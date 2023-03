Sujarchuk adelantó que el Gobierno anunciará medidas contra Edesur por los cortes

El ministro de Economía, Sergio Massa

El ministro de Economía Sergio Massa anunciaría este lunes medidas contra la empresa Edesur, en medio de la crisis por los cortes de electricidad que afectan a miles de hogares en el AMBA -desde comienzos de marzo- y de la salida de la empresa del mercado argentino.

Así lo anticipó Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento, durante una entrevista con el programa Opinión Pública de Canal 9. “Lo que está haciendo Sergio Massa es una proeza. Es hacerse cargo de los problemas, los problemas existen siempre”, dijo el ex intendente de Escobar.

“Hablé con Sergio Massa; cuando llegó de Panamá se fue directo al Ministerio. Uno de los temas que preocupan es el problema de Edesur y la respuesta que me dio fue ‘esto no va más’” (Sujarchuk)

“Hablé con Sergio Massa; cuando llegó de Panamá se fue directo al Ministerio. Uno de los temas que preocupan es el problema de Edesur y la respuesta que me dio fue ‘esto no va más’. Mañana (por este lunes) yo creo que Sergio anuncia medidas para Edesur”, anticipó sin dar más precisiones.

La semana pasada, la Secretaría de Energía instruyó al ENRE -el ente regulador con jurisdicción sobre el AMBA- para realizar una denuncia penal a todo el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. Además, exigió al organismo que eleve el informe de estado de la concesión a la Bicameral de Seguimiento de las concesiones de servicios públicos a fin de que aconseje si corresponde dar por terminada la concesión.

Protesta de vecinos sin luz frente a las oficinas de la empresa Edesur (Nicolas Stulberg)

En la charla, el secretario también descartó que el Gobierno esté analizando una devaluación: “No está en el manual del ministro de Economía”, dijo.

Sujarchuk también se refirió a la reciente medida del Gobierno que estableció aranceles para las notebooks importadas y cómo la decisión rápidamente impactó en los precios de esos productos. “Es contradictorio que el gobierno anterior haya terminado con el arancel de las notebooks terminadas y haya dejado el arancel para las partes. Era más barato importar una computadora y no las partes y eso hizo que cierren las fábricas y las ensambladoras”, agregó.

“Por el contrario, lo que está por pasar ahora es que se vuelven a fabricar notebooks en la argentina y no solo ensamblaje, sino también chips, para toda Latinoamérica. La industria, empresas como Lenovo, lo pidieron. Cuando quitaron el arancel los precios no bajaron. Las notebooks se venden al valor de dólar libre pero se importan a valor de dólar oficial no debieran trasladar a los precios”, señaló el secretario.

Y anticipó que cuando se empiecen a fabricar en el mercado local esos productos tendrán una baja de 30% a 40% en sus precios. “Estoy hablando de las grandes empresas, los que lo pidieron son las empresa internacionales que quieren fabricar en el país, no es un producto que pueda hacer una pequeña pyme. Son empresas con contratos internacionales que han decidido descentralizar la fabricación de piezas. A la Argentina le aparece esta oportunidad”, agregó.

Por otro lado, también habló sobre las posibilidades para los jóvenes en un contexto de revolución digital. “Así como la revolución industrial modificó de manera sustancial los hábitos laborales hoy todos nosotros estamos siendo protagonistas de una revolución digital muy fuerte, que la pandemia aceleró, y donde la Argentina tiene un potencial muy fuerte”, dijo.

“Pese a todos los problemas coyunturales esta área en el mundo y en la Argentina tiene plena demanda con salarios promedio muy altos”, agregó.

Por último, habló sobre la interna del oficialismo y quién podría ser candidato en las próximas elecciones. “Todos aquellos que quieren ser candidatos lo tiene que expresar. Así como Axel Kicillof expresa su voluntad de reelección en la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Seguir leyendo: