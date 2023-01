Cómo es el avión eléctrico y autónomo que sirve para transportar carga y sumaría pasajeros en el futuro

Un avión autónomo de Pyka realizando tareas de fumigación. (Pyka)

Los desarrollos de robótica y aparatos autónomos parecen ser uno de los nortes de las invenciones tecnológicas hoy en día, tal es así que en el futuro no deberá extrañar que existan vehículos no tripulados que puedan transportar personas sin la necesidad de un chofer o piloto.

Mercados: las acciones argentinas extendieron el rally alcista, en sus precios más altos desde 2019 El S&P Merval ganó 4,3%, a 260.073 puntos, mientras que los bonos Globales en Wall Street cedieron un 0,7% en promedio, con un riesgo país en los 1.834 puntos VER NOTA

En los Estados Unidos, una startup bautizada Pyka ya desarrolló un avión sin emisiones autónomo para la fumigación de campos, que fue empleado con éxito en Costa Rica, y días atrás presentó una versión de carga que, según sus creadores, es un primer paso en el camino hacia el desarrollo de un avión autónomo de pasajeros, tal como detalló Forbes.

Con dos premisas, cero emisiones y autonomía de pilotaje, fue que Michael Norcia comenzó a investigar en el garaje de su padre. Poco a poco empezó a crear el primer prototipo y junto a otros asociados decidieron que el primer negocio debía ser el de la fumigación de cultivos, ya que este presentaba menos riesgos (en caso de un accidente sólo se dañaría el producto y no así personas).

Un avión eléctrico autónomo de Pyka realiza un vuelo de prueba nocturno. (YouTube)

Fue en 2021 que Pyka pudo probar su avión eléctrico autónomo de fumigación, el ensayo fue un éxito y eso llamó la atención de otras compañías. “Seguían viniendo a nosotros diciendo: ‘Su tecnología está más avanzada que la de cualquiera. ¿Puedes modificar esto para hacer un avión de carga?’”, dijo Norcia a Forbes.

El Gobierno presentó la Agencia de Cannabis y anunció un alivio fiscal para los productores Junto a varios ministros nacionales, Sergio Massa lanzó este miércoles la ARICCAME. Reducción de impuestos y “ventanilla única”, las primeras medidas destinadas a facilitar la producción industrial de los derivados de la planta de marihuana: desde alimentos a material de construcción, aceites medicinales o telas VER NOTA

Es así que días atrás presentaron su último desarrollo, un avión autónomo con la capacidad de volar 241,4 kilómetros de distancia con una carga de 181 kilogramos. El aparato ya tuvo sus vuelos de prueba y desde la startup esperan que Skyports comience servicios diarios en el Reino Unido en la segunda mitad de este año.

Si bien desde la empresa no revelan detalles de los contratos que ya tienen firmados, ni de los costos de sus aparatos, aseguran que el costo de utilización de sus aviones son muy bajos, debido al bajo consumo energético, al poco mantenimiento y el hecho de que no son tripulados, por lo que no hay que pagarle un sueldo a un piloto.

Sergio Massa anunció la construcción de un gasoducto por USD 540 millones El ministro de Economía cerró un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Aseguran que el proyecto será aprobado en marzo. VER NOTA

Sumado a esto, gracias a su capacidad de aterrizaje y despegue en tan solo 152 metros, es ideal para que sea empleado en comunidades remotas que actualmente dependan de botes o transporte terrestre para el transporte de cargas.

Varias empresas mostraron su interés en adquirir los aviones que desarrolla Michael Norcia. (Pyka)

“La entrega de paquetes de comercio electrónico en dos horas en lugar de diez horas es un beneficio pequeño e incremental para quizás mil millones de personas”, sostiene Norcia, pero remarca lo complicado que es obtener la aprobación por parte de las diferentes autoridades.

Norcia dice que quien tenga éxito en el transporte de carga con aviones eléctricos autónomos probablemente también será el ganador del mercado de pasajeros: “Es simplemente una progresión muy lógica pasar de acumular millones de horas de vuelo en el espacio de carga a luego ascender en una especie de nivel de riesgo total para el espacio de transporte de pasajeros”.

No obstante, obtener los permisos necesarios parece ser el problema más grave. Pyka cuenta con cinco fumigadores de cultivo volando en América Central. Desde julio de 2021, ha estado realizando servicios de prueba para una empresa anónima que Norcia describe como “uno de los productores de banano más grandes del mundo” y recientemente comenzó a trabajar con otra.

Según su creador, estos aviones son el primer paso hacia la aviación de pasajeros no tripulada. (Pyka)

Norcia sostiene que ambas compañías están interesadas en escalar hasta alrededor de 100 aviones cada una. Pyka, que recaudó USD 37 millones en financiamiento Serie A el año pasado, planea expandirse a otros países centroamericanos donde sus clientes tienen plantaciones, además de Brasil.

No obstante, en los Estados Unidos el permiso aún no llega. En 2020 Pyka esperaba que la Administración Federal de Aviación (FFA, por sus siglas en inglés) le otorgara una exención para que pueda emplear sus aviones en tareas de fumigación de cultivos, sin embargo, todavía están esperando.

Según Norcia, la demora se debe a la lentitud de la FAA en la redaccción de nuevas normativas sobre el vuelo de drones, lo que bloquea no sólo a su empresa sino a otras del rubro.

“Es un problema al que se han enfrentado prácticamente todos los fabricantes de drones comerciales aquí en los Estados Unidos”, concluyó Norcia.

Seguir leyendo: