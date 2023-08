Anuncios económicos: el Gobierno prepara medidas orientadas a compensar el impacto de la suba de precios

El ministro de Economía, Sergio Massa

El titular de la cartera de Economía, Sergio Massa, adelantó que este jueves se presentarán medidas con el objetivo de “estabilizar los precios y para amortiguar el daño que provocó en el bolsillo de la población, la devaluación”. Sorprendentemente, Massa desveló que “al principio de las negociaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pedía una devaluación del 100%”.

Al ser entrevistado en el programa A Dos Voces que se emite por TN, el titular del Palacio de Hacienda indicó que “la gente tiene que saber que sabemos lo que le pasa a la gente”.

Allí, Massa anticipó que la próxima semana “habrá anuncios de aumentos salariales con suma fija dentro del marco de las paritarias, así como también habrá refuerzos en las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo y el impacto en la canasta de jubilados y este jueves se va rediscutir el programa de medicamentos para los jubilados”.

La propuesta de suma fija no tendría consenso entre la dirigencia gremial, porque los sindicatos prefieren que se haga una reapertura de paritarias, como la que plantearon este miércoles los sindicatos de Camioneros y los bancarios.

En las próximas horas, aseguró, se conocerán nuevas medidas económicas, orientadas principalmente a detener el alza de los precios.

“Desde mañana se van a conocer anuncios respecto a estabilidad de precios y situaciones de compensación del daño que la inflación provoca en el bolsillo de la gente”, señaló.

Sergio Massa: "Me quedo hasta el 10 de diciembre"

El ministro detalló el proceso de negociación con el FMI, indicando que “el FMI pidió 100% después, 60% y finalmente el acuerdo al que arribamos cerró en el 20%”. Además, Massa señaló que “el FMI exigía como parte de los desembolsos una actualización del tipo de cambio oficial porque había un retraso del 19%”. Reveló que hubo un periodo de tensiones, ya que “durante un mes la negociación estuvo cortada porque ellos se plantaron en el 60%”.

Con respecto a futuras acciones, Massa anunció un próximo viaje a Washington, ya que “el miércoles próximo se reúne el directorio del FMI y desembolsa los recursos, habrá fondos para intervenir en el mercado”. En cuanto al uso de esos recursos, el ministro fue claro: “La plata quiero ponerla para que la actividad económica se mantenga y las importaciones fluyan”.

En relación al tipo de cambio, Massa estableció que “el tipo de cambio, el oficial queda establecido y estacionado hasta el 30 de octubre, o sea es 350 hoy, 350 mañana, 350 el 23 de septiembre y 350 el 24 de octubre”. Sin embargo, lanzó una advertencia a las empresas sobre el ajuste de precios, indicando que se tomarán medidas contra las prácticas abusivas. “El que firme el acuerdo y no lo cumpla, las sanciones que tiene económicas y penales ya no van a ser las multas de la Secretaría de Comercio, no son multitas, los que aumentan y se abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley porque están accediendo a beneficios impositivos”, alertó Massa.

El ministro no dudó en recalcar que “aquellos que no quieran firmar el acuerdo y abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley. Que hay en la Argentina avivadas, hay avivadas”. Además, reconoció que “las cadenas de supermercados vienen cumpliendo pero los minoristas y los chinos no lo cumplen. Algunos porque son víctimas del mayorista y les pido a esos almaceneros que denuncien a los mayoristas que no cumplen los acuerdos porque tienen beneficios impositivos”.

