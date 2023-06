La Bolsa fue el mejor negocio de la primera mitad de 2023: el índice S&P Merval ya subió el doble que el dólar y la inflación

A días del cierre de listas, Lousteau y Jorge Macri disputan los lugares del armado electoral en la ciudad de Buenos Aires

Juntos por el Cambio pone en juego 17 bancas en la Legislatura y por el momento no hay acuerdo para la unidad. Rodríguez Larreta y Bullrich tensionan la interna. La ex ministra de Seguridad y el primo del ex presidente preparan otra foto juntos