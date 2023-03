Tatxo Benet: “Queremos que Argentina sea un portaviones para producir contenidos y servicios para exportar”

El de Josep María Benet Ferrán no es un nombre demasiado conocido en la Argentina. Pero el catalán “Tatxo” Benet, como lo conocen todos en el mercado de contenidos audiovisuales, es uno de los empresarios más importantes del planeta. Es uno de los CEOS de Mediapro (el otro es Jaume Roures), la compañía global con oficinas en Barcelona, Madrid, Lisboa, Nueva York, Miami, Bogotá y Buenos Aires que produjo películas como “Vicky, Cristina, Barcelona” y “Medianoche en París”, dos de las joyas europeas de Woody Allen. Suya es la multi premiada española “El Buen Patrón”, la entrega anual de los Premios Goya, la transmisión de la Liga de España y la de la Champions League.

Acaba de comprar los derechos de Fox Premium en Argentina, donde es dueña de la productora del director Daniel Burman y emplea a 600 personas. Mediapro no para de crecer en el mercado del E-Sports y se ha metido de lleno en el terreno apetecido de la innovación digital. Tiene como socios poderosos a los chinos de Orient Hontai, pero no abandonan jamás la esencia catalana que los acompaña desde hace treinta años.

“Taxto” Benet recibió a Infobae en su oficina de Barcelona, donde ha construido varios platós para filmar y producir muchas de sus películas, series y eventos deportivos que constituyen el núcleo de una competitividad que no para de crecer. En la entrevista revela cuáles son las expectativas de Mediapro en la Argentina y, como uno de los fanáticos más influyentes del Barcelona Fútbol Club, plantea un reclamo que hará ruido en muchos kilómetros alrededor del Camp Nou. Pide que el club haga un esfuerzo para que el reciente Campeón Mundial en Qatar termine su carrera vistiendo la camiseta del equipo en el que se consagró como el mejor jugador de la historia.

— ¿Cuál es el objetivo de Mediapro al adquirir los derechos de Fox Premium y meterse en el negocio del fútbol argentino?

— Nosotros somos un grupo que busca aprovechar oportunidades, que empezó desde cero y ha crecido mucho en treinta años en base a un pragmatismo a la hora de ver contenidos audiovisuales. Y el negocio de los contenidos audiovisuales es muy amplio: están los deportes, las cuestiones técnicas, las películas, las series. Y ahora también los contenidos digitales de e-sports y e-games, la realidad virtual. Y, por tanto, eso nos hace siempre estar al tanto de cualquier oportunidad que se plantee. Porque además somos un grupo con mucha ambición de crecer, orgánicamente haciendo cambios internos, o adquiriendo bienes externos cuando se presenta la oportunidad. Y se presentó el caso de los canales de Fox en Argentina. Ya lo habíamos intentado en México, pero no habíamos podido hacerlo. Nosotros no somos grandes conocidos en Argentina, pero tampoco somos desconocidos. Hace veinte años que estamos en la Argentina y hacemos muchas cosas que a lo mejor la gente no sabe. Hicimos la serie “Iosi, el espía arrepentido”, que tuvo mucho éxito, para Amazon pero que es nuestra. Lo hicimos con nuestra productora de cine Burman en el país.

— Se refiere a la productora del director de cine argentino Daniel Burman (el del filme “Abrazo partido”).

— Sí, es la productora que adquirimos ya hace un tiempo. También hicimos películas como “Competencia oficial” con los directores argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, es decir que en Argentina estamos trabajando con mucha gente desde hace veinte años. Hicimos cosas para ESPN, para Universal, para muchas compañías. Habíamos producido contenido para televisación abierta, con Globo Media. En Argentina no es que hayamos desembarcado para comprar los canales de Fox sino que estábamos allí, vimos la ocasión y fuimos a por ella. Y te recuerdo que hicimos una oferta en la última subasta que hizo la AFA por el fútbol argentino, por los derechos de la liga argentina, que al final se lo quedaron Fox y Turner, nosotros hicimos una oferta por nuestra parte en 2017. Y fue una oferta que creo que a los clubes les gustó mucho. Lo que pasa es que la potencia, las relaciones y el tiempo que llevaba Fox allí... Nosotros les proponíamos un cambio de modelo que era muy beneficioso para el fútbol argentino, pero se necesitaba un poco de valor para llevarlo adelante, porque en aquel momento ya estábamos en este carro.

— Después de haber comprado los derechos de Fox Premium, como te imaginas el desarrollo de Mediapro en Argentina de acá a unos cinco años?

— Yo espero que los canales de Fox sean un paso más de nuestro crecimiento. Somos una empresa a la que le gusta crecer allá adonde vamos y queremos crecer también en la Argentina. No creo que vayamos a tener más canales, pero si crecer en contenidos, hacer más películas, más series. Y hacerlas desde Argentina para que vayan a todo el mundo, y ayudar a que el mundo audiovisual argentino crezca con una visión universal. Que crezca hacia afuera, hacia el extranjero. Creemos que Argentina tiene muchas posibilidades en este sentido.

— Cinco años a futuro quizás sea demasiado en Argentina, que es un país dominado por la incertidumbre. ¿Se ven expandiendo el negocio en nuestro país?

— Sí, lo veo expandiéndose bastante en los contenidos y en los servicios audiovisuales. Creo que ahí tenemos un gran camino por recorrer en Argentina. Y, sobre todo, utilizando a la Argentina como un portaaviones para producir nuevos contenidos y servicios para exportar. En los países de habla hispana creo que tenemos una gran oportunidad. Hace más de veinte años que estamos trabajando en Argentina; tenemos a más de seiscientas personas trabajando y la gente que trabaja en Mediapro Argentina sienten que son una empresa argentina.

— ¿Y cómo les impacta ser una empresa con origen en Barcelona que trabaja sus contenidos en catalán, en español, en inglés y que también tiene socios chinos?

— La diversidad cultural y lingüística forma parte del espíritu de Mediapro desde sus principios. No solo hablamos en catalán, en inglés o en español, sino que lo hacemos en turco también porque estamos en Turquía. Estamos en Francia, en Italia, en Portugal desde hace treinta años y hacemos contenidos en portugués. En Brasil también. Esa diversidad cultural, lingüística y empresarial forma parte del espíritu de crecimiento de Mediapro. Siempre digo que una de nuestras virtudes ha sido adaptarnos a las situaciones, adaptarnos a los países adonde vamos, a su cultura y enraizarnos en la forma de ser y en las sociedades de cada país. Ese es nuestro lema.

— En el mundo, pero en Argentina en particular, el fútbol está muy cruzado por la política, y también el negocio de la transmisión del fútbol. De hecho, es el gobierno el que le pide desinvertir la mitad de las señales al grupo Disney y ahí es donde entran ustedes con la compra de las señales de Fox. ¿No les preocupa esa intervención de la política?

— Hay que desvincularlo porque eso no pasa solo en la Argentina. Quiero creer que es una cuestión técnica, de competencia, porque además no sólo ha pasado en Argentina, también en México y en Brasil, y pasa normalmente en las grandes fusiones. No es tan anormal que una comisión de competencia puramente técnica pues evalúe los efectos que sobre la competencia tiene determinada fusión y dictamine que se tienen que tomar determinadas medidas. Aquí en España cuando se produjo la adquisición de parte de Telefónica con Canal Satélite Digital, también impusieron unas condiciones bastante duras. Yo no lo veo como una intromisión política; lo veo como una cuestión técnica acertada o desacertada, ahí ya no entro a valorarla, pero me da la impresión de que es una cuestión técnica que se toma diciendo, desde el punto de vista de competencia de mercado, lo mejor es que se decida esto, que se desinvierta en los tres canales de deportes de Fox. Y así se ha hecho además.

— Te consultaba porque incluso, en el 2009 durante el gobierno de Cristina Kirchner, intervino el Estado en lo que era en ese momento la transmisión del fútbol. Y se lo llamó “fútbol para todos”. Fue el concepto de que una parte de la transmisión del fútbol debía ser gratuita, aunque después se redujo esa presión pero está latente.

— Bueno, a nosotros no nos afecta. No tenemos derechos del fútbol argentino; tenemos nuestras propiedades, no tenemos derechos de la liga argentina, por lo tanto no nos afecta. Aunque sí lo haría si algún día tenemos el fútbol. Pero no siento que haya habido ningún tipo de intromisión política en nuestra adquisición para los derechos de Fox. Hicimos una oferta, se negoció desde un punto de vista técnico y se llegó a un acuerdo.

— Que la Argentina haya ganado el Mundial en Qatar y se haya potenciado la presencia del fútbol en país, con un ida y vuelta global, con muchos jugadores argentinos jugando en Europa. Eso potencia las posibilidades del negocio?

— Sí, claro que sí. Todo lo que sea esta euforia en este caso en Argentina por el Mundial de Qatar, pero que puede ocurrir en otros países cuando ganan una competición como el Mundial de fútbol, obviamente es beneficiosa para todos aquellos que nos dedicamos a transmitir señales deportivas. Esto no tiene una traducción inmediata en cuanto a ingresos para una sociedad; es un entorno mucho más grande, más abierto. No tiene una relación inmediata con que suban los ingresos, al menos a nosotros en cuanto a los canales de Fox.

— Ustedes están entonces en el negocio de los contenidos que tienen que ver con el fútbol, con el deporte, y con la cultura, las películas, los documentales, las series. ¿Hay algunos otros negocios que estén explorando?

— Cuando decimos que estamos en el mundo de los contenidos, normalmente la gente no lo entiende. El concepto de contenidos es diferente de cómo lo decimos a cómo lo entiende la gente. La gente percibe los contenidos como pura y simplemente una película, un partido de fútbol, y a veces ni siquiera eso. Para nosotros un contenido es todo aquello que se puede transmitir y recibir a través de cualquier tipo de pantalla, da igual. Entonces para nosotros es un contenido tanto un partido de fútbol, una serie, una película, un programa de televisión, un concurso, una realidad virtual. Por ejemplo, si una compañía de coches presenta un proyecto de realidad virtual audiovisual para sus clientes, para nosotros esos también son contenidos audiovisuales. Los e-games, es decir las partidas virtuales que juegan los chavales, pues eso también lo es. La publicidad que se hace de manera virtual, también. Todo el mundo virtual que ahora está empezando, eso es un contenido audiovisual. Porque lo consumís desde una pantalla (de tv o unas gafas, o un móvil). Así que estamos ahí también. Estamos haciendo contenido de realidad virtual para cadenas de televisión, para bancos, para museos, para quien sea. Cuando hablamos de contenidos, hablamos de algo muy amplio. Por eso la empresa también crece mucho. A parte de los contenidos en sí, tenemos una división que abarca a todas las otras de contenidos audiovisuales, que es la que hace la producción, con las unidades móviles, los estudios, los platós, que se dedican a producir para nosotros mismos, pero también para terceros. En Argentina nosotros producimos nuestro propio canal de Fox Sports, con nuestros servicios técnicos, pero también estamos en los canales de ESPN, es decir para terceros. Es decir tenemos esta visión muy amplia de lo que es un contenido y después que no sólo somos una fábrica de contenido sino que tenemos las máquinas, la fábrica es nuestra también, los servicios también son nuestros, que trabajan para todas las divisiones nuestras.

— Van a cumplir treinta años, ¿cuánto les cambió el negocio con el progreso de la tecnología que ha sido impresionante?

— Nos ha cambiado totalmente. Hemos sido capaces de crecer lo que hemos crecido. Al final somos una compañía de servicios que provee de servicios a terceros, de generación de contenidos audiovisuales. En este espacio de tiempo, la forma de distribución de las señales se ha universalizado y se ha hecho muchísimo más barata. Antes se transmitían las señales a través de ondas hertzianas y era carísimo, y con espacio muy reducido. Luego vino el satélite, más barato, con un espacio más amplio pero también limitado, después vino la distribución a través de IP que es prácticamente gratis y el espacio es ilimitado. Esto hizo que haya muchísimos más emisores, y a más emisores, más producción. También desde el punto de vista tecnológico, los receptores también han cambiado. Antes para recibir los contenidos tenías que sentarte en tu casa a una hora determinada a ver. Y era un lujo tener dos televisores, uno en el salón, otro en la cocina. Ahora en cambio tienes el receptor en tu bolsillo, lo puedes ver donde quieras en cualquier momento y tienes muchos tipos de receptores. La tecnología ha sido básica para nosotros y el habernos sabido adaptar y anticipar en cada momento a los cambios de tecnología ha sido fundamental para una empresa como la nuestra.

— En la Argentina habrá elecciones este año, ¿los complica en algo la posibilidad de que haya un cambio de gobierno?

— Nosotros aspiramos a trabajar con todo el mundo. De hecho llevamos treinta años y hemos trabajado aquí en España con todo tipo de gobiernos. Con el Partido Popular, con los socialistas, hemos estado en gobiernos de Felipe Gonzalez, de José María Aznar, con Rodríguez Zapatero, con Rajoy, ahora con Pedro Sanchez y no hemos dejado de crecer. Por tanto, no tiene que tener una influencia negativa. Todo dependerá de la política que lleve este gobierno, pero en teoría no tenemos porqué predecir que si hay una continuidad va a ser malo y si hay un cambio vaya a ser malo. Nosotros creemos que no tiene que influir de ninguna manera. Esperamos que podamos trabajar con tranquilidad, sin interferencias políticas y sin mayores problemas.

— Como sucede en España que tienen relaciones con dirigentes de diferentes partidos. ¿En Argentina también tienen contacto con los diferentes partidos políticos?

— Tenemos muy limitadas relaciones políticas, y en España tampoco tenemos muchas relaciones políticas, aunque los medios de comunicación digan algunas cosas. No sé si el lector logra diferenciar pero hay que diferenciar muy bien la opinión de la información. En cuanto a la opinión, cada uno opina lo que quiera y ahí dicen las cosas que dicen, pero no creo que nadie pueda encontrar una información donde diga que el gobierno nos ha favorecido en esto o en aquello de una forma objetiva. Más allá de que hay periódicos que se dedican a seguir la cuenta de los contratos que nos hacen una televisión o en la otra, pero esto son tonterías, es decir, dar por supuesto que si se hace un contrato, éste sea entregado por una mala praxis. Cuando uno entrega un contrato es porque este ha sido la mejor oferta. Sino, nada sería posible: no funcionaría si siempre le estuvieran dando contratos a las peores ofertas simplemente por amiguismo.

— La relación comercial entre Argentina y España ha conocido tiempos mejores, y lleva algunos años de cierta frialdad. ¿Sería algo positivo para su negocio que se reactive la relación comercial entre ambos países?

— A nosotros esto no nos afecta. No lo hace en el sentido de que nosotros seguimos trabajando día a día, con nuestra gente en Argentina, y sorteando los problemas que puedan surgir como lo hacen en todas partes del mundo, que tampoco hay que exagerar. Y lo único que pedimos en todas partes es que se nos deje trabajar con tranquilidad. Es cierto que a veces tenemos problemas de importación de equipos en la Argentina porque está muy vigilado, y a veces se ponen muchas trabas y no hay más remedio que importar equipos. Diría que habría que verlo de otra manera: si tú importas equipos que no están en Argentina, lo que haces es beneficiar el entorno tecnológico argentino porque estás trayendo unos equipos técnicos de alto nivel que no existen, por tanto los introduces en el mercado lo que genera una cadena de valor que hace que las cosas mejoren. En eso seguramente sí que sería mejorable. Siempre digo que nosotros tenemos que adaptarnos, uno a nuestros clientes y dos, a las situaciones del lugar donde estamos. Al estar en todo el mundo, por tanto no podemos pensar que si nos vamos a Bolivia, es Bolivia quien tiene que adaptarse a nosotros. No, si estamos en Argentina, somos nosotros los que nos adaptaremos a la Argentina. La adaptabilidad es muy importante.

— ¿Qué ventajas y qué obstáculos tiene el negocio de los contenidos en Argentina?

—En Argentina una de las ventajas es que hay muchísimo talento y creatividad. Es un país con un talento y una creatividad enormes y creo que no estoy diciendo nada que los argentinos no sepáis y que no hayan oído decir en todas partes. En un negocio como el nuestro, que mucho se basa en la creatividad, un país que es tan creativo, para nosotros es muy importante. Luego, una parte importante del negocio es el fútbol y Argentina es uno de los lugares del mundo donde el fútbol se vive con más pasión. Es un exportador de gran talento futbolístico, fuera de Argentina, y en este sentido Argentina nos ayuda a estar en este negocio.

— Se han asociado con un importante grupo de origen chino. ¿Esto les reduce el margen de maniobra propio como grupo empresario?

—Un accionista es muy importante, pero es más importante la gestión de esa empresa y el pacto de accionistas que tenga dicha empresa. Entonces el acuerdo de accionistas que tenemos en nuestra empresa, no están sólo los chinos, también nosotros los catalanes, y los ingleses que también tienen un porcentaje. Está muy claro sobre quien lleva la gestión de la empresa: eso somos nosotros y, por tanto, esto no tiene mayor problema. Estamos muy a gusto con los socios que tenemos.

— Hablabas de los catalanes, y sos un empresario de origen catalán muy fuerte. Estás a favor de los reclamos independentistas ¿Eso cómo se combina con la actividad empresaria del grupo?

— No se combina de ninguna manera. Una cosa es lo que yo piense, que lo hago de una determinada manera en este caso y en otros muchos, y tengo mis propias opiniones. Y otra cosa es el grupo, que lo que hace es trabajar como una empresa y adaptarse a las situaciones y trabajar. El grupo no tiene opinión política. Yo puedo pensar en temas sociales de manera determinada pero eso no afecta a cualquier otra persona que trabaje en el grupo, donde trabajan ocho mil personas, quienes tienen una opinión diferente sobre temas muy variados. Sobre la independencia de Cataluña, sobre el divorcio, sobre el aborto. Hay gente del Barsa, y gente del Real Madrid. Cada uno es de su padre y de su madre y por tanto no tiene mayor importancia.

— En la época más conflictiva del reclamo independentista y con los dirigentes que fueron presos, algunos bancos se fueron de Barcelona, y de Cataluña. ¿Eso los complicó de alguna manera como empresa?

— Nosotros no nos fuimos; nos quedamos aquí. Se llegó a decir que si las empresas se quedaban tendrían problemas. Nosotros no tuvimos ninguno. Así como te he dicho antes que no afecta nada cuando vamos a un país, creemos que debemos adaptarnos a ese país. En Argentina queremos que sea una empresa argentina, que esté enraizada en Argentina y por tanto que su comunidad la tenga como propia. Mediapro, cuando está aquí en Cataluña, queremos que esté enraizada en Cataluña y que la comunidad la vea como propia. En Francia lo mismo, o sea, adaptarnos a cada situación. En Cataluña somos una empresa catalana, que nació en Cataluña hace treinta años, con fundadores catalanes, por tanto es lógico que seamos una empresa que está enraizada en su comunidad. No tendría ninguna lógica que nuestro objetivo fuese, cuando vamos a Argentina, adaptarnos y enraizarnos allí. Y en cambio aquí fuésemos una cosa que no se sabe lo que es. Está claro lo que somos, una empresa de aquí, catalana; no tiene ningún sentido que nos llevemos la sede a otro lado.

— España y Argentina, desde hace algunos años, atraviesan lo que se conoce como una grieta política. Dos sectores muy enfrentados. ¿Estas grietas son una complicación para el desarrollo del negocio en el caso de ustedes?

— Yo no lo veo como una complicación. Sigo con la idea de adaptarnos a las situaciones. No debemos ambicionar cambiar sino adaptarnos a ellas.Tener opiniones sobre determinadas cosas concretas pero estamos para adaptarnos a una situación. Por tanto es que estamos en Argentina, en España con una situación política determinada, pues tenemos que saber adaptarnos a esa situación para trabajar y tener el máximo éxito posible. Luego cada uno, individualmente, pensará lo que tenga que pensar, dirá o no dirá, cada uno es libre de dar su opinión o de callarla. Pero la empresa lo que debe hacer es tratar de tener éxito en cualquier situación que se le plantee.

— Hace un tiempo proyectaste abrir un museo en Barcelona y compraste una famosa y polémica escultura que mostraba al rey Juan Carlos sodomizado.

— Si, pero eso no tiene nada que ver con Mediapro. Fue una inversión personal. Yo compré una obra de arte en la feria Arco, en el 2018, y desde entonces empecé a comprar obras de arte que habían sido censuradas, en todo el mundo. En la Argentina también. Y pasé a tener una colección de casi 160 obras. Y tengo una idea de abrir un museo para exponerlas y se llamará Museo de Arte Prohibido. Pero es puramente personal. Y fue como un hobby, al haber comprado esta pieza en Madrid y, a las horas de haberla comprado la censuraron. Pues empecé a mirar otras obras censuradas aquí en Barcelona, compré alguna también en Francia y a partir de aquí empecé a buscar por internet obras censuradas en el mundo y comencé una colección. De repente, me encontré con que tenía un fondo muy importante, estaba en almacenes guardado y hablando con diferentes personas me dijeron: “Creemos que tienes un fondo suficiente como para hacer un museo que sea atractivo, para que la gente pueda visitarlo”. Si no pasa nada nuevo, durante este año abriremos el Museo de Arte Prohibido, donde hay obras de autores contemporáneos y no tanto. Hay Picassos, Warhol, Tàpies, Goya, o sea, obras de muy diversa procedencia y de todo el mundo, grandes artistas y otros no tan grandes, de arte contemporáneo, que han estado en algún momento censurados. De Argentina, tengo también una obra de Marta Minujín.

— Una de las cosas que impresiona de España en este tiempo es que ha logrado en términos culturales, desarrollarse y dejar una huella en los contenidos globales. Su presencia en los Oscars, Almodóvar, Banderas, Bardem, Penélope Cruz, el Premio Goya. España logró una inserción global que Argentina, por ejemplo, no pudo lograr si bien tiene sucesos culturales interesantes como ahora el de Argentina, 1985. ¿Cómo lo hizo España y cómo se integró Mediapro en ese fenómeno?

— Efectivamente Mediapro es parte de ese fenómeno pero no sabría explicarte cómo lo hizo. Ten en cuenta que España salió de una dictadura muy sangrienta e intolerante que duró cuarenta años. Luego hubo una transición que también fue muy problemática y hasta loa ochenta y largos, a pesar de que Franco había muerto en 1975, pues no hubo una apertura hacia Europa, porque digamos que la entrada de España al Mercado Común Europeo significó la entrada de una inmensidad de fondos enormes que hicieron que el país tuviera un crecimiento muy grande. Y, cuando se crece económicamente, también crecen las apetencias culturales internas locales. Y con esto, los creadores locales florecen. Es todo lo que ha ido pasando. En el caso de Cataluña existe una gran sociedad civil, es decir la gente que no es el estado, que tiene mucha creatividad y muchas ganas de hacer cosas y las hace. Recién leía un informe sobre la diferencia que hay entre el teatro de Madrid y Barcelona. El de Madrid era un teatro mucho más de gran teatro enorme para hacer musicales donde iba mucha gente del resto de España; en cambio en Barcelona era un teatro de mayor nivel, que tenía más intención, más ambición, que corría más riesgos, pero que además era teatro privado, con menos público. Significa que hay un empresario que se interesa y se arriesga. Hay una capa de gente a las que les gusta hacer cosas y va creciendo. Tenemos también una situación geográfica. Hay un libro de Kaplan “La venganza de la geografía” que evalúa muy bien el tema. La geografía es muy importante en esto. España está situado en un punto con un mercado europeo muy importante y eso le facilita las cosas. Argentina está en una situación que no es la misma.

