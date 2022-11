Desde Messi hasta Elon Musk: los 8 jets privados más exclusivos del mundo

El interior de un avión de súper lujo como el Gulfstream G650ER

Últimamente es muy común escuchar acerca del uso de aviones privados por parte de celebridades y personas de negocios, si bien hace muchos años que los famosos de diferentes ámbitos acuden a este medio de transporte, desde que estalló la pandemia de COVID-19, se volvió una práctica mucho más común.

El gran problema es que es un medio de transporte altamente contaminante: produce una huella de carbono por pasajero de 5 a 14 veces mayor que los vuelos comerciales, según un informe de Transport & Enviroment.

Si bien hay políticos del mundo y activistas por el medio ambiente que piden su regulación, por el momento no existen impedimentos para el uso de jets privados de lujo y es así como la mayoría de las celebridades del mundo se transportan.

A continuación se comparte una selección de los jets privados más lujosos de las celebridades del mundo, según ABC:

Sergio Ramos - Cessna Citation 560

Sergio Ramos junto a su familia a punto de abordar su lujoso Cessna Citation 560

El actual jugador del PSG, campeón del mundo con España y multicampeón con el Real Madrid, Sergio Ramos, ostenta junto a su esposa y modelo, Pilar Rubio, un avión Cessna Citation 560 valuado en cerca de 2 millones de dólares que compraron antes de que el defensor central fuese transferido al equipo parisino.

El lujoso avión cuenta con asientos de cuero, acabados en madera de nogal, un baño completo, y si bien no es de los más lujosos que surcan los cielos, tiene la ventaja de ser de un tamaño mediano, lo que le permite aterrizar en aeropuertos más pequeños.

Maluma - Gulfstream G450

Maluma posa junto a su avión personalizado "Royalty Air"

Quizás uno de los cantantes más famosos de la actualidad, el artista colombiano Maluma recorre el mundo de concierto en concierto a bordo de su Gulfstream G450 pintado de negro al cual bautizó “Royalty Air”.

El aparato cuenta con capacidad para 14 pasajeros, una cocina completamente equipada, baño completo, entretenimiento a bordo, todo decorado con materiales y acabados lujosos.

La aeronave está valuada en cerca de 18 millones de dólares, y solo existen otros 364 modelos de la misma en todo el mundo.

Julio Iglesias - Gulfstream G550

Julio Iglesias a bordo de su lujoso y elegante Gulfstream G550

El famoso cantante madrileño Julio Iglesias posee un lujoso Gulfstream G550 valuado en más de 30 millones de dólares pero del cual está intentando deshacerse hace años, llegó a rebajarlo hasta los USD 19 millones sin éxito en concretar la venta.

Mientras tanto, son sus hijas Victoria y Cristina, fruto de su relación con Miranda Rijnsburger, quienes hacen uso de la lujosa aeronave a la cual no le falta ningún lujo en su cabina para 18 pasajeros.

Lionel Messi - Gulfstream Aerospace G-V

Antonella Roccuzzo y Lionel Messi a bordo de su avión privado

Incontables veces se han visto las muestras de admiración que recibe Lionel Messi a lo largo y ancho de todo el mundo, sin dudas el astro argentino necesita de un avión privado para poder viajar con tranquilidad junto a su familia, por ello compró un Gulfstream Aerospace G-V que si bien es de aspecto sencillo, tiene el detalle de un número 10 en la cola de la aeronave.

El aparato, valuado en 15 millones de euros, cuenta con todas las comodidades para que él junto a Antonella Roccuzzo y sus tres hijos viajen sin preocupaciones y con el máximo lujo.

Floyd Mayweather - Gulfstream G650, apodado Air Mayweather

Floyd Mayweather posa en el interior de su Gulfstream G650, apodado "Air Mayweather"

El hoy retirado boxeador Floyd Mayweather no podía quedarse fuera de esta lista, el ostentoso estadounidense posee un impresionante Gulfstream G650, apodado “Air Mayweather”; cuenta con una cama para dormir, camilla de masajes y mesa de póker entre muchos otros lujos en su interior.

Acorde a su excéntrica personalidad, el avión está repleto de detalles personalizados como el nombre de la aeronave y la inscripción “TBE” que significa The Best Ever, es decir, El mejor de todos los tiempos en español.

Cristiano Ronaldo - Gulfstream G200

Cristiano Ronaldo abordando su exclusivo Gulfstream G200

El tercer futbolista de este listado no podía ser otro más que Cristiano Ronaldo, el atleta portugués posee junto a su esposa Georgina Rodríguez un avión Gulfstream G200, modelo exclusivo del cual solo se fabricaron 250 unidades en todo el mundo.

Por supuesto que en su interior cuenta con todos los lujos acordes al precio que pagó el actual jugador del Manchester United de 22 millones de euros.

Beyoncé y Jay Z - Bombardier Challenger 85

El rapero Jay Z en su Bombardier Challenger 85, regalo de su esposa Beyoncé

Hace 10 años se hizo viral la noticia de que la cantante de pop Beyoncé había comprado un avión privado Bombardier Challenger 85 para regalarle a su marido, el rapero Jay-Z.

Al parece el regalo le costó nada más y nada menos que 40 millones de dólares, según se publicó en aquel entonces en medios norteamericanos.

El aparato cuenta con capacidad para 19 pasajeros como máximo, y tiene dos espacios de esparcimiento en su interior, una cocina completa, un dormitorio y dos baño.

8. Elon Musk - Gulfstream G700

El Gulfstream G700 que compró Elon Musk, uno de los aviones de lujo más modernos de la actualidad

Como no podría ser de otra forma Elon Musk también forma parte de este listado, el hombre más rico del mundo no sólo posee varios aviones privados, sino que recientemente encargó el nuevo Gulfstream G700 valuado en 78 millones de euros.

Según el sitio del fabricante, el aparato cuenta con la cabina más espaciosa de un avión de este tipo, es posible configurarlo con cinco tipos de zona común diferentes y tiene, entre otros muchos detalles, una habitación con cama matrimonial y baño privado. Por supuesto, está equipado con tecnología de última generación.

