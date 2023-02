La empresa italiana dueña de Edesur vendió su negocio de generación eléctrica en el país por USD 102 millones

Central Puerto

Después de una semana donde estuvo en los titulares de los medios de comunicación, Enel, la empresa italiana que es dueña en el país de Edesur, anunció que vendió su negocio local de generación eléctrica por USD 102 millones.

Edesur deberá devolver el total de la última factura a los usuarios más perjudicados por los cortes de luz El ministro Sergio Massa instruyó a la secretaría de Energía y al ente regulador para aplicar sanciones sobre la distribuidora eléctrica, que recibió una multa de 1.000 millones de pesos VER NOTA

El comprador es Central Puerto, la empresa que es socia del 25% de Enel en Edesur y que suena como uno de sus posibles compradores. Central Puerto es una compañía con dueños conocidos, como Carlos Miguens Bemberg (ex Quilmes), la familia Escasany (Banco de Galicia), Guillermo Reca (ex ejecutivo del banco de inversiones Merrill Lynch) y los hermanos Ruete Aguirre (ex Banco Roberts). De Central Puerto se fue hace pocos meses Nicolás Caputo, el amigo de Mauricio Macri que es accionista de Mirgor, como se describió hoy en Dinero, uno de los newsletters de Infobae Económico (al que se puede suscribir desde este link).

Enel se va del país: lo anunció en noviembre pasado, como parte de una estrategia que incluye desprenderse de activos en otros países es también, como Perú y Rumania. Así, vendió primero su negocio de generación y luego, desde el mes próximo, intentará hacerlo con su empresa de distribución eléctrica, Edesur.

Cortes de luz: la demanda energética alcanzó un récord histórico en la segunda semana de febrero Edesur registró un pico de 4.181 megavatios el viernes 10, lo cual produjo la interrupción del suministro en algunos sectores del AMBA. Cómo está trabajando la compañía para ofrecer un servicio mejorado en el corto plazo VER NOTA

“Hoy, el Grupo Enel, a través de su filial Enel Argentina, firmó y cerró el acuerdo de venta a la empresa energética Central Puerto S.A. (“Central Puerto”) de la participación del 75,7% del Grupo en la empresa de generación térmica Enel Generación Costanera (“Costanera”). Al mismo tiempo, Enel firmó hoy el acuerdo sobre la venta a Central Puerto de la participación del 41,2% del Grupo en la empresa de generación térmica Central Dock Sud (“Dock Sud”), que -sujeto a ciertas condiciones- se espera cerrar dentro del primer trimestre de 2023″, dijo la italiana en un comunicado.

Otra imagen de la central porteña

“Costanera, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, es la central térmica más grande de Argentina, la cual fue construida con una capacidad total de 2.305 MW. Dock Sud posee y opera una central eléctrica a gas ubicada en el distrito de Avellaneda de Buenos Aires, con una capacidad instalada de 870 MW. Central Puerto es el segundo generador de energía más grande de Argentina, con casi 5 GW de capacidad instalada, cotiza en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y Nueva York (NYSE)”, agregaron.

Edesur le pidió disculpas a sus clientes y volvió a solicitarle al Gobierno que suba las tarifas para poder invertir “La solución estructural pasa porque las empresas puedan disponer de los recursos suficientes para operar”, señaló Claudio Cunha, Country Manager de Enel Argentina, la empresa madre de la distribuidora VER NOTA

Además, Enel Argentina opera la central hidroeléctrica de El Chocón. Ese es otro activo que vendrá.

Multas

Luego de que el fin de semana pasado más de 200,000 usuarios, la mayoría de Edenor, se quedaran sin suministro eléctrico en medio de la ola de calor, el Gobierno dejó saber que analizaba intervenir la empresa. La secretaria de Energía, Flavia Royón, y el interventor del Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE), Walter Martello, ya habían adelantado la idea de sancionar a la empresa desde las redes sociales.

Finalmente no hubo intervención, pero si una fuerte multa y otras sanciones luego de una reunión urgente entre el ministro Sergio Massa y los directivos de la compañía.

El miércoles, Massa instruyó a la Secretaría de Energía y al ENRE para:

1 - Aplicar una multa de mil millones de pesos a la empresa Edesur por los problemas de calidad en el servicio.

2 - Devolver a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores al promedio establecido en el contrato la totalidad de la factura del último mes.

3 - Habilitar un ámbito de reclamo por daños a electrodomésticos domiciliarios.

4 - Instruir la puesta en marcha de una veeduría con auditoría con la Universidad de Buenos Aires para revisar el valor de activo regulatorio, cumplimiento del régimen de inversiones, cumplimiento de los tiempos de respuesta a los usuarios y calidad en el servicio de transmisión de toda el área de Edesur.

Seguir leyendo: