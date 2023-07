Rodríguez Larreta: “Hay que liberar al campo; estamos perdiendo mercados con Paraguay, con el sur de Brasil, con Uruguay”

Larreta, en un previo encuentro con productores. Hoy visitó la exposición rural y se explayó sobre su plan para el sector

El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, visitó este sábado la exposición rural en Palermo y dio una extensa entrevista radial en la que criticó duramente la política del actual gobierno hacia el campo y dio algunas definiciones sobre cuál sería su política hacia el sector.

“El Gobierno le ha pisado la cabeza sistemáticamente al ‘campo’, que es el motor económico de la Argentina, da el 70% de las exportaciones y emplea a cuatro millones de personas”, dijo Larreta al programa “La Hora del Campo”, por radio Continental.

Sobre cuál sería su política hacia el sector, Larreta señaló: “Primero hay que liberar al ‘campo’. Por ejemplo eliminando retenciones a una cantidad grande de producciones regionales. Y bajando las retenciones a los granos paulatinamente. Lo importante es mostrar una hoja de ruta y generar confianza”.

“Dolarizar sin dólares no existe, tenés otro 20% de pobreza”

El precandidato también abordó el principal reclamo del sector agropecuario, que reclama un tipo de cambio único. “Tenemos que ordenar el tipo de cambio. Hay que simplificar tipos de cambio, sacar el cepo. Tampoco se puede hacer en un día. Dolarizar sin dólares no existe, tenés otro 20% de pobreza”, señaló, evitando así precisar cuáles serían los plazos de ejecución de ese tipo de medidas.

Además, recordó que para el campo ”la industria del juicio es devastadora; los empresarios chicos tienen pánico de emplear”.

Sector perseguido

Acicateado por el entrevistador acerca de los números tipos de cambio del peso respecto del dólar y “el pie encima” del gobierno sobre el sector, el jefe de gobierno porteño afirmó que el campo fue “perseguido” por el actual gobierno. “Cada vez que levanta un poquito la cabeza viene este gobierno y le pega de vuelta. Lo viene persiguiendo con prejuicios, incluso diciendo barbaridades muchas veces del campo. Este gobierno le ha pisado la cabeza al campo sistemáticamente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir que el campo es uno de los grandes motores productivos para recuperar la Argentina.Hoy representa el 70% de las exportaciones argentinas; campo más alimentos, ¿no?”.

Además, estimó que el sector abarca casi 4 millones de trabajadores, entre directos e indirectos y dijo que su “primera definición” sobre el campo es que “va a ser uno de los grandes sectores que va a ayudar a sacar a este país adelante. Produciendo más, exportando más, hoy el mundo necesita alimentos, entre otras razones producto de la guerra, porque con la guerra hay una zona muy fértil en el mundo que está fuera de la cancha, el noroeste, noroeste de Ucrania, oeste de Rusia, y hoy esos mercados, esos proveedores están fuera de la cancha. Y los mercados hoy los estamos perdiendo con países que son menos productivos que nosotros. Por ejemplo, y lo digo con todo respeto, con Paraguay. Sí, estamos perdiendo mercados con Paraguay, con el sur de Brasil, con Uruguay, que son menos fértiles, o sea, menos productivos que nosotros. Es un crimen”.

En cuánto a cómo lograría sus objetivos en materia de producción y exportaciones rurales, Larreta, dijo, “primero de todo, liberando al campo, dándole más rentabilidad, y ahí hay dos factores que se cruzan. Primero, bajando las retenciones”, a las que definió como “un impuesto horrible”.

Los mercados hoy los estamos perdiendo con países que son menos productivos que nosotros: con Paraguay, con el sur de Brasil, con Uruguay, que son menos fértiles.O sea, menos productivos que nosotros. Es un crimen”

¿Bajando o quitando?, le preguntó el entrevistador, Alejandro Cánepa, a lo que el precandidato respondió: “Quitando las retenciones”, pero luego precisó “quitando las retenciones a una cantidad grande de productos de las economías regionales. El azúcar, el algodón, el maní del sur de Córdoba, que es muy fuerte, muy fuerte, 90% de la producción de maní se exporta y en ese tema hay un potencial enorme para seguir creciendo. Los productos lácteos de la cuenca lechera del sur de Córdoba y de la provincia de Santa Fe, el tabaco del norte del país, el arroz de Corrientes,Entre Ríos, sobre todo, las papas de Balcarce (…)cero retención para todos estos productos regionales.

Gradualmente

Luego, sin embargo, enumeró algunas limitaciones a la política de eventual quita de retenciones, que en el caso de los granos expresó en términos de reducción gradual.

“Dos cosas hay que decir. Primero, con crudeza, la situación donde vas a tener cero dólares en el Banco Central, o en realidad negativo, porque usan los dólares de los encajes, vas a tener una inflación, es difícil proyectar hoy, 150 anual, ponele, vas a tener una pobreza de 40 y algo por ciento en los chicos de más de 50. Vamos a hablar con mucha crudeza del país que recibimos, pero con la misma contundencia de la esperanza que tenemos del país que podemos ser”, dijo el precandidato, que luego señaló que de ser presidente implementaría “una baja sostenida previsible, que podamos decir este es el sendero de baja claro segundo tenemos que unificar el tipo de cambio Tampoco es serio decir que lo vas a hacer el primer día (….) Con cero dólares en el Central... Si buscas unificar el tipo de cambio del primer día, te podes ir a 5.000, 6.000″, explicó.

“No es serio dar tiempos, porque tiene que ver con la recuperación de la confianza. Y la confianza no es matemática (….) va a tener que ver con cuán a fondo podamos, sobre todo, aprobar en el Congreso los cambios que la Argentina necesita”

Larreta descartó la dolarización de la economía. “No, no:¿Cómo vas a dolarizar sin dólares?: -”No existe. Es ridículo. Realmente, nNo existe.Hoy, si quisieras unificar el tipo de cambio del primer día, tenés que hacer una cuenta matemática. Pesos dividido dólares, te dan un dólar de 5, 000, 6, 000. Es imposible]”. No obstante, prosiguió, “tenemos que ir simplificando los tipos de cambio para unificarlos, sacando el cepo, eso lo vas a hacer en la medida que vayas recuperando dólares y generando confianza. Va a ser paulatino, va a ser lo más rápido posible. No es serio dar tiempos porque tiene que ver con la recuperación de la confianza. Y la confianza no es matemática (….) va a tener que ver con cuán a fondo podamos, sobre todo, aprobar en el Congreso los cambios que la Argentina necesita”.

Larreta, junto con su precandidato a vice, Gerardo Morales (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El precandidato también abordó la cuestión laboral en el campo y consideró que la industria del juicio es “devastadora” para el sector. “Ponele una pyme agropecuaria que ponemos 8, 10 empleados;1 juicio laboral te voltea la pyme y quedan sin laburo los otros 9; conclusión los empresarios pequeños tienen pánico de tomar un empleado; eso requiere una ley del congreso”.

Larreta subrayó también la necesidad de reducir las regulaciones y la presión tributaria y la necesidad de obras de infraestructura. “Si no se hacen, como pasa hoy, se encarece la logística, todo va al costo argentino”. Y en ese contexto destacó a la Hidrovía como la ruta “de lejos más importante de salida de granos de la Argentina y acusó al gobierno de demorar los trabajos de dragado y balizamiento lo que se traduce, expresó en “más costo por tonelada, más costo argentino”.

Infrastructura

Embalado con el “cómo”, Larreta también refirió la necesidad de mejorar puertos y caminos y de abrir mercados externos. “La Argentina tiene acuerdos comerciales con países que representan el 10% de la población mundial, nada. Cada vez que vamos a competir con nuestros vecinos, en otros países con otros productos, estamos en desventaja porque tienen desgrabaciones, porque tienen menos aranceles. Tenemos que hacer una política muy agresiva de apertura, inteligentemente, buscando vender en el mundo entero, buscando vender en mercados que por hoy no son los tradicionales”. Y apuntó que los mercados de mayor aumento de los últimos 20 años son los de países del sur de Asia, como Vietnam, la India e Indonesia. “Son mercados de millones de personas que necesitan alimentos”. También mencionó las exportaciones de yerba mate a Siria y a El Líbano. “Todas estas cosas voy aprendiendo cuando recorro el país, principal exportador de limones del mundo en Tucumán, claro, pero podremos exportar mucho más, porque el limón se usa como esencia para el sabor de las bebidas colas. Tenemos un potencial infinito en cada producto que te metas. Entonces, sigamos con el cómo”.

Larreta también mencionó la cuestión de la seguridad. “¿Cómo podés pretender que una familia vaya a vivir al campo si tiene miedo de que le entren a la casa y le roben?”, se preguntó. Y refirió la existencia de “un proyecto de ley que está cajoneado de no hace mucho tiempo, de cumplimiento efectivo para cualquier delito rural comprobable. de 3 a 5 años pero con cumplimiento efectivo, eso hay que avanzar”. Y destacó que ese proyecto lo había presentado el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Y concluyó: “Si está bueno, no importa quién lo haya presentado”, en lo que los partidarios de Larreta en la interna de JxC podrían interpretar como una oportuna chicana al hoy también precandidato presidencial oficialista, y los “halcones” como una mención que encubre simpatía.

