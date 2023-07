Zara: por qué el empresario textil más rico del mundo decidió irse de Argentina después de 25 años

Amancio Ortega

Hoy se conoció la noticia de que los dueños de Zara se van de la Argentina y dejas las tiendas locales –y también las de Uruguay– a la multinacional Regency Group, el mismo grupo que se quedó con el negocio de nike, otra empresa global que decidió irse del país.

Inditex es el gigante detrás de Zara. El imperio lo comanda el español Amancio Ortega Gaona, la persona número 13 más rica del mundo con un patrimonio personal de 91,5 millones de dólares, según Forbes.

Es el empresario textil más rico del mundo, según el ranking de billionaires que publica la revista norteamericana.

– ¿Por qué se va de Argentina?

Fuentes cercanas a Inditex destacaron que el gigante “opera a nivel global bajo dos modelos: en forma directa o con franquicia. La noticia es que en Argentina y Uruguay ahora pasa a manejarlos con franquicia. Este traspaso se realiza con Regency, mismo grupo que opera con ellos hace 25 años en los mercados de Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Paraguay”.

“No se va por un tema de importaciones, de hecho la operación es conjunta en Argentina y Uruguay”, enfatizaron ante algunos rumores. “Inditex seguirá supervisando de cerca toda la operación, como con toda franquicia, por lo que no se va del país. Sólo deja de operar en forma directa en Argentina y Uruguay, como hace en muchos otros mercados”, agregaron.

“Lo tenían súper oculto a este tema, fue un poco sorpresivo. Usan este modelo en varias partes, no es solamente Argentina. Lo hace en Medio Oriente y en algunos países de Asia, donde la complejidad logística prefiere cederla a operadores que ya conocen el mercado. No es excepcional que use el sistema, pero no nos hace feliz, como industria, hubiera preferido que estén de forma directa”, destacó una muy importante fuente del sector textil local.

Zara y Zara Home tienen 11 tiendas en Argentina y 4 tiendas en Uruguay

“Que franquicien la marca significa que cree que un operador local podrá manejar mejor las condiciones de este mercado. Por política global, Inditex no habla con los políticos de los países en los que está. Alguna vez se los sugerimos y nos dijeron que no lo harían nunca. Alguien como Regency, más flexible, seguro que podrá negociar de otra manera en el país. El tema importaciones y otros”, agregó.

– ¿Quién es Amancio Ortega?

Según Forbes, es uno de los minoristas de ropa más ricos del mundo. “Pionero de la moda rápida, cofundó Inditex, conocida por su cadena de moda Zara, con su ex esposa Rosalía Mera en 1975. Posee alrededor del 60% de Inditex, que cotiza en Madrid, que tiene 8 marcas, incluidas Massimo Dutti y Pull & Bear, y 7.500 tiendas en todo el mundo”, detalló la revista sobre el empresario de 86 años.

“Ortega normalmente gana más de USD 400 millones en dividendos al año. En noviembre de 2021, Inditex anunció que su hija, Marta Ortega Pérez, asumiría la presidencia en abril de 2022. Ha invertido sus dividendos principalmente en bienes raíces en Madrid, Barcelona, Londres, Chicago, Miami y Nueva York”, agregó la publicación.

En una extensa nota de marzo de este año, Bloomberg dijo que Ortega tenía un problema que la mayoría de los superricos del mundo no tienen: su fortuna no deja de crecer. Así, explicaron que cada año tiene que invertir los miles de millones de euros que recibe de la empresa, o enfrentarse a la posibilidad de tener que pagar una parte de esos ingresos en impuestos sobre el patrimonio.

Marta Ortega Pérez, es la presidenta de Inditex desde 2022 (REUTERS/Miguel Vidal/File Photo)

La agencia aclaró que España es el único país de la Unión Europea que tiene un impuesto sobre el patrimonio en toda regla y, según la legislación nacional, los residentes están exentos de ese gravamen políticamente polémico solo si sus empresas familiares invierten sus ingresos dentro del plazo de 12 meses y en activos considerados “actividad económica”.

Así, Ortega ha adquirido edificios emblemáticos como el Haughwout y el Southeast Financial Center de Nueva York, el Royal Bank Plaza de Toronto y el Post Building de Londres. Y se ha hecho de propiedades residenciales y comerciales de primera clase en ciudades desde Barcelona a Seattle, cuyos inquilinos incluyen a Facebook y Amazon.com, Zara e incluso su rival H&M. “Todo ello ha convertido al empresario en uno de los mayores propietarios de carteras inmobiliarias de Europa. Sus propiedades estaban valoradas en €15.300 millones en 2021, según los últimos datos disponibles, por encima de las de los multimillonarios inmobiliarios británicos Hugh Grosvenor y Charles Cadogan. Desde entonces, Pontegadea ha invertido más de US$2.000 millones en al menos 10 propiedades en Norteamérica y Gran Bretaña”, dijo Bloomberg.

En los ‘60, Ortega, hijo de un ferroviario, y su esposa de entonces, una costurera, empezaron a fabricar batas y a venderlas puerta a puerta. Más tarde, se hizo con una de las mayores fortunas del mundo al detectar rápidamente las tendencias de las pasarelas y convertirlas en prendas asequibles en todo el mundo. Su megaoperación cuenta ahora con tiendas en todo el mundo y un valor de mercado de unos €91.000 millones. Los ingresos de Inditex rondan los €32.600 millones.

Sandra, su hija mayor, es la mujer más rica de España gracias a su participación en Inditex.

– ¿Qué dijo la empresa?

En un comunicado, la empresa destacó:

– “El grupo de distribución de moda Inditex ha alcanzado un principio de acuerdo con la multinacional Regency Group para transferir la gestión de las operaciones de sus marcas Zara y Zara Home en Argentina y Uruguay”.

– “Con este acuerdo, Inditex homologa el modelo de gestión de sus marcas con el desarrollado en la mayor parte de los mercados de la región, a través de un contrato de franquicia gestionado por Regency, grupo empresarial que lleva más de 25 años operando con gran éxito las marcas de Inditex en países como Colombia, Perú, Panamá, Ecuador y Paraguay.

– “Zara y Zara Home tienen hoy en Argentina y Uruguay una excelente imagen de marca y una posición comercial muy consolidada, con ventas que evolucionan de forma favorable y resultados positivos”.

– “Regency Group cuenta con presencia en 13 países de América Latina, más de 5.000 empleados y más de 400 tiendas en la región. Tras el cierre de esta operación, Regency Group sumará a su equipo la totalidad de la plantilla de colaboradores de Inditex en Argentina y Uruguay, que supera el millar de personas”.

– ¿Qué va a pasar con las marcas?

El grupo destacó que Zara y Zara Home tienen 11 tiendas en Argentina y 4 tiendas en Uruguay. “Cuando se complete la operación continuarán ofreciendo su oferta de moda de calidad y su apuesta por un excelente servicio al cliente de ambos países. La sólida presencia de Zara en Argentina y Uruguay está sin duda vinculada con el compromiso con sus clientes locales demostrado a lo largo de 25 años de presencia comercial ininterrumpida.

“Zara ofrece colecciones propias para el hemisferio sur desde su llegada al mercado argentino, una práctica que adoptó la compañía para acompañar más de cerca las tendencias de moda adaptadas al mercado. Para ello cuenta, en su sede central en España, con equipos de diseño, desarrollo de producto y comercial entre otros, específicos para esta región, que trabajan en paralelo a los destinados al hemisferio norte. Los equipos comerciales de Inditex seguirán fuertemente vinculados a la actividad de sus marcas en Argentina y Uruguay, como ocurre en todos los países de la región donde se opera con acuerdos similares.

Con información de EFE y Bloomberg

