 2024, estimó, la oferta de carne será de entre 300.000 y 350.000 toneladas menos, equivalente a una caída de 8 kilos de carne por habitante disponible. El resultado en materia de precios dependerá mucho de la demanda, explicó Tonelli.

Es un panorama muy poco atractivo para el gobierno. En particular, complica su objetivo de frenar el proceso de aceleración inflacionaria de los últimos meses. Por eso, en los últimos días varios frigoríficos denunciaron, en riguroso off the record, “aprietes” del gobierno, que les pidió que no paguen más de $1.000 por kilo vivo en el mercado concentrador de Cañuelas.

Bahillo niega presiones

El secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, desmintió ese tipo de acciones oficiales. “Nosotros respetamos la actividad y trabajamos en conjunto para fortalecer toda la cadena. Nunca hemos actuado presionando ni amenazando a los actores del mercado ganadero para fijar los precios de la carne, ni a ningún otro actor del sector. Todas las decisiones las comunicamos públicamente. Con mentiras no se construyen las soluciones”, escribió el funcionario en un hilo de dos posteos en la red X.

El secretario de Agricultura negó presiones oficiales para que los frigoríficos paguen menos la hacienda. Pero en el sector ratifican que las presiones existen

Sin embargo, las fuentes del mercado afirman que las presiones existieron y no son nada nuevo. Ya habían existido en agosto, en la etapa previa a las PASO. Pero los llamados no provienen de la cartera de Bahillo sino del área de monitoreo de precios en cuyo vértice se ubica Guillermo Michel, director de Aduanas y mano derecha operativa del ministro de Economía, Sergio Massa.

Tonelli explicó también a Infobae que en la actual suba no influyen los precios internacionales. De hecho, señaló, China está pagando hasta 30% menos por la carne argentina de lo que había llegado a pagar en los picos de 2022. En cuanto a la rentabilidad del sector exportador, dijo, “los precios internacionales no son el problema, sino el tipo de cambio neto que reciben los exportadores, que hasta la reciente devaluación encubierta del 70/30 eran de apenas $280 por dólar exportado.