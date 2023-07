Cuál puede ser el “cisne negro” de las PASO para el mercado y qué inflación reprimida hay: la visión de un gurú financiero

El economista Alejo Costa

El economista argentino Alejo Costa del banco brasileño BTG Pactual afirmó que el Gobierno quiere llegar a algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió por el alto nivel de inflación reprimida.

Costa, que fue analista en el FMI, Merril Lynch y en Puente, consideró que es probable que el pago del vencimiento de este mes se pague en yuanes ante los tiempos breves que hay hasta el receso del verano boreal del directorio del Fondo.

En un diálogo virtual organizado por Alphacast con el economista Luciano Cohan, Costa consideró que el próximo gobierno deberá reestructurar la deuda en dólares pero podría evitar un movimiento similar en los pasivos en pesos si logra una estabilización exitosa. Además, afirmó que un triunfo del candidato libertario Javier Milei sería un “cisne negro” para el mercado, porque los bancos no le prestan atención y por su mala relación con el resto de la política.

BTG es un banco de inversión brasileño especializado en capital inversión y capital riesgo, además de la administración de fondos de inversión o patrimoniales y fondos gubernamentales, en mercados de wealth management, global asset management.

A continuación, sus principales definiciones:

-La negociación con el FMI: “El FMI tuvo que aceptar un programa extremadamente pobre y ahora están renegociando las metas. Massa tiene un buen equipo pero tiene una importante presión política. Todo programa con el FMI debe tener fondos externos para saber cómo financiar, por ejemplo, una caída de las reservas del Banco Central”.

“Algunos datos se pueden dibujar, el déficit fiscal algo, pero las reservas no; no podés tolerar una caída de reservas de USD 10.000 millones, aunque haya sido por la sequía. En el FMI, si te desviaste, eso implica cambios. Lo lógico sería devaluar. Ahí hay un cortocircuito. Algo de devaluación fiscal debe haber, pero impuestos no podés poner y aplicar retenciones a las importaciones no es una verdadera devaluación si luego se gastan esos recursos”, indicó.

Massa y Georgieva

“Al equipo del FMI le va a costar vender estos inventos ante el directorio”.

“Para entrar en atrasos, técnicamente no hay un período de gracia, sino que vos caes enseguida en atrasos y a los 6 meses comienzan las sanciones. Pero creo que Argentina quiere arreglar. Porque si pasan las elecciones primarias y gana la oposición, el FMI tiene la excusa para incluir los pedidos de la oposición”.

“Algún acuerdo habrá, pero no llegará el desembolso a fin de julio aprobado en el directorio. Es muy posible que pagues con yuanes. Y por eso es más lógico que se negocie en agosto”.

Inflación: “Este gobierno llegará con más inflación a fin de año, pero tiene poder sobre los sindicatos que otros gobiernos no tienen. Será 150% a fin de año, reservas netas negativas en –USD 10.000 millones, déficit fiscal del 3% del PBI y una inflación reprimida importante”.

“Hay 45 puntos de inflación reprimida, que se va a liberar rápido, así que luego del cambio de gobierno habrá dos meses de inflación de 2 meses de inflación de 25% y luego pasará al 2%”.

Leliqs: “No me preocupan tanto las Leliqs: si sos exitoso en la estabilización, esto se transforma en demanda de dinero y todos saben que se van a licuar”.

“Me preocupa más saber qué características debe tener un plan de estabilización. Hay pocas reservas, la Argentina necesita verdaderamente flotar, no en forma sucia. Cuando no tenés reservas, no podés intervenir, algunos países ocurren por poco tiempo, nada más. Ya ocurrió en 2018. Es verdad que en la Argentina hay mucha reticencia a hacerlo ”.

El próximo gobierno: “Hay que poner una cláusula de indexación como el Plan Real en Brasil con una unidad de cuenta, como la UVA, es una indexación. Es un híbrido entre dolarizar y fijar el cambio. Soy más escéptico si se repite algo como el Plan Austral, porque la clave es que sea creíble la consolidación fiscal”.

Javier Milei (Juan Vargas)

“Es difícil que en los primeros seis meses haya una reforma estructural en los primeros seis meses. Y el mercado lo que quiere ver es en los primeros 6 meses”.

La deuda: “Hay dos caminos: la deuda en dólares en sus precios incorpora un 80% de posibilidad de un default en 2026. Puede haber una renegociación amistosa si se estabiliza la economía y en ese escenario en vez de 20 valdrá 45, y lo vas a necesitar porque el FMI tiene que tener señority sobre los bonistas”.

“ Los bonos del 2020 están muy mal diseñados por sus bajos cupones y por eso la gente no los quiere. Hay que poner en el futuro cupones más lógicos y una quita de capital”.

“La deuda en pesos es otra historia: con el dollar link no hace falta tocar nada si das acceso gradual al mercado, si lo haces de una sola vez, sí habrá que reestructurar”.

“Hay que unificar en el primer año, si no es un fracaso”

Cisne negro en las PASO: “Milei porque nunca pasó en la historia argentina que ganara un candidato independiente, con una relación tan mala con el resto de la política. El mercado siempre le tiene miedo a la incertidumbre”.

