Amcham Summit 2023: una cumbre empresaria con candidatos cruzada por la incertidumbre económica y política

Sergio Massa fue entrevistado por Facundo Gómez Minujín, presidente de Amcham

La convocatoria superó las expectativas y los inscriptos que iban a ser 1.000, se convirtieron en 1.500 en la previa –con los consecuentes problemas logísticos para la organización– y, finalmente, rondaron casi los 1.700 hombres y mujeres de negocios que se dieron cita en Puerto Madero para asistir a la edición 2023 del ya tradicional Amcham Summit, el evento empresario anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, Amcham, del que Infobae fue media partner exclusivo.

Había interés por escuchar a los políticos y también “para hacer un poco de catarsis, estos eventos también son buenos para esto. No para quejarse, pero sí para compartir problemas que son comunes”, resumió por la mañana un importante empresario.

Entrevista a Facundo Gómez Minujín, presidente de AmCham Argentina

En la platea hubo algo de expectativa y muchas dudas, tanto por la economía como por la política. “Preocupación por la crisis y la falta de propuestas antes de las elecciones”, como tituló este medio. La agenda propuso el lema “Protagonistas de la próxima Argentina” y el calendario marcó que este año había celebración por partida doble: los 40 años de democracia y los 200 desde que se comenzó en vínculo bilateral entre el país y Estados Unidos.

“Estamos navegando en un banco de niebla y este nivel de incertidumbre es constante y resonante” (Gómez Minujín)

Entre los oradores hubo candidatos y precandidatos presidenciales, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Daniel Scioli. También gobernadores y legisladores. Después de algunos cambios de agenda, el ministro de Economía Sergio Massa fue el único representante de peso del Ejecutivo nacional y el encargado de cerrar el evento.

El tigrense fue contundente y sorprendió a más de un presente cuando aseguró que no quiere PASO en la coalición gobernante. “Exponer las diferencias en una primaria es un gravísimo error”, afirmó.

Marc Stanley, embajador de EEUU (Maximiliano Luna)

“Fue casi un pedido de operativo clamor para él mismo. Es interesante porque puede ordenar para adentro... falta, pero no estuvo mal”, opinó mientras se iba una alta ejecutiva de una multinacional. Massa dijo que no está en sus planes ser candidato, pero no con cierta ambigüedad. “Tenemos que decirles (a la sociedad) hacia dónde vamos. Si la pelea es por posicionamiento individual prefiero mirar desde el costado”, dijo el ministro de Economía.

Como sea, cuando Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina y de Amcham, le preguntó cuál sería su plan de gobierno consideró que hay cinco cuestiones que el próximo presidente debería considerar como políticas de Estado, sea quien sea el mandatario: alimentos, el recurso mineral, la seguridad energética, la economía del conocimiento y la agenda institucional. “Para que se entienda, cuando un gobierno elige un rumbo y aparecen a defender intereses prebendarios con instrumentos de la justicia que terminan, desde la idea de la emergencia, siendo instrumentos permanentes, estamos frente a un problema”, explicó.

Navegando en la niebla

La apertura del evento estuvo a cargo de Gómez Minujín, quien realizó un discurso con cierto optimismo para lo que viene, pero con diagnósticos muy duros sobre el presente. “El país está al borde de una nueva crisis, la décima desde la vuelta a la democracia”, destacó.

Horacio Rodríguez Larreta

Otros tres frases del número uno de JP Morgan Argentina:

- “La Argentina comenzó a sentir la desaceleración de su economía a fines de 2022, continuando el enfriamiento en el primer trimestre de este año, que nos lleva a anticipar que una vez más ha comenzado una nueva recesión para nuestras ya debilitadas finanzas; lamentablemente viviremos una recesión con inflación”.

- “Es imposible poder planear a largo plazo cuando no tenemos visibilidad en el cortísimo plazo. Estamos navegando en un banco de niebla y este nivel de incertidumbre es constante y resonante”.

- “Las ideas y los proyectos individuales por sí solos no resuelven las crisis estructurales, tampoco los empresarios prebendarios, ni las economías cerradas, por eso, cada uno de nosotros debe convertirse en protagonista para consensuar el mejor camino posible que permita el desarrollo sustentable, y tan esperado de nuestro querido país”.

Patricia Bullrich (Maximiliano Luna)

Luego, en una charla en el stand de Infobae, amplió: “Aplicamos siempre la misma receta y tenemos los mismos resultados. La fórmula no funciona y la seguimos aplicando. No tenemos visibilidad, nos acostumbramos a pensar a 30 días. ¿Cómo se puede tomar así una decisión de inversión?”, se preguntó.

Luego fue el turno de los embajadores: Marc Stanley, embajador de los Estados Unidos en la Argentina, y Jorge Argüello, embajador local en DC. “Soy optimista con la Argentina porque puede colaborar para llevar alimentos y combustible al mundo”, dijo el diplomático americano. “Hay un gran potencial en la relación entre nuestros dos países, pero también debo reconocer que la Argentina y el mundo están enfrentando un momento difícil. Mientras la Argentina enfrenta desafíos económicos y el mundo enfrenta una escasez de alimentos y combustible por la invasión de Rusia a Ucrania, la Argentina puede ser parte de la solución y fortalecer su economía al mismo tiempo”, destacó.

Daniel Scioli (Maximiliano Luna)

También por la mañana, Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, pidió tomar dimensión de la “expansión incontrolada de la emisión monetaria”. “Es relevante preguntarse en este contexto de la República Argentina, de tantas voces, si además de ser la Constitución Nacional un programa de gobierno, también es un programa económico. La respuesta es que sí y las bases de un programa económico que tiene la Constitución es el capitalismo que significa tres cosas: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia”, dijo el juez.

Candidatos

Además, pasaron por Amcham tres presidenciables, al menos hasta el momento: Patricio Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Daniel Scioli.

Bullrich fue la que mejor feeling con la platea consiguió, y hubo elogios contundentes en los coffee break. La presidenta del PRO le puso valor a su dólar: “Entre el blue y el oficial”. Ese promedio directo hoy sería igual a un tipo de cambio de 354 pesos y significaría un salto cambiario de 49 por ciento.

Habló de cómo tomó la decisión de ser candidata, de su futuro compañero de fórmula, de cómo armará eventuales equipos de gobierno, de reforma laboral, de los piqueteros, de su competencia con Rodríguez Larreta y también de cepo, dólar y tarifas: “Hay que terminar con el cepo, ningún empresario va a poner plata si no le dejan sacar dinero. Vamos a un solo tipo de cambio, al uso del dólar como moneda de transacción”.

Sobre la denuncia de Cristina Kirchner, expresó: “Como estamos en Amcham voy a contestar con una palabra: bullshit”.

A su turno, Larreta se mostró confiado en que ganará las elecciones y dio precisiones sobre el perfil de su candidato a vicepresidente y del ministro de Economía que designará si llega a la Casa Rosada. Sobre su gabinete, dijo: “Va a estar compuesto por gente muy comprometida, lo mismo que ocurre en la Ciudad. Necesitamos un ministro de Economía total, que tenga la botonera”.

Acerca de quién lo secundará en la fórmula, precisó: “Tiene que ser alguien que tenga confianza, con el que laburemos espalda con espalda. No tiene que pensar igual que yo, tiene que ser alguien con experiencia porque valoro mucho la experiencia pública. Creo en el valor del equipo. Acá el rol más importante es el del liderazgo. Será alguien que tenga cabeza federal”.

“Voy a ser el primer presidente de la Argentina economista. Hace 25 años que formo equipos en la función pública y claro que tengo nombres, alternativas... Eso sí, habrá experiencia y diversidad. Tranquilamente podría haber gente de otros signos políticos. Es lo que pasa en la Ciudad, donde hay un acuerdo político muy amplio“, señaló. Luego, en medio de la charla con Alejandro Fantino, su entrevistador, y cuando hablaban del precio futuro del dólar, aseguró: “Yo tampoco soy economista”. “Fue un blooper”, aclaró, rápido, entre risas.

El evento convocó a más de 1.000 empresarios y ejecutivos

También pasaron por el stand de Infobae, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) Claudio Cesario, y el ejecutivo de Cabrales, miembro de Copal, la cámara de alimenticias y de la Unión Industrial Argentina Martín Cabrales.

El titular de ABA afirmó que “todos los sectores políticos tienen que trabajar para definir el rumbo hacia el que Argentina tiene que seguir. Hoy existe una gran incertidumbre y existe una gran incertidumbre y lo que tenemos que hacer es despejar las incógnitas de la macro. Además la carga fiscal en la Argentina es muy elevada y tendría que bajar”.

Cabrales, en tanto, no dudó al señalar que el principal problema del país es la inflación. “Los empresarios necesitamos certidumbres. Vivimos en una nebulosa respecto a cuáles son los precios de referencia. Es cierto que a nadie le alcanza la plata. Los empresarios colaboramos en todos los programas como Precios Justos y apoyamos porque creemos que hay que darle una mano al consumidor. Mientras no se controle la macro va a ser muy difícil mantener el control de la inflación”, consideró.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Desde la política también dijeron presente en el evento los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Perotti (Santa Fe) y Alberto Weretilneck (senador y gobernador electo de Río Negro) y los gremialistas Héctor Daer y Gerardo Martínez. Y también las diputadas Graciela Camaño y Silvia Lospennato; y el presidente del Interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo.

Por el lado empresario, subieron al escenario de Amcham, entre otros: Bernardo Andrews (Genneia), Federico Ovejero (GM), Martín Genesio (AES), Juan Farinati (Bayer), Alejandro Elsztain (Cresud), Paula Altavilla (Schneider Electric), Víctor Valle (Google), Matías Campodónico (Dow), Javier Martínez Álvarez (Tenaris), Lorena Zicker (AWS), Fernando López Iervasi (Microsoft), Luis Guastini, (ManpowerGroup), Néstor García (KPMG), Silvana Kurkdjian (Bristol Myers Squibb) y Martín Ticinese (Quilmes).

