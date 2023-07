Con expectativas puestas en el acuerdo con el FMI, los mercados se movieron con cautela

Foto de archivo: operadores observan las pantallas con cotizaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

El mercado comenzó con euforia pero luego entró en modo cautela. El trade electoral, tras las elecciones de Santa Fe, se prolongó en la demanda de bonos de las provincias que se incrementó sobre aquellas en que se cree que va a ganar el partido opositor.

Hasta el dólar estuvo en calma y el Banco Central no tuvo que hacer esfuerzos para contenerlo. A pesar de esto, siguió perdiendo reservas, que cayeron USD 83 millones hasta los USD 25.768 millones.

Los bonos que habían comenzado con fuertes alzas se moderaron pero consiguieron, gracias a algunos títulos de ley extranjera con alta ponderación en el índice embi+ que elabora J. P. Morgan, que el riesgo país baje 21 unidades (-1%) a 2.023 puntos básicos.

Según el analista financiero Franco Tealdi fue una rueda tranquila. “El mundo está acompañando, porque sigue el rally de alzas en las Bolsas de Estados Unidos y el apetito por el riesgo global continúa firme”, comentó.

“La Argentina tuvo un buen día. Los bonos, al igual que su pares latinoamericanos, subieron. El mercado está muy expectante del acuerdo con el Fondo Monetario y creo que el mercado está en un wait and see (esperar y ver). No hubo demasiada presión sobre el dólar, las cotizaciones paralelas se mantuvieron y el contado con liquidación bajó cerca de 1%. El MEP se mantuvo todo el día en el rango de los $49. A pesar de los malos datos del EMAE, que muestran una caída fuerte de la actividad económica explicada mayormente por la sequía, el mercado no se inmutó”, agregó.

En la plaza de contado, el dólar MEP se mantuvo sin cambios en $487,52, pero el contado con liquidación cedió $6,34 a $527,37. En el SENEBI, donde la negociación es libre y bilateral, los dólares bajaron. El MEP perdió $8 y cerró a $499 y el contado con liquidación bajó $12 a $527.

Para Fernando Marull de FMyA, el mercado se calmó después del rally post Santa Fe y el viaje a Washington para negociar con el FMI no pareció preocupar al mercado. “Se vio a los bonos emergentes subiendo y a los títulos argentinos más calmos, incluso algunos bajaron. Los títulos provinciales estuvieron muy bien. Hay un trade electoral en las provincias que los hace cambiar de signo. La bolsa estuvo estable y los dólares en baja. O sea, fue una rueda en calma”, detalló.

En la plaza mayorista, el dólar subió 79 centavos a $267,58 y el Banco Central vendió USD 53 millones. La participación de los yuanes en esta venta fue mínima, apenas 95 millones.

Según el informe diario de la consultora F2 de Andrés Reschini, en contraste de la rueda del lunes, el tipo de cambio se movió más rápidamente a un ritmo devaluatorio de 9,3% sobre la rueda anterior. “De todos modos, luego de la rueda del lunes el ritmo promedio de julio apenas se modifica y está en 7,18% contra 7,06% del día anterior”, apuntó.

“En el mercado mayorista -agregó- se notó un volumen de venta de yuanes muy acotado. Por segunda rueda consecutiva se ve un volumen tan bajo que está muy lejos de los 435 millones y 1.056 millones yuanes diarios de las ruedas anteriores. Esto podría estar ocurriendo por el agotamiento del margen de los fondos provenientes del swap con China de libre disponibilidad, otra fuente utilizada para elongar una situación insostenible”.

Sobre el mercado de futuros indicó que siguió subiendo la temperatura de los futuros con algo más de 627 mil contratos operados desde agosto hasta diciembre y se marcaron récords de tasa.

“Agosto ajustó a 433% de tasa efectiva anual. El dólar desde hoy hasta fin de agosto tiene que subir 15% para cumplir con el cierre de $327,4. En la nota de prensa 23/233 del FMI comunicó que llegó a un arreglo con Burundi que se comprometió a una unificación cambiaria ente el oficial y el paralelo y a la liberalización del mercado cambiario, algo que habla de la firme posición del organismo que está negociando con la Argentina y que incrementa las chances de que impondrá una devaluación o algo por el estilo para que se firme un nuevo acuerdo”, remarcó.

El dólar a fin de diciembre en $523, es una apuesta a una devaluación de 193% para 2023.

El movimiento en el mercado bursátil

En la Bolsa, la rueda comenzó con alzas leves. Después del mediodía se afirmó y había esperanzas de euforia, pero sobre el final se retrajo y el S&P Merval de las acciones líderes quedó neutro en pesos y cayó 1,2% en dólares.

En los ADR’s -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- se operaron $9.566 millones, un monto escaso. La rueda estuvo equilibrada entre alzas y bajas y no lo mejor pasó por Corporación América, que subió 3,6%.

Para hoy se esperan novedades del FMI y por lo que muestra el mercado de futuros, se espera una aceleración en la devaluación, porque sino resultaría extraño que se apueste a que el dólar subirá 15% en 49 días, o sea a fin de agosto.

