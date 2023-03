Alquileres al rojo vivo: la oferta que se derrumbó a niveles históricos y hay aumentos récord de más de 110 por ciento

Los inquilinos cuando deben renovar un contrato o buscar una vivienda para alquilar se agarran la cabeza por los precios que no dejan de subir por efectos de la alta inflación (Foto: Getty Images)

Se agrava el drama de los alquileres: una oferta que se derrumbó como nunca y aumentos de más de 110 por ciento

Portales y consultoras especializadas informaron en los últimos días los precios para alquilar viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Los inquilinos recibieron malas noticias porque quienes están buscando una propiedad para hacer un contrato o renovarlo tendrán que abonar más del 110%, cifra récord en los últimos tiempos. Esta medición privada supera incluso al valor del 89,56% interanual estipulado por el Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central.

Es un drama que se agudizó desde que entró en vigencia la polémica Ley de Alquileres y que además de empujar precios (ajustados en mayor medida por inflación) hacia las nubes se complicó otra situación: la escasez de oferta cada vez es mas notoria en CABA y en las principales ciudades del país.

Actualmente en CABA se estiman que hay sólo 1.500 viviendas en alquiler tradicional (con contratos que duran 3 años) entre departamentos, PH y casas. Por el contrario creció la oferta de alquileres temporarios y se contabilizan más de 15.000 unidades en locación pero en dólares y por acuerdos que como mucho pueden extenderse un año.

Mariano García Malbrán, presidente de Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), dijo a Infobae que al margen de los aumentos de valores “si la clase política no hace nada en el corto plazo no habrá departamentos disponibles. La oferta cada vez es menor y la demanda sigue creciendo. Parece el título de una serie de catástrofes, pero no, entre marzo y en abril alquilar un departamento será prácticamente imposible o una pequeña casa o un PH en CABA o en las ciudades más importantes del país como La Plata, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Mendoza, Salta, entre otras. Ya hoy es muy difícil conseguir locación para este tipo de inmuebles”.

Un tres ambientes en CABA no se consigue por menos de $61.000 por mes

Desde que entró en vigencia la Ley de Alquileres generó una disminución de más del 30% de la oferta de inmuebles en alquileres tradicionales, e impulsó el furor de los alquileres temporarios dolarizados (por día, semana o hasta tres meses). Y la necesidad habitacional afecta a estudiantes universitarios, profesionales y trabajadores bajo relación de dependencia.

Fuente: Reporte Inmobiliario

“Los propietarios que decidieron dejar de alquilar sus inmuebles pensaron que un contrato con un plazo mínimo de tres años, más solo una actualización anual basada en un índice impuesto por el estado y más de una registración obligatoria del contrato en AFIP, era un cóctel que no estaban dispuestos a afrontar y decidieron poner su inmueble a la venta o destinarlo al mercado de alquileres temporarios”, amplió García Malbrán.

Otro síntoma que grafica el momento es que los pocos inmuebles con estas características que los propietarios ofrecen a los corredores inmobiliarios de su confianza no llegan a publicarse ya que las inmobiliarias tienen pedidos pendientes (búsquedas) de muchísimos clientes, por lo que simplemente se hace una visita única y en el mismo momento se toma la reserva del inmueble.

El Gobierno nacional no da señales

Desde el sector inmobiliario y agrupaciones que defienden a los propietarios piden que el Gobierno y Congreso nacional encaren una reforma de la Ley de Alquileres y entienden que la política no debe volver a mezclarse con este sector, porque sólo interfirieron para causar problemas y no soluciones al problema habitacional.

Un inmuebles de 2 ambientes en CABA se alquila por un predio que promedia los 85.000 mensuales según el barrio y comodidad de la propiedad

“Tal como esperábamos, el presidente Alberto Fernández no hizo ningún tipo de mención ni a la situación de los alquileres ni a la necesidad de modificar la ley en el Congreso. Por ende creemos q el bloque mayoritario de la Cámara baja seguirá haciendo oídos sordos al sinfín de planteos sobre el tema alquileres”, señaló a Infobae Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) de Buenos Aires.

Varios expertos coinciden que resulta imprescindible que se retome el debate para modificar la Ley de Alquileres y que vuelva a estar en el temario del Congreso.

Fuente: Zonaprop, aquí la evolución de los aumentos en un año según este portal

Liotto amplió que “se tendrá que poner en práctica y tomar la decisión política de avanzar en el tratamiento, desde nuestro sector continuaremos planteando la urgente modificación. Estamos atentos porque miles de familias argentinas están necesitando desesperadamente que este tema se resuelva de una vez por todas”.

Para los inquilinos la situación es grave, muchas familias, gente que se muda sola y jubilados han tenido que abandonar lugares cotizados y mudarse incluso lejos de CABA porque no pueden pagar nuevos contratos cuando se culmina el anterior. Pero otra cuestión traumática es que muchos dueños ofrecen hacer acuerdos informales en donde proponen actualización a 6 meses y contratos a 2 años, como era antes de que rija la nueva ley.

Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), recomendó que no se hagan acuerdos ilegales y que se firmen contratos por 3 años como indica la normativa. “Estamos recibiendo consultas de muchas personas que ante la desesperación de no encontrar una vivienda son tentadas a hacer acuerdos por menos del plazo debido. Y en CABA, por ejemplo, no deben pagar honorarios por inmobiliarias, que paguen sólo un mes de depósito, que estén atentos. Sí se pueden hacer prórrogas”, dijo.

Un punto de encuentro en el que coinciden los tres sectores (inmobiliarios, propietarios e inquilinos) es que con el tema de los aumentos algo hay que hacer, porque si la inflación sigue castigando los bolsillos en 4 meses pagar un tres ambientes en CABA saldrá más arriba de los $100.000 mensuales y será muy difícil de poder afrontar mes a mes por asalariados que cada 30 días pierden poder de ahorro frente a la inflación.

“Esto se tiene que tratar urgentemente en el Congreso nacional, y creemos que se tiene que cambiar la fórmula de ajuste. Consideramos que es vital cambiar la preminencia de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) sobre el Índice de Precios del Consumidor (IPC), porque el ICL del Banco Central está aumentando más de 2% cada 20 días. Y sino sugiero volver a que las partes pacten mutuamente el alquiler. Antes de la nueva ley los aumentos promediaban el 20% cada 6 meses que es más sostenible para los bolsillos de la gente”, dijo Botana a Infobae.

También hay que tener en cuenta que el valor del alquiler y el escalonamiento de sus ajustes no es la única complicación que sufren los inquilinos en términos económicos.

Fuente: Zonaprop

Liotto, amplió que “actualmente, la mayor preocupación que notamos en las personas que buscan departamentos para alquilar es el valor de las expensas, que se han disparado de forma abrupta, un monoambiente no baja de $10.000 mensuales y un tres ambientes fácilmente puede estar en $40.000 por mes y representan un golpe para todos los inquilinos”.

Precios

Según Zonaprop los valores de alquileres aumentaron en febrero un 8,6% y los nuevos contratos de alquiler registran un 16% de suba en los primeros dos meses del año.

El valor de alquiler de un monoambiente en CABA es de $88.110 por mes, por un departamento de dos ambientes se piden $107.835 y una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $144.639 por mes.

El barrio de Palermo se posiciona como el más caro de CABA (y en este portal excluyeron a Puerto Madero porque en este trazado casi todos los valores son en dólares) con un precio medio de $135.122 por mes. Le siguen Chacarita y Núñez con $128.012 y $122.974, respectivamente. En la zona media se encuentran Santa Rita ($106.518 mensuales), Caballito ($104.450) y Villa Devoto ($99.345 mensuales). Los barrios más económicos para alquilar son Liniers ($80.429 por mes), Floresta ($83.458) y Parque Patricios ($84.695 por mes).

Fuente: Reporte Inmobiliario

Mientras que Reporte Inmobiliario informó que los precios promedio de dos ambientes lidera Recoleta con $78.125 al mes, seguido por Las Cañitas con $76.665 y Belgrano R, con $74.625 mensuales. Los más baratos son Liniers con $52.600, Parque Avellaneda, con $52.500, y Constitución, 52.145 por mes.

Mientras que el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), informó que alquilar un monoambiente en CABA resultó, en febrero, un 13% más costoso al cotejarse con enero 2023.

La mediana de las ofertas de departamentos de 2 ambientes es de $85.000 (un 6,3% más que en enero último) y de los de 3 ambientes $130.000 (un 8,3% más que en enero), según el CESO.

