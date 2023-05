El Banco Central desaceleró el avance del dólar oficial a 6,8% mensual, por debajo de la inflación

La respuesta del Gobierno a la dolarización es bajar el ritmo de devaluación y contener la suba de los dólares financieros. La estrategia sería pertinente si el Banco Central tuviera las reservas líquidas adecuadas. En el escenario actual se parece más a una forma de ganar tiempo o postergar la crisis que a un intento de bajar las ansias de dolarización de ahorristas e inversores.

El dólar mayorista subió 35 centavos a $228,50 o sea que el ritmo de devaluación cedió a 6,09% mensual comparándolo con el martes. Hay consultoras como Alphacast que estimaron la suba de precios en la segunda semana de mayo en 3,6% sobre la anterior y proyectan una inflación hacia el 9% para este mes.

Para el analista Andrés Reschini “es el menor avance diario desde el 17 de abril. El promedio mensual cae a 6,80% mensual. No tiene sentido bajarlo más porque tendría consecuencias negativas en el balance del Central”.

En esta plaza el Banco Central compró USD 1 millón porque, si bien los exportadores liquidaron por USD 97,17 millones por el dólar soja, vendió USD 96 millones. Además, hubo pagos de importación de energía por USD 40 millones. Las reservas sintieron el impacto y tuvieron una caída de USD 128 millones a USD 33.721 millones.

Para el analista financiero y experto en agronegocios, Salvador Vitelli, “se está dando un recalentamiento en los valores de la soja. Hoy llegamos a ver valores de $110 mil por tonelada. En la medida que se paga mejor, los negocios comienzan a traccionar. Lo que se está viendo son distintas estrategias a través de arbitrajes que permiten operatorias en el Rofex donde se combinan bonos atados al dólar con ventas a futuro. El contexto local está muy desacoplado de Chicago donde la soja está bajando, pero en el Matba subió 14 dólares. Pero como los exportadores estuvieron prefinanciando operaciones, con los pesos que lograron tras la liquidación de dólares propios están pagándole al productor por encima de su capacidad”.

El Ministerio de Economía, en tanto, está tocando todas las puertas para ver si se hace de yuanes o dólares para aumentar las reservas disponibles. Las respuestas son negativas. Los prestadores ven que las utiliza para intervenir en la plaza cambiaria y que el tipo de cambio oficial favorece la salida de divisas.

Según el analista Franco Tealdi, la intervención de ayer del Central no fue tan exagerada como la de la rueda anterior. “El buen ambiente externo por el dato de la inflación de Estados Unidos de 4,9% hizo que se operara con más tranquilidad. El AL30 que venía de marcar un volumen récord de $38 mil millones equivalentes a 423 millones nominales estuvo movido, pero se movieron $213 millones de nominales y mantuvieron los dólares financieros estables. De todas maneras, sigue siendo un volumen elevado y si el Central no logra acumular reservas, se complica que pueda seguir sosteniendo este subsidio, ya que dólar real se encuentra por lo menos $20 arriba”.

El MEP subió $2,08 a $432,48 en la plaza contado inmediato y bajó $1 en el SENEBI, donde las operaciones son entre un comprador y un vendedor y no se publican en pantalla, perdió $1 a $441. El más castigado fue el contado con liquidación que bajó $2,24 a $451,06 en la plaza de contado y $3 a $448 en el Senebi.

Según Reschini “en estas circunstancias es un logro para el Ministerio de Economía mantener una brecha de 95%, pero es un coletazo a las reservas que son las que pagan la fiesta y pueden estar cerca del colapso”.

Sobre la baja de los dólares en el mercado de futuros, indicó que “los rojos se apoderaron de toda la curva, pero no significa que todo está bajo control. Puede ser que el mercado esté conforme con estos precios, pero no descarto que haya intervenido el Banco Central. Además, no tenemos por estos días ruedas con volúmenes altos como a mediados del mes anterior rondando el millón de contratos por rueda en el Matba Rofex y eso lleva a pensar que el mercado puede haber puesto en pausa en las expectativas devaluatorias que, de todas formas, anticipan que sería de 203% para todo 2023, de acuerdo con el cierre de fin de diciembre”.

La noticias sobre la inflación de Estados Unidos que fue de 0,9% en abril, la más baja en 2 años, hizo que los inversores extranjeros se aventuraran a comprar bonos de países emergentes. Una parte de ese dinero llegó a las costas argentinas y títulos como el Global de 2035, de alta ponderación en el índice de riesgo que confecciona J.P. Morgan subieron más de 2% y provocaron una baja del riesgo país argentino de 17 unidades a 2.507 puntos básicos.

La Bolsa tuvo su cuarta suba consecutiva. El S&P Merval de las acciones líderes, aumentó 0,88% en pesos y 1,1% en dólares. Los negocios se mantuvieron estables en $4.311 millones.

Los volúmenes operados en ADRs -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas norteamericanas- siguen en niveles elevados porque al cotizar por el contado con liquidación cubren contra una devaluación. Se operaron $11.029 millones. En la rueda hubo un leve predominio de alzas donde se destacó Telecom con 3,9%.

Observando las ruedas anteriores, la de ayer tuvo una relativa calma a pesar de las novedades políticas que suspendieron las elecciones de Tucumán y San Juan. Pareció una revancha del destino porque en un momento el INDEC iba a publicar el costo de vida tras esas elecciones provinciales.

El índice de precios se conocerá mañana, pero se espera que en el mercado siga esta pulseada. El sector privado insiste en dolarizarse, pese a que la divisa está quedando retrasada frente a otras inversiones, porque considera que el dólar financiero está por debajo de su precio real gracias a las intervenciones del Banco Central.

Seguir leyendo: