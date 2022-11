Mercados: la Bolsa porteña baja tras el récord, pero las acciones argentinas rebotan en Wall Street

La sede de la Bolsa de Comercio, en el centro porteño.

Los indicadores de la Bolsa porteña cedían posiciones este martes por un reacomodamiento de precios el línea con el descenso de precios de los ADR argentinos en Wall Street el lunes, tras el feriado turístico de la víspera y también después de haber anotado su máximo histórico nominal el viernes 18.

La deuda argentina en dólares subió 12% en noviembre: cuáles son los 4 factores que impulsaron los precios Los títulos en moneda extranjera sorprendieron con el reciente rebote, que contribuyó a una caída de 200 puntos básicos en el riesgo país VER NOTA

No obstante, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en las bolsas Nueva York exhiben mayoría de alzas, encabezadas por Edenor y Cresud, con un 4 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajaba un 0,5%, a 156.400 puntos a las 13:30 horas, luego de aumentar el 1,3% en la anterior sesión, cuando anotó su nivel récord intradiario en pesos en las 157.803,13 unidades.

Los bonos soberanos en dólares acumulan una ganancia promedio de 12% en lo que va de noviembre

“Es una baja lógica por el volumen acotado y las pérdidas en los papeles argentinos ayer (lunes) en Nueva York”, explicó a Reuters un agente bancario.

Mercados: las acciones argentinas retroceden hasta el 5% en Wall Street Edenor y Despegar encabezan las bajas de los títulos argentinos. YPF y Tenaris caen 3% por el arrastre negativo del petróleo. Las acciones de Disney se disparan 6% tras la destitución de su CEO y el regreso de Bob Iger VER NOTA

El mercado se mueve en medio de la tensión que genera una alta inflación anualizada y la pérdida de reservas netas desde las arcas del Banco Central, por sus intervenciones en el mercado de cambios.

El S&P Merval registra en 2022 una ganancia de 87,4% en pesos y de 14,8% en dólares “contado con liqui”.

“Nuestra Bolsa hoy es la que mejor se perfila en suba y en cuanto a resultados, es la que más sube entre todas las bolsas del mundo. Lástima que el mundo no nos mira, dado que de nosotros desconfía, fuimos nosotros los que nos ganamos esa fama de incorregibles y van a tardar en volver, quizás cuando ya estén mucho más seguros y en el 2023 con quien resulte ser el candidato al cambio, expectativa que también tiene la bolsa que nunca paga el presente, que siempre apuesta al futuro”, describió Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

Advierten que la suba de la deuda del Banco Central complica la baja de la inflación pese al ajuste que hace el Gobierno Los expertos afirman que el aumento de la tasa de las Leliq influye negativamente sobre las expectativas frente al esfuerzo fiscal y monetario del equipo económico VER NOTA

En cuanto a los títulos públicos, los bonos Globales en dólares avanzan un 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que recortaba ocho enteros enteros, a 2.417 puntos básicos para Argentina.

“Los dólares financieros comenzaron a expandir su valor a mitad de semana y no parecen tener freno. De todas formas, es clave destacar que tanto el MEP como el contado con liquidación transcurrieron aproximadamente dos meses de lateralización, y esto pudo haber generado un gran volumen de pesos a través de instrumentos que proporcionen tasa de interés para aprovechar la estabilidad de dicho tipo de cambio. Sin embargo, un canje no tan positivo llevado a cabo la semana anterior fue el inicio del nerviosismo del público inversor que poco a poco vio esto como un punto de inflexión y salió a resguardarse en moneda dura”, consideró Ayelén Romero, ejecutiva de Cuentas de Rava Bursátil.

Los bonos en pesos ajustables por CER la semana pasada volvieron a mostrarse dispares, después de conocerse el dato de inflación de octubre apenas por debajo de lo previsto por el mercado. “Aún existen dudas sobre el financiamiento del Tesoro, dada la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales del año que viene. El mercado espera una caída en el roll over, debido a que muchos inversores no desean estirar duration más allá de 2024″, advirtieron los analistas de Research for Traders.

Seguir leyendo: