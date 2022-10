De Mendiguren criticó a las empresas por la inflación en IDEA: “Muchas metieron un sobreprecio enorme”

El diputado Ignacio De Mendiguren

El secretario de Industria José Ignacio de Mendiguren cuestionó a las empresas por la aceleración inflacionaria de los últimos meses en el inicio del 58° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata y que reunirá a algunos de los ejecutivos más importantes del país hasta el viernes bajo el lema “Ceder para crecer”.

El funcionario, que tiene previsto participar de un panel este viernes y que será uno de los pocos hombres del gabinete de Alberto Fernández que se hará presente en el Coloquio de este año, criticó el proceso de formación de precios y dijo que el ritmo actual de inflación requerirá una instancia de diálogo con la oposición y el sector privado para llegar a algún acuerdo mínimo. El secretario de Industria se cruzó en los pasillos del hotel Sheraton con el ex ministro del área durante el macrismo, Francisco “Pancho” Cabrera y hasta posaron para la foto. “Con esta dupla salvamos el país”, bromearon ejecutivos que se toparon con la escena.

“Nosotros tenemos como objetivo estabilizar manteniendo el poder adquisitivo y luego un fuerte shock de crecimiento. Todas las leyes y decretos que sacamos, como los de la economía del conocimiento, el proyecto de bionanotecnología y para la cadena agroalimentaria, tiene como incentivo la producción marginal, es decir a todo lo que aumenten de producción, le damos facilidad fiscal”, dijo el secretario de Industria. “Que el crecimiento sea lo que motiva, y no el ajuste”, mencionó.

“Lo que hicieron muchas empresas, como no había forma de conocer los precios, el que vendió le metió un sobreprecio enorme” (De Mendiguren)

Sobre el leit motiv del coloquio de este año, Ceder para crecer, De Mendiguren consideró que “hay que crecer para ceder”. “Porque si nos convencemos de que la única forma de salir es creciendo, es más fácil llegar a un acuerdo. Lo que hay que ceder entre todos es en la batalla contra la inflación. Eso significa poder adquisitivo del salario”, dijo el también dirigente y empresario fabril.

“¿Qué sucedió en los últimos 60 días?”, se preguntó, en referencia a las expectativas más altas de inflación y de devaluación del peso que se desataron en los últimos meses tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y el desplome de los bonos en pesos, que motivaron una nueva volatilidad fuerte en los mercados.

Francisco "Pancho" Cabrera, ex ministro de Producción durante el macrismo, con el actual funcionario de esa cartera José De Mendiguren

“Todos pronosticaban las peores tragedias: default en pesos, que Argentina iba a una devaluación brusca, que no había reservas, por lo tanto no había posibilidad de parar la catástrofe y que habíamos roto relaciones con organismos internacionales”, dijo.

“Lo que hicieron muchas empresas, como no había forma de conocer los precios, el que vendió le metió un sobreprecio enorme. Gracias a Dios ninguna de esas tragedias anunciadas sucedió y los precios no volvieron para atrás”, criticó.

“La política no está respondiendo a lo que la gente le pasa. El tren del desarrollo está pasando en la Argentina y yo no quiero estar peleándome en el anden mientras se va” (De Mendiguren)

Consultado en una rueda de prensa sobre si las empresas deberían “ceder” en este aspecto, De Mendiguren aseguró que “en este caso está claro”. “Estamos ante un nivel de inflación que requiere de acuerdos más amplios. El mundo esta viviendo la crisis inflacionaria más seria de los últimos años”, dijo el secretario de Industria. “Esos países entraron a la pandemia con economías estables, sin pobreza. Argentina entró con la mitad de la población en la pobreza”, contrastó.

“Estamos haciendo lo imposible. Si no hay acuerdos, nos vamos a perjudicar todos. La oposición es muy especial, yo sí creo en una oposición que proponga. ¿Alguno trae una propuesta?”, se preguntó.

En ese sentido, hizo una autocrítica y aseguró que “fracasamos todos”. “Con humildad sería bueno aportar, desde un fracaso uno aprende. Por eso me parece bueno el discurso de Daniel Herrero (presidente de Toyota Argentina y de esta edición del Coloquio de IDEA), que dijo que nos serenemos. La política no está respondiendo a lo que la gente le pasa. El tren del desarrollo está pasando en la Argentina y yo no quiero estar peleándome en el anden mientras se va”, concluyó De Mendiguren.

Seguir leyendo: