Inflación: las consultoras prevén una aceleración en enero por la suba del precio de los alimentos

La suba en alimentos complica la baja de la inflación en enero

A pocos días del cierre del primer mes de 2023, las consultoras económicas que relevan precios estiman que la inflación mensual superará el 5% y probablemente esté por encima del nivel registrado el mes anterior (5,1% en diciembre de 2022). La suba de precios de los alimentos, y algunos servicios regulados, impulsaron esta aceleración de la inflación en el comienzo del año.

De acuerdo a las proyecciones de Ecolatina, la inflación en el Gran Buenos Aires (GBA) podría rondar el 6% en enero, mientras que el número del Indec se ubicará más cerca del 5%. “En ambos casos, para enero vemos una aceleración de la dinámica inflacionaria respecto a diciembre. En los próximos meses aparecen algunos riesgos que hacen pensar que la inflación se va mantener elevada y que va a ser difícil que comience con un número 3 adelante a partir de segundo trimestre del año, como quería el ministro Sergio Massa”, señaló el economista Santiago Manoukian.

Sobre el piso elevado que dejó el cuarto trimestre de 2022 -de 5,4% mensual- se suman ahora el posible impacto de la sequía sobre el precio de los algunos alimentos, un potencial incremento de la carne vacuna, la dinámica de las subas salariales y los ajustes pendientes de la tarifa de los servicios públicos, que van a seguir presionando sobre el nivel de precios, analizaron desde la consultora.

“La moderación del crawling peg (devaluación gradual), un amplio set de acuerdos de precios y sin shocks como la guerra en Ucrania o la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán, podrían permitir mantener contenida la brecha, la inercia y las expectativas de inflación podrían moderarse en el margen. Esperamos una lenta tendencia a la moderación de la nominalidad en los próximos meses”, anticipó el economista.

Anticipan posibles subas en el precio de la carne para los próximos meses

“La intención del Gobierno de ordenar la inflación al 60% anual, en un contexto de ajuste fiscal y contracción monetaria, no luce descabellada pero todavía están desalineados los precios relativos y vigentes los mecanismos de propagación de la inflación, por lo que se vuelve una tarea muy desafiante, máxime en un año electoral. No obstante, apuntar a una inflación mensual de 4% es mejor que intentar que intentar solamente que no se acelere. Es sano apuntar ahí, lo cual no es significa lo mismo que sea factible”, indicó Manoukian.

Desde Analytica proyectan un número algo más alto, cercano al 5,8%, como consecuencia de los aumentos en precios regulados y también del alza en alimentos. Sin embargo, ya estiman que en febrero podría haber una desaceleración, por menores aumentos en los precios regulados, y en ese caso la proyeccion es de 5,2%.

“El objetivo de una inflación mensual en abril menor a 4% no es un escenario posible hoy en día cómo están dadas las condiciones. De todas formas, el Gobierno está tomando medidas para reducir la inflación pero eso no implica lograr un objetivo tan ambicioso”, indicó el economista Claudio Caprarulo.

El relevamiento de precios de la consultora EcoGo mostró que en la tercera semana del mes se registró una variación de 1,7% de los precios de los alimentos con respecto a la semana previa. Con este dato -y considerando una proyección de variación semanal del 1% para la última semana del mes-, la consultora proyectó que la inflación de alimentos consumidos en el hogar en enero treparía a 4,9% mensual.

El Gobierno se propuso llegar al segundo trimestre con una inflación mensual menor a 4 por ciento

En tanto, el dato de inflación de enero se ubicaría en 5,6%. “Los productos regulados impulsaron el indicador general del mes al alza destacándose los aumentos en prepagas (6,5%), combustibles (2%) y tarifas de gas, luz y agua (14,1%, 19,6% y 20,1% respectivamente), servicio doméstico (6,5%), tarifas de colectivo y tren en AMBA (entre el 20% y el 70% dependiendo el servicio), entre otros”, detallaron.

A una semana del cierre de mes, según la consultora FMyA, de Fernando Marull, anticipó que la inflación de enero tendría un piso de 5,5%. Y mencionaron el precio de la carne como uno de los factores a tener en cuenta para los próximos meses, luego de un rebote en enero de 20% en el valor del novillo (que subió más de 50% en 12 meses, la mitad que la inflación). Ese valor tarda un tiempo en trasladarse al precio minorista de la carne en los comercios.

Desde Orlando Ferreres & Asociados, proyectan una inflación mensual para enero, similar a los números de diciembre pasado (5,1%). Y desde LCG relevaron que en la tercera semana de enero la suba de precios de los alimentos promedió 1,55%, una aceleración de 0,76 puntos porcentuales respecto la semana anterior. “El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual del 4,5% promedio en las últimas 4 semanas y 5,6% punta a punta en el mismo período”, indicaron.

