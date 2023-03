Jornada financiera: la Bolsa argentina quedó aislada del rebote de Wall Street y profundizó su baja

La caída bursátil va de la mano de las cifras negativas de la economía.

Finalmente, la inflación en Argentina volvió a superar el 100% anual después de más de tres décadas. El INDEC informó que el IPC de febrero alcanzó el 6,6%, con un ascenso de 102,5% respecto del mismo mes de 2022. Este mal dato “macro” vino asociado con una respuesta del lado financiero, con la cuarta rueda bajista para las acciones y la séptima sesión negativa para el Banco Central, que no deja de vender reservas líquidas en el mercado de cambios.

Aunque los mercados del exterior esbozaron un rebote después del descalabro de las últimas ruedas, debido a la crisis bancaria que obligó a la intervención del gobierno de EEUU para preservar a los depositantes, la mejora no se extendió a la Argentina, donde la flexibilización de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lejos de despejar el horizonte financiero, despertaron la inquietud de los inversores. Queda claro que el Gobierno no buscará equilibrar las cuentas públicas ni fortalecer las reservas por lo que resta del mandato. Por lo tanto, habrá más inflación y deterioro de la economía en un año ya de por sí inestable por las elecciones presidenciales.

El referencial líder S&P Merval porteño llegó a trepar más de 3% por la mañana. Pero al cierre cedió 2,1%, a 220.447 puntos. El panel de acciones líderes anota así una pérdida de 12,2% en pesos -y de 15% en dólares “contado con liqui”- en cuatro ruedas bajistas consecutivas. El Merval conserva en 2023 una ganancia de 9,1% en pesos, por debajo de la inflación, y en dólares pasó a una pérdida de 4,1 por ciento.

Los ADR y acciones argentinas en Wall Street pasaron en su mayoría a números negativos. YPF cayó 1,3%, a USD 9,78, y Grupo Galicia restó un 2,3 por ciento. Golpeó particularmente a la petrolera estatal el desplome de 4,4% para el precio internacional del crudo, a USD 71,54 el barril de Texas.

En las bolsas de Nueva York, el índice Dow Jones creció 1,1%, y el tecnológico Nasdaq, un 2,1%, luego de que se conociera que la inflación de febrero en el país norteamericano fue del 0,4%, en línea con lo esperado entre analistas.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Emiliano Anselmi, economista Jefe de Portfolio Personal Inversiones, evaluó: “Parecería que hay más calma, luego de que la Reserva Federal encapsulara el problema y evitara que se extienda, más allá de Silicon Valley Bank. Por otro lado, dentro de este contexto, también se está priceando la posibilidad de que la Fed no se anime a subir las tasas en 50 puntos básicos y que lo termine haciendo en 25 puntos o que incluso, las deje sin cambios. Si esto sucediera -y si no se da un fenómeno de flight to quality-, sería algo que le vendría muy bien a los emergentes y le quitaría presión a los bonos argentinos, que están con una paridad promedio ponderada de USD 27,4, desde los USD 35 que supieron anotar en enero”.

“Claramente, es difícil que los bonos locales puedan tener un gran rally en el corto plazo. Incluso si tuviéramos un trade electoral, sería con menor intensidad que en 2015, porque la realidad es que ese recuerdo está aún fresco y no fue el mejor. Hoy se necesita más que las expectativas. Los inversores externos no la han pasado bien con Argentina varias veces y están bastante más descreídos. También porque los puntos de partida de la macro están más desafiantes que antes: desde la inflación, hasta el estancamiento de la actividad económica y otros drivers. Podemos decir que se requieren ajustes muy desafiantes”, añadió Anselmi.

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, aportó que “más allá de los ruidos políticos y los desafíos económicos locales, los ADR y bonos en dólares vienen mostrando una elevada correlación respecto al adverso clima externo, toda vez que resultan rehenes del apetito por riesgo global y su influencia en los emergentes”.

“Así es que las apuestas hacia un cambio de régimen en las elecciones han quedado por el momento desplazadas, tras el anticipado ‘trade electoral’ de los últimos meses, y en cambio la aversión al riesgo mundial se adueñó en esta etapa de su dinámica, mientras desde la gestión -con canjes de deuda, entre otros- se busca morigerar la transición”, apuntó Ber.

Los bonos en dólares operaron con ganancia de 0,4% en promedio, según la referencia de los Globales del canje en Wall Street, mientras que el riesgo país de JP Morgan caía 30 unidades, a los 2.293 puntos básicos a las 17:15 horas.

Otra fuerte venta del BCRA

Un día después de que el Gobierno argentino alcanzara con el Fondo Monetario un acuerdo para flexibilizar la meta de reservas, el Banco Central debió efectuar la mayor venta de divisas en el mercado mayorista en lo que va del mes, por unos 145 millones de dólares. Se trató de la séptima rueda seguida con saldo negativo para la entidad.

“Según trascendidos, pagos de importación de energía y otras importaciones, frente a baja oferta justificaron las ventas oficiales de hoy”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA anota en marzo ventas netas por USD 556 millones en el MULC y en el transcurso de 2023 el saldo negativo en el MULC alcanza los 1.638 millones de dólares.

En tanto, el dólar libre finalizó negociado sin variantes, a $377 para la venta, para mantener una magra suba de dos pesos en marzo. Con un dólar mayorista que subió 21 centavos a $202,07, la brecha cambiaria alcanzó el 86,6 por ciento.

