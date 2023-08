La crisis de Wenance: hubo nuevos despidos y los ahorristas aseguran que “el caos y la desinformación es total”

Una de las oficinas de la empresa (Wenance)

“Sigue todo como al principio. Nadie sabe nada. Está la propuesta, pero sigue todo en el aire: yo no conozco a nadie que haya aceptado y la empresa no aclara nada. Hay mucha gente en el interior del país y no los llama nadie. Dijeron que iban a hacer con firma digital, pero no hay nada”.

El que habla es un inversor de Wenance, uno de los tantos que aseguran no tener respuesta de la empresa de créditos que hace poco más de un mes entró en mora con sus clientes. La fintech tiene que reestructurar fideicomisos privados por más de $20.000 millones y unos 3.000 clientes que aseguran haber sido estafados en Argentina, Uruguay y España.

Al éxodo de la alta gerencia –días atrás renunciaron el CFO, la directora financiera y el jefe de inversiones institucionales– y la salida de muchos agentes de cuentas, los que tenían el vínculo directo con los inversores, en las últimas horas se sumaron despidos masivos, que la compañía confirmó: “Buscamos ser viables, revisar costos y no tener posiciones duplicadas”, justificó hoy Alejandro Muszak, CEO y dueño de la empresa. Esta mañana, por caso, los empleados aseguran que echaron al 80% de los operadores del call center el turno mañana, unas 130 personas. Wenance promete pagar en 4 días hábiles, pero nadie cree que sea así: hay otros despedidos que esperan el cheque hace más de un mes.

“Es un desastre lo que está pasando, siempre fue todo muy turbio”, dijo quien hasta hoy fue un analista de crédito que trabajaba para Uruguay desde una oficina de la avenida Paseo Colón, en el microcentro porteño. “Mi supervisor ya me avisó que no sigo, estoy esperando el telegrama”, aseguró.

Modelo de negocios

Wenance le presta dinero a la base de usuarios de menores recursos, con intereses altos. Del otro lado del negocio, tomaban fondos de inversores grandes y ahorristas –que reunía en fideicomisos privados y sin control de los reguladores–; a ambos tipos de clientes les prometía retornos muy por sobre el promedio del mercado.

Alejandro Muszak, CEO de Wenance

Desde la compañía aseguran que están trabajando para salir adelante, que tiene nuevos inversores y que avanza el plan de reestructuración que le ofreció a sus clientes. “La empresa está funcionando, tenemos productos”, insiste Muszak. Pero las dudas entre quienes pusieron sus ahorros en la plataforma bajo la promesa de una renta segura, de los empleados y también de otras empresas colegas del sector fintech, son cada vez mayores. Infobae habló con varios de ellos: todos piden reserva de sus nombres, sobre todo quienes aún tienen esperanzas de cobrar.

Muszak y algunos de sus socios tendrán que dar explicaciones en la Justicia. El juez Alberto Baños los indagará en los próximos días luego de que la fiscal de Instrucción Mónica Cuñarro los imputara por supuestas estafas reiteradas y otros delitos. Entre ellos está Santiago Hardie, ex secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Este tema va a empeorar”, resumió un importante empresario del sector fintech. “Lo que viene es el default total… La empresa tiene embargos y está en la Justicia. Además, la gente que tomó créditos no creo que tenga muchas ganas de pagarles cuando ve lo que está pasando. Por más ganas que tenga el CEO de arreglar todo, no parece que pueda llegar a hacerlo. Es un negocio que quizás fue genuino, pero se descontroló. Es evidente que hubo descontrol y deficiencias operativas”, describió.

Santiago Hardie

La propuesta de reestructuración ofrecida por la empresa a sus inversores tiene dos modalidades. Para las inversiones de hasta $3 millones de capital, ofrece su devolución en 12 cuotas a partir del mes de agosto y luego otras 2 cuotas de interés compensatorio; no pagan más intereses, solamente devolverían el capital en cuotas. Para aquellas inversiones mayores a $3 millones de capital, se dolarizará al tipo de cambio MEP en el mes de julio con un interés del 8% anual.

Caos

“El caos y la desinformación es total. Los asesores que siguen en la empresa se borran de las redes porque los amenazan. Hay un tendal de gente sin asesores que no tiene contacto con la empresa. Son ahorristas que mandaron la plata y no tienen los VDF, que son los documentos que representan el derecho de cobro de lo producido por el fideicomiso en las condiciones del contrato que se firmó”, destacó un inversor ante Infobae.

Otro de ellos dio más detalles técnicos de la situación: “Están llegando mails de una empresa que se llama Promotora Fiduciaria, registrada en la CNV. Es el fiduciario que tenía para captar los fondos. Wenance ya no es más agente de cobro, algo que es bueno, pero tendría que presentar a alguien que haga ese trabajo en la reestructuración. De acá a un año no veo que esto se solucione y, la verdad, nadie dice nada y no hay con quien hablar. Estoy esperando para ver si en agosto empiezan a pagarle a los que tenían capital por menos de 3 millones, como prometieron”.

Como informó este medio días atrás, la crisis local contagió el negocio de Wenance en España y Uruguay. Allí también la empresa prometió un plan de reestructuración. Ayer, en uno de los grupos de WhatsApp de España, la desazón era grande: “La situación hasta el momento no ha cambiado en nada. Las negociaciones sobre la reestructuración en Argentina siguen vigentes pero sin señales de resolverse en el corto plazo. Por nuestro lado, en España, arranca la feria judicial y no hay mucho que hacer durante agosto. Según mi corto conocimiento en estos ámbitos y lo que me ha dicho algún abogado, el accionar legal inmediato no nos genera ningún beneficio”, dijo uno de los presuntos damnificados.

Seguir leyendo: