“Logramos reducir el riesgo de hiperinflación, pero no lo eliminamos” y otras 15 definiciones de Gabriel Rubinstein, el vice de Massa

El secretario de Política Economica, Gabriel Rubinstein, durante su presentación de ayer en el Senado.

El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, dejó una serie de filosas definiciones en su paso por el Senado para discutir con los legisladores el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 que se trata en estos días. Sin anestesia, el “viceministro” que eligió Sergio Massa para llevar adelante su intento de atacar la inestabilidad que aqueja a la economía Argentina negó que esté llevando adelante un plan de estabilización, aseguró que están llevando adelante políticas que le permitan a este o a otro Gobierno “dar el salto” hacia la unificación cambiaria y alertó que el riesgo de hiperinlfación está presente.

Impuesto a las Ganancias: lo que hay y lo que se viene Tras la media sanción de la Ley de Presupuesto en la Cámara de Diputados que incluye ciertas modificaciones, los contribuyentes vuelven a tener más incertidumbre VER NOTA

En sus comentarios, de corte netamente ortodoxo al menos para el paladar de sectores relevantes de la coalición de Gobierno, reafirmó que la inflación es resultado de un desequilibrio en el mercado monetario y que la proyección de 60% de inflación contenida en el Presupuesto 2023 es realista de acuerdo a los objetivos de déficit y financiamiento monetario previstos.

A continuación, recabamos algunas de las frase más filosas del viceministro ante los legisladores:

El Presupuesto 2023 habilita un muy fuerte aumento en las multas para las empresas: podrán pagar más de $200 millones El proyecto que esta semana obtuvo media sanción en diputados habilita a la Secretaría de Comercio a aplicar sanciones más abultadas en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor VER NOTA

▪️ “Este presupuesto no sirve para tener una inflación del 10%, para eso tendría que tener objetivos mucho más agresivos”

▪️ “La emisión monetaria que no tiene contrapartida en un aumento de la demanda real de dinero, es netamente inflacionaria. Esto no es ni de derecha ni de izquierda, ni liberal ni marxista”.

La política sigue desconectada de la realidad La votación de la Ley de Presupuesto 2023 no es más que la fiel y contundente muestra de la distancia enorme que separa a la política argentina de la realidad VER NOTA

▪️ “Hay muchas discusiones y muchos matices ideológicos, pero si uno tiene 1,9% de déficit, la base monetaria es 4,7% del PIB, no hay posibilidad de financiamiento externo, no hay posibilidad de financiamiento con reservas y el financiamiento interno es más que nada para intentar un rollover de la deuda, la inflación va a ser del orden del 50%, no del 10%. Si uno quisiera reemplazar eso con controles, no va a funcionar”.

El equipo económico visitó la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Fotos: Gabriel Cano/ Comunicaci—n Senado

▪️ “Las políticas de ingresos si pueden ayudar para acomodar las cosas a una inflación de fundamento macroeconómica. Entonces si tenés una inflación que a nivel macro es del 60% pero por el desborde es del 100%, ahí las políticas de ingreso tiene que hacer su trabajo para que baje la inflación. Eso si se puede hacer con política de ingresos, ajuste de política cambiaria, política de precios, política de salarios para que las cosas están más armónicas”.

▪️ “Para bajar el impuesto inflacionario lo más importante es bajar el déficit todo lo necesario”.

▪️ “Uno puede tener un mismo nivel de inflación con distintas estrategias de impuestos y gastos. Nosotros tenemos un nivel de inflación que no tienen los países pobres ni los desarrollados, no lo tienen los países que tienen gobiernos más de izquierda ni más de derecha. La inflación es esencialmente un desequilibrio en el mercado monetario, sea por aumento de la oferta o por disminución de la demanda, pero no por la composición de lo que es ese déficit”

▪️ “Uno puede cuestionarse cuáles son las mejores medidas de gasto y de impuestos para que el país crezca mejor. Y también puede cuestionarse cuáles son las mejores medidas de gastos y de impuestos para que haya una distribución que la sociedad o el parlamento o la política consideren más justo. Entonces son dos niveles distintos de discusión. Nosotros lamentablemente no podemos hacer una discusión inteligente de ese tema porque hoy estamos enredados en défictis altísimos que no podemos financiar y que generan altísima inflación”.

▪️ “Hay gente que dice que primero se necesita crecer y luego bajar la inflación. Eso es contra toda la evidencia teórica y empírica. Hay países a los que le va mal, que no crecen, que tienen enormes discusiones políticas, grietas, etcétera, pero no tienen inflación. No resuelven los problemas con la vía fácil de la inflación”.

▪️ “Vuelvo al punto de que considero absolutamente realista y factible a partir de este presupuesto bajar la inflación cercana al 100% a una zona del 60% haciendo cosas adicionales a la parte fiscal porque obviamente estamos con una inercia muy grande y ello amerita ciertas políticas de ingresos en las que está trabajando”.

El proyecto de Presupuesto 2023 ya tuvo media sanción en Diputados y ahora va por su tratamiento en la Cámara de Senadores. Fotos: Gabriel Cano/ Comunicaci—n Senado

▪️ “Un plan de estabilización mucho más duro en términos de bajar la inflación requeriría políticas fiscales más fuertes en términos de eliminar el déficit fiscal o bajarlo mucho más de lo que lo estamos bajando ahora, o distintas políticas cambiarias, monetarias o mismo de ingresos para ese resultado. No es esto lo que está en este momento en juego”.

▪️ “Tuvimos una situación pre hiperinflacionaria en julio. La situación se había desbordado y el riesgo de hiperinflación era bastante elevado. Lo hemos reducido aunque no lo hemos eliminado”.

▪️ “Toda vez que hablemos de inflaciones anuales del 60, 70, 80 estamos coqueteando con la hiperinflación, no es que estemos eliminandon completamente el riesgo de hiperinflación, pero por lo menos lo hemos reducido en forma significativa a través distintas acciones”.

▪️ “La brecha cambiaria es un problema, a mi juicio es un problema enorme. También el ministro se refirió a la brecha cambiaria como un gran problema. Creo todo tipo de incentivos negativos, fomenta mucho la corrupción, desalienta las exportaciones, fomenta las importaciones”.

▪️ “Se importa cualquier cosa con tal de, en un momento dado, hacer la diferencia dada la brecha cambiaria”

▪️ “A veces las medidas parciales son eso, son medidas parciales, no es un programa integral de estabilización pero van permitiendo una hoja de ruta con elementos positivos: fortalecer las reservas del Banco Central, oprdenar fiscalmente la economía”.

▪️ “Estamos avanzando en mejorar y en buscar todas las políticas que en algún momento le permitan a este Gobierno o al otro poder dar el salto hacia la unificación cambiaria. Para eso se necesita superávit fiscal y reservas en el Banco Central. Porque tenemos que poder lidiar con los vaivenes del mercado cuando una montaña de pesos quiera convertirse en dólares ante una situación interna o externa muy negativa”.

Seguir leyendo:

Cómo es y cuánto vale el increíble petit hotel tanguero que tiene 43 baños, muchos más que las habitaciones de sus 5 pisos