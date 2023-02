Semana financiera: bajaron acciones y el dólar libre mientras que los bonos en dólares ganan más de 20% en el año

La suba de tasas de la Fed fue anticipada por los mercados.

La última semana llegó con una corrección de precios para los activos financieros. El dólar libre se estabilizó un peldaño por debajo de las cotizaciones de la semana anterior, después de haber alcanzado un máximo intradiario de $387 el lunes. Pero también para las acciones argentinas llegó el ajuste después de un violento rally alcista que se había iniciado en octubre, mientras que las posturas más rentables volvieron a ser los bonos en dólares.

Jornada financiera: el dólar libre cayó a $383 y las reservas cayeron USD 743 millones por un pago al FMI El billete cayó tres pesos y cortó una racha alcista de cuatro sesiones seguidas. El BCRA vendió USD 28 millones en el mercado. El S&P Merval bajó 3,3%, a 245.875 unidades. Los bonos en dólares terminaron estables, con un riesgo país cerca de los 1.800 puntos VER NOTA

A pesar de la drástica baja de 3,7% el viernes, los bonos del canje cerraron con una mínima ganancia semanal, alentados en parte por los mercados externos que subieron un día después que la Reserva Federal de EE.UU. incrementara la tasa de referencia, y que reforzara su opinión que las subas estarían cerca de llegar a su fin.

Los Globales con ley extranjera avanzaron otro 0,9% en Wall Street, con valuaciones en un rango de 31 a 36 dólares. Desde que empezó 2023 ganan un promedio de 20,6% en moneda dura.

La recompra de deuda externa por parte del Tesoro nacional y las expectativas acerca de una ampliación del programa siguen manteniendo a los soberanos en su camino ascendente. Según estimaciones privadas la operatoria ya superaría los USD 500 millones, dentro de un programa por unos USD 1.000 millones.

El dólar libre cerró a $381 y subió un 10% en enero, muy por encima de la inflación La cotización libre perdió dos pesos en el día y acumuló una ganancia de 35 pesos en el mes. El BCRA vendió USD 87 millones en el mercado. El S&P Merval ganó 26% en enero y el bonos en dólares escalaron 23% por la recompra de deuda que hizo el Tesoro VER NOTA

Los títulos públicos en dólares sostienen además una recuperación del 70% al 80% a partir de los pisos de precios alcanzados en los meses de julio y octubre del año pasado.

En 2023 los Globales recuperaron un 21% en promedio, con el impulso de la recompra oficial de deuda

“Tanto los Globales como los Bonares cotizan actualmente a precios de febrero de 2022, recuperándose de la caída que sufrieron el año pasado hasta testear precios por cercanos a los USD 20 por cada 100 nominales -mínimos históricos-”, precisaron los analistas de Research for Traders.

Mercados: la Bolsa cayó 1% y no pudo acoplarse al rebote de Wall Street El S&P Merval bajó a 251.062 puntos al cierre. Los mercados de Nueva York avanzaron hasta 2% después de la suba en un cuarto de punto de las tasas de la Fed. Los bonos Globales ganaron un 0,8% en promedio, con un riesgo país en los 1.820 puntos VER NOTA

“Más allá de esto, los bonos aún siguen con rendimientos atractivos en comparación a sus pares de la región y se mueven en un mercado que comienza a mirar de cerca las elecciones presidenciales de este año, donde aún no están claras las candidaturas tanto del oficialismo como de la oposición. La inflación, el déficit fiscal, la moneda doméstica, y las reservas internacionales, son factores que los inversores no dejan atrás”, agregaron desde Research for Traders.

El riesgo país de JP Morgan quedó en los 1.845 puntos básicos para la Argentina al cierre de los negocios bursátiles. El jueves el indicador tocó los 1.791 puntos, un nivel mínimo desde el 28 de abril de 2022.

En cuanto al mercado local de acciones, el balance semanal cerró con gruesos números rojos, como parte de una toma de ganancias previsible después de un rally alcista que superó las expectativas de los inversores en el cierre del 22 y el inicio del año electoral.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires quedó en los 239.370 puntos, con un recorte semanal de 5,9% en pesos y del 4,8% en dólares “contado con liqui”, la paridad implícita en las cotizaciones de los ADR argentinos en Wall Street. El panel líder sostiene en 2023 una ganancia de 18,5% en pesos y 11,2% en dólares.

Fuente: Rava Bursátil- precios en dólares.

“Después del doble techo registrado en enero por encima de los 267.000 puntos, el principal índice muestra una lógica corrección. La misma por ahora es moderada, pero creemos que podría profundizarse debido a que indicadores técnicos manifiestan pendiente negativa”, apuntaron desde Research for Traders.

En el plano externo, los indicadores de Wall Street progresaron de manera dispar. El tecnológico Nasdaq creció cerca del 5% semanal, un avance que se redujo al 2% para el S&P 500 y que cerró neutro para el Dow Jones de Industriales.

“Hacia delante, el camino por recorrer luce desafiante, ya que las mejores perspectivas de crecimiento no quitan totalmente la posibilidad de una recesión en 2024. En estos últimos meses el mercado se adelantó de manera muy optimista al fin del ciclo de ajuste de la Fed, aún cuando la inflación todavía no dio el brazo a torcer y posee riesgos de recuperarse en el segundo semestre”, puntualizaron los analistas de Balanz Capital.

Un informe de Consultatio Plus explicó que “la atención del mercado estuvo dominada esta semana por las decisiones de política monetaria de tres de los principales bancos centrales del mundo. El mensaje de los tres fue a coro: el endurecimiento monetario está funcionando, la inflación está cediendo, pero es prematuro declarar el fin del ciclo de subas de tasas aún a riesgo de comprometer el nivel de actividad”.

Fuertes ventas del BCRA

El BCRA terminó con saldo neto negativo en la semana, con ventas en las cinco sesiones del MULC por un total de 262 millones de dólares. En lo que va de 2023 el saldo vendedor en el mercado de contado (spot) se amplió a 313 millones de dólares.

El dólar libre recuperó posiciones en las últimas dos ruedas, pero el balance semanal resultó negativo. La divisa “blue” restó siete pesos, a $379 para la venta, con una baja de 1,8%, después de haber atravesado un período de tres mese con ganancias ampliamente por encima de la inflación.

En lo que va de 2023 el dólar libre asciende 33 pesos o un 9,5 por ciento. La brecha cambiaria con el dólar mayorista, que subió 2,39 pesos o 1,3%, a $188,02, quedó en el 101,6 por ciento.

En cuanto a los dólares bursátiles, los analistas de Research del Grupo IEB )Invertir en Bolsa) proyectan un “contado con liquidación” (CCL) para fin de febrero de aproximadamente 390 pesos. “Para el cierre de mes, nuestra proyección arrojaba un valor estimado de $369 sobre un CCL cerrando enero de $365. Creemos que durante febrero el CCL se va a mantener con un ritmo de devaluación similar al oficial ya que vemos que el Gobierno se ha fijado como política el ‘control de la brecha cambiaria’”, explicaron.

“El poder de control del CCL vendrá dado por la utilización del programa de recompra de bonos que viene llevando a cabo el Gobierno y que le ha permitido -hasta el momento- controlar al mismo. Finalizado este programa y enfrentando en marzo una situación ajustada de reservas mucho dependerá de la posibilidad fehaciente de realizar el varias veces anunciado REPO -con el que el Gobierno planea sumar USD 2.500 millones aproximadamente- y una nueva versión del ‘dólar soja’ (Programa Incentivo Exportaciones o PIE)”, explicaron desde el Grupo IEB.

