Una multinacional anunció que pagará en dólares hasta el 20% del sueldo de sus empleados en Argentina

Programadores, una de los trabajos con más demanda

La multinacional Accenture, que se dedica a la exportación de servicios y a atender a sus clientes locales en rubros como consultoría y desarrollo de soluciones tecnológicas, entre otros, anunció que dolarizará hasta el 20% del sueldo de sus empleados en Argentina.

Si bien desde la compañía aseguraron que su programa de compensaciones es confidencial, este medio pudo saber que el beneficio del 20% del sueldo en dólares es para ciertos niveles jerárquicos y un 10% para todos la plantilla local, unos 12.500 empleados.

Accenture es uno de los principales empleadores de la Argentina. Otras compañías de tecnología e Internet tienen planes similares.

Desde la empresa aseguran que la medida es temporal y es parte de una amplia estrategia de retención de talentos, en un contexto de mucha rotación del personal especializado en tecnología y servicios digitales en general. Se trata de rubros muy demandados y que reciben ofertas de trabajo global y remoto permanentemente. “El salario es en pesos. Un porcentaje de esos pesos se pagará en dólares a fin de cada mes. Es un programa limitado de contexto hoy. Y es un programa optativo”, detallaron.

En el país –y más allá de trabas para cobrar en divisas desde el exterior– la opción de cobrar en dólares suele ser central para este tipo de profesionales.

Sergio Kaufman, ex presidente de Accenture Argentina

Accenture, que también ofrece trabajo remoto, no definió aún un esquema específico de regreso a las oficinas luego de la pandemia y tiene otros servicios que apuntan al wellness con beneficios hasta para las mascotas, se dedica a brindar servicios profesionales a empresas, gobiernos y otras organizaciones para “construir su núcleo digital, optimizar sus operaciones, acelerar el crecimiento de los ingresos y mejorar los servicios al ciudadano, creando valor tangible a velocidad y escala”, según detallan. A nivel global tiene 738.000 empleados en más de 120 países.

Retener talento

A fines del año pasado, Sergio Kaufman, quien fue CEO de la empresa durante más de 20 años, dejó su puesto y fue reemplazado por Sofía Vago.

En una entrevista que este medio le hizo a Kaufman antes de que dejara su puesto, el ejecutivo contó el impacto de lo que denominó “empleo blue”, jóvenes empleados que eligen trabajar para el exterior de manera independiente y cobrar en divisas.

“Es gente de tecnología, servicios de finanzas, recursos humanos, economistas que encuentran ofertas de trabajo en el exterior que son remuneradas en dólares y no entran por el circuito formal. Son empleos totalmente precarios, pero muy tentadores por la brecha cambiaria que tenemos. Buena parte del empleo que se va por ese canal podría ser empleo formal que haga entrar divisas al país. Me preocupa ese circuito informal de empleo blue”, dijo y aseguró que su peso es muy importante.

“En la pandemia sumamos unos 2.000 puestos de trabajo, pero también se va gente. De cada 100 personas que se van de Accenture, y supongo que debe ser algo que ocurre en todos lados, dos tercios lo hacen con algún tipo de oferta de moneda dura en un circuito paralelo. Ya no competimos sólo con el mercado formal y el circuito paralelo es el que obstaculiza tener más crecimiento. Esto genera gente precarizada, con empleos que no tienen seguridad social, que no pagan cargas sociales…”, agregó Kaufman y reconoció que si bien se trata de sueldos altos, no tiene ninguna relación formal, con muchas desventajas y que “conspira con el ecosistema de la Economía del conocimiento”.

