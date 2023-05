“Muchos están hablando de un mayo con dos dígitos de inflación”: el duro diagnóstico de Juan Nápoli, titular del Banco de Valores

Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores

El titular del Banco de Valores, Juan Nápoli, hizo un duro diagnóstico de la situación económica del país en el que con mucho tiempo por delante para llegar a las elecciones existe una suerte de vacío de poder que genera una espiralización del ritmo de avance del nivel general de precios y la posibilidad de una hiperinflación.

“No descarto una hiperinflación. Lo que sí se ve es una espiralización, y la espiralización se da cuando vos tenés incertidumbre y tenés conflictos. Entonces no lo descarto, muchos están hablando de mayo de dos dígitos. La verdad es que no lo sé, pero no lo podría descartar”, comentó.

En declaraciones a Radio Mitre, el empresario del sector financiero relató su participación en un almuerzo con el candidato a presidente Javier Milei y 150 empresarios.

“No descarto una hiperinflación. Lo que sí se ve es una espiralización, y la espiralización se da cuando vos tenés incertidumbre y tenés conflictos”

“El almuerzo fue muy agradable, escuchándolo a Milei en línea con lo que viene diciendo hace tiempo. Yo creo que la gran virtud de él -como cualquier político que está en campaña es haber acertado el discurso. Un discurso duro en una situación de complejidad, que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Después está la incógnita respecto a si lo puede hacer, obviamente, pero las ideas son muy claras y muy contundentes”, valoró el empresario que además es dirigente del Club Atlético River Plate.

“A mi me gusta mucho una frase que no es de él, que alguna vez se la escuché al gobernador Schiaretti que es todo el mercado posible, todo el estado necesario”, señaló.

Consultado respecto a cómo evalúa a la situación económica actual, Nápoli no dudó “Mal”, dijo.

“Estamos en una situación delicada donde es muy difícil -debido al panorama político- generar certidumbre y dónde el foco está puesto en una elección que falta mucho tiempo para llegar. Perdón, a una encuesta, no a una elección”, dijo en referencia a las PASO de agosto.

“El problema no es el dólar, el dólar es un precio más de la economía. El problema es que si tenés una inflación elevada no podés seguir reprimiendo el precio del dólar”

“Siempre estamos pensando a donde llegamos, a marzo, al verano, a la elección. Todo eso sin medidas de fondo y la situación se pone cada vez más difícil. Y en un panorama político muy complicado, una especie de vacío de poder en el que por más que vos tengas un as de espadas no podés resolver la cosa”, comentó.

Respecto de las turbulencias cambiarias que dominaron las últimas semanas de abril, y a movimientos que ayer llevaron a la cotización libre a subir $9 para alcanzar los $483, Nápoli consideró que los avances de la divisa son resultado de la inestabilidad monetaria.

“El problema no es el dólar, el dólar es un precio más de la economía. El problema es que si tenés una inflación elevada no podés seguir reprimiendo el precio del dólar con el objetivo, el objetivo, muchos hablan de evitar una devaluación, yo hablo de evitar un salto abrupto del tipo de cambio”, dijo.

Seguir leyendo: