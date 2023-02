“Hola, normales”: las 10 frases más insólitas del cuestionado asesor financiero que terminó huyendo de las redes

Javier Ferrer - Supuesto asesor financiero que vende cursos en redes sociales

El polémico asesor financiero, Javier Ferrer, cuyos mensajes se viralizaron en los últimos días debido a sus controversiales frases motivacionales, decidió borrar todas sus publicaciones en TikTok, Instagram y Youtube.

El autodenominado asesor financiero ofrecía cursos en bienes raíces y prometía enseñar a sus seguidores cómo volverse ricos sin tener que trabajar de 9 a 17; sin embargo desapareció de la faz de Internet luego de que sus publicaciones generaran indignación entre usuarios de redes sociales.

“Hola, normales” era el despectivo saludo con el que Ferrer comenzaba sus videos, para luego compartir sus supuestas enseñanzas de vida que, según él, lo llevaron a volverse rico. Lo cierto es que tras dejar recomendaciones excéntricas como no trabajar en empleos convencionales, la notoriedad le jugó en contra. Su breve estrellato de influencer se esfumó cuando comenzó a recibir comentarios críticos que incluso lo ligaban a estafas y esquemas “Ponzi”, tal como fue en el caso de “Generación Zoe” del detenido Leonardo Cositorto.

A continuación las 10 recomendaciones más insólitas de Javier Ferrer:

1. “Si vas a trabajar vas a buscar un sueldo, tenés que ir a generar, a hacer negocios; no se habla más de ‘voy a buscar un laburo’. No. ‘Voy a buscar un negocio”. Cambiá, cambiá esa palabra”.

2. “Hola. ¿Cómo estás, normal? Escuchá una cosa, de la única forma que te puede entrar todo acá -mientras se señala la cabeza-, es mirándome a mí hasta en el café -momento en el que muestra un café de especialidad con la espuma con forma de su cara-, ¿lo ves? Y después, tomarme, así se te mete acá (se señala el pecho), acá (se señala la cabeza) y acá (se señala el estómago)”.

3. “Andá al espejo, miráte, lookeate bien, ponete prolijo cuando vayas el lunes a trabajar, que se den cuenta que llegaste, que se den cuenta la diferencia, que se den cuenta que estás cambiando”.

4. “Escuchá, diferencia entre emprendedor y empleado: el emprendedor es aquella persona que tiene la capacidad de convertir una visión en realidad. Es aquel que tiene la capacidad de transformar sus sueños en hechos tangibles, sin cambios no hay resultados. Una visión sin ejecución es una alucinación. Dale, chau”.

5. “Yo no creo nada, que no te va a cambiar nada, dos años más, presidente, va a cambiar el presidente, ¿Qué te va a cambiar a vos? Nada. ¿Sabés qué? Porque no te ocupás de vos”.

6. “En este zoom lo importante para que ganes en dólares- dijo en uno de sus videos donde promocionaba su contenido-, no vayas a laburar más, y en eso te tenés que fijar. Que nadie te distraiga: no fútbol, no novelas, no tele, no distracción”.

7. “Cuando ya tenés mucho te pega para atrás, ya no querés saber nada, te hacés el simple, el austero, pero ya llegaste. Vos, todavía no”.

8. “Yo sé que me cuestionás porque te digo ‘normal’ o te digo algunas cosas que te gustan o no te gustan, pero mientras vos te levantás a la mañana y vas a trabajar 9 horas, el dólar está a $360, $370, $380. Entonces, con ese esfuerzo que hiciste, mataste tu tiempo, tu creatividad, te encerraron en un calabozo. Mañana, lo que trabajaste hoy, no vale nada”.

9. “Empezá a mirar a tu alrededor, buscá oportunidades, buscá cosas nuevas, empezá a moverte diferente, empezá a hacer algo para vos, no esperes nada de nadie, nada va a cambiar, nada te va a cambiar, cambiá vos”.

10. “Sé libre, tené un pensamiento libre, no busques nada de nadie. No hay nada del otro lado más que gritos, emociones de momento y situaciones donde vos no estás involucrado en nada. ¿Sabés que? Tu vida sos vos y depende de lo que vos vayas a hacer”.

