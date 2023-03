Vuelta al cole: hay faltantes de algunos útiles escolares y precios 110% más altos que el año pasado

Los comerciantes aseguran que la temporada es buena, pero advierten algunos problemas de faltantes

Así como pasó con las Fiestas, las dificultades para importar causadas por falta de dólares hizo que la oferta de útiles escolares este año fuera muy inferior a temporadas anteriores. En mochilas, por ejemplo, la escasa variedad fue notoria. Sin embargo, y a pesar también de que los precios de la canasta escolar llegaron con subas del 110% –superiores al promedio de la inflación–, la demanda se mantuvo sostenida. El sector, incluso, cree que se seguirá vendiendo algo más durante estos primeros días de marzo.

Así lo reflejaron algunas cadenas de supermercados consultadas por Infobae y dueños de librerías, quienes coincidieron que las ventas treparon, en unidades, unos 5 puntos respecto de la temporada del año pasado. “Para nosotros fue buena; crecimos en volumen 5%, en gran parte, por la agresiva oferta de precio que tuvimos. Además, está presente la canasta escolar de Precios Justos, que la gente buscó, pero advertimos que entre nuestras ofertas y las bancarias, los consumidores optaron más por estas opciones”, dijeron en una cadena.

A pesar también de que los precios de la canasta escolar llegaron con subas del 110% la demanda se mantuvo sostenida

En otra, a su vez, afirmaron que la facturación de la categoría creció 100% versus el 2022, lo cual indica que en unidades se vendió lo mismo, pero la subcategoría de papelería, repuestos y carpetas creció 120%, mientras que la que promedió para abajo fue el rubro mochilas, que tuvo un mal desempeño respecto de la temporada pasada (este año esta cadena vendió la mitad que el pasado). En este caso, la explicación radica en la poca oferta existente, ya que muchas mochilas (las más sofisticadas) son importadas.

Desde la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), su presidente, Daniel Iglesias, explicó que “los fabricantes y los importadores han tenido falta de mercadería y eso hizo que algunos comerciantes tengan menos cantidad y variedad que otros”. “En mi caso, que tengo librería en Palermo, no vendo mochilas porque hay mucho en la zona. Pero este año estoy sorprendido por las cantidad de mochilas Jansport que vendí; sospecho que es porque no hay; la gente viene y no me discute el precio”, ejemplificó el directivo. Y agregó que si bien el consumo está más atenuado, el que tiene mercadería vende.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, acordó con cadenas de supermercados y librerías mantener precios de 316 útiles hasta el 31 de marzo

Si bien la temporada escolar aún no terminó (muchos consumidores esperan a cobrar para terminar de hacer las compras), lo fuerte siempre se da en febrero. Y en comparación con la misma época del año pasado, Iglesias señaló que “las ventas fueron buenas, en línea con la inflación o algo más arriba en algunos casos”. Según él, la semana próxima las ventas seguirán sostenidas porque quien no compró lo terminará de hacer, pero “la incertidumbre se plantea hacia adelante”. “Tengo algunos proveedores con algunos quiebres de stock importantes. Yo sé que voy a redondear un buen marzo porque tengo temporada técnica y artística, pero el que no tenga un complemento como estos, no sé si lo va a tener”, planteó el presidente de Capla.

Precios Justos escolares

Como parte de todos los acuerdos de precios que se están firmando con varios sectores para ayudar a moderar las expectativas de inflación, la canasta escolar no quedó afuera. Los primeros días de febrero el Gobierno anunció, en un acuerdo con Capla y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), una canasta de 316 productos que estarían disponibles, desde ese momento y hasta el 31 de marzo, en todas las cadenas de retail y en las librerías adheridas. Luego, el compromiso contempla una suba de los precios de 3,2% mensual hasta fines de junio. Dentro de esa lista, se incluyeron, por ejemplo, siete tipos de lápiz negro, con precios de $30 a $250; lápices de colores en cajas de 12 unidades, con precios de $330 a $633; canoplas, desde $520 hasta $2.099; cuadernos de 42 y 48 hojas, entre $190 y $465; y repuestos de 96 hojas, entre $345 y $380.

Según los monitoreos que está realizando la Secretaría de Comercio para corroborar el avance del acuerdo, en la última semana de febrero se detectó un cumplimiento del 99% en precios, 62% en señalización y apenas 49% en abastecimiento. Fuentes oficiales explicaron que la semana pasada hubo inspecciones en todas las cadenas y el principal inconveniente, como sucede con otros acuerdos, es la falta de stock de algunos de los ítems del acuerdo. “Las cadenas están reponiendo productos y se espera que mejore el abastecimiento y la señalética en estas semanas de marzo”, precisaron las fuentes.

Sobre este acuerdo, el directivo de Capla se mostró algo escéptico, ya que “precios accesibles en las librerías los hay todo el año”.

“No hace falta Precios Justos en la librería. Lápices de $30; gomas de $70, $80, $100; cartuchera de $500 hay todo el año. Un papel glacé de $50 es real, lo mismo que cuadernos a $180. Yo no necesito ese tipo de herramientas”, dijo Iglesias.

Seguí leyendo: