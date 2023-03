Tatxo Benet: “El Barcelona debería hacer un esfuerzo para que la última camiseta que vista Leo Messi sea la nuestra”

Lionel Messi cuando jugaba en el Barcelona (EFE/Alejandro García)

Tatxo Benet es uno de los CEOS de Mediapro, la compañía global con oficinas en Barcelona, Madrid, Lisboa, Nueva York, Miami, Bogotá y Buenos Aires. Acaba de comprar los derechos de Fox Premium en Argentina, donde es dueña de la productora del director Daniel Burman y emplea a 600 personas.

Mediapro no para de crecer en el mercado del E-Sports y se ha metido de lleno en el terreno apetecido de la innovación digital. Durante una larga entrevista con Infobae habló sobre Lionel Messi y sus ganas de que el futbolista argentino vuelva al Barcelona.

—En términos personales, sos un apasionado de la cultura y de los deportes, del fútbol en especial. Pero que es lo que te apasiona más como hobby, en tu vida diaria?

—A mí lo que más me apasiona es trabajar en esta empresa desde hace muchísimos años. Lo demás son hobbies.

—Bueno, pero precisamente. ¿Qué es lo que te apasiona personalmente cuando salís de de tus oficinas?

—Tengo varios hobbies que complementan mi vida y uno de ellos es que soy nadador. Me gusta mucho nadar y hago natación de larga distancia en el mar. Hago vida de familia, me gusta mucho la lectura pero insisto, me gusta mucho también el tiempo que paso en la empresa.

— ¿Y el fútbol que lugar ocupa en tu vida personal? Digo, más allá de los negocios de Mediapro relacionados con el fútbol.

—Yo miro todos los partidos que juegan en España tanto el Barsa como el Real Madrid. Los que puedo ver cada semana porque no coinciden con el trabajo.

—De acuerdo, ves al Real Madrid pero sos simpatizante del Barcelona, obviamente.

—Soy del Barsa, obviamente. Pero también sigo todos los partidos de los New England Patriots porque soy muy fan del fútbol americano por cuestiones familiares. Y alguna otra cosa rara que también sigo por ahí. Pero soy una persona muy activa, algunos dicen que soy hiperactivo, que sigue muchas cosas al mismo tiempo y tengo muchos hobbies diferentes.

—Dejemos el fútbol y vayamos entonces al drama. ¿Hizo bien el Barcelona en dejar ir a Lionel Messi?

—Es que la pregunta no es si hizo bien el Barsa dejándolo ir a Messi. La pregunta es si el Barcelona podía mantener a Messi.

—¿Y qué creés vos? ¿No podía mantenerlo o lo dejó ir?

—Me da la impresión que la situación del Barcelona en aquel momento era tan difícil, tan complicada desde el punto de vista económico para seguir las normas de la liga española que era muy complicado que las dos partes pudieran llegar a un acuerdo para que Messi continuase en el club. Otra cosa es la forma en que se comunicó la noticia exteriormente. Pero mi impresión es que, en aquel momento, un jugador como Messi que es el mejor jugador de la historia. Es difícil decir que es el mejor pero bueno, que es uno de los mejores con Maradona, Pelé y yo siempre pongo a Cruyff también entre los mejores de la historia.

—Ya podemos decir que es el mejor de la historia.

—Yo tengo la suerte de haber vivido toda la carrera de Leo Messi. Desde que jugó su primer partido en Barcelona, en una copa Joan Gamper. Y cuando a mí me preguntan si es Leo Messi el mejor jugador del mundo, yo digo que es Leo Messi porque además yo he visto todos sus partidos. Y lo que ha hecho Leo Messi es inexplicable, es inenarrable para un jugador de fútbol. Todo lo que le hemos visto en Barcelona es increíble.

—Todos los hinchas argentinos de fútbol, los de River, los de Boca, los de Racing, tenemos siempre el sueño de que los mejores jugadores del club que se van en algún momento, vuelvan y terminen su carrera con la camiseta del club. ¿Te gustaría que Messi termine su carrera en el Barcelona, que es una posibilidad de la que se ha empezado a hablar?

—Yo creo que el Barsa debería hacer un esfuerzo para que, efectivamente de una manera u otra, el último contrato de Leo Messi y la última camiseta que vista Leo Messi sea la nuestra, la del Barcelona. Messi, y toda la afición del Barsa, se merecen que Leo se despida de moda correcta y adecuada del club.

—¿Quién de los chicos del Barcelona podría ser el heredero de Messi? ¿Gavi, Pedri, algunos de ellos podría serlo?

—No por los chicos del Barsa. En el mundo yo no veo ningún heredero de Messi. No ha salido todavía un jugador como Leo Messi. Saldrá, a lo mejor, dentro de cinco, diez o quince años, veinte años, no lo sabemos. Pero un jugador como Leo Messi. Yo no lo veo en el Barsa ni lo veo en el mundo, y no he visto en el Mundial de Qatar ningún jugador que se parezca a lo que es Leo Messi. El Barsa tiene jugadores muy jóvenes con un gran futuro en el club, pero no para compararlos con Leo Messi, claro.

