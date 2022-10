El Coloquio de IDEA apunta al centro de la grieta de los argentinos y convoca a “ceder para crecer”

Daniel Herrero, presidente del Coloquio de IDEA y de la automotriz Toyota, y Daniel González, director ejecutivo de la entidad y ex CEO de YPF

Con el regreso de la presencialidad plena después de la pandemia, el tradicional Coloquio de IDEA reunirá a partir del miércoles 12 a lo más relevante de la política y de los negocios. Este año, el lema convocante apunta al corazón de la tan mentada grieta que divide a los argentinos: “Ceder para crecer”. Por debajo de ese paraguas, habrá cinco ejes temáticos: empleo, educación, finanzas públicas, inserción de Argentina en el mundo y reglas de juego.

Los 3 días de deliberaciones en el Sheraton Hotel de Mar del Plata no tienen como objetivo trazar un plan económico sino generar un puñado de propuestas concretas, según explicaron a Infobae el director ejecutivo de IDEA y ex CEO de YPF, Daniel González, y el presidente del 58° Coloquio y de la automotriz Toyota, Daniel Herrero. Prometen que no habrá pedidos de rebajas impositivas y que “ceder” puede ser “el primer escalón” para iniciar un camino hacia el desarrollo. “Nos desvive el tema que no se genera empleo privado en la Argentina hace más de 10 años”, explicaron.

“En la situación que atraviesa el país, todos tenemos que ceder un poquito para que la Argentina crezca. Más que nunca, y desde el lado empresario, que fue tan importante en la pandemia, tenemos que dar ese paso de ceder para poder hacer una Argentina mejor” (Daniel Herrero)

Además de lo más importante del empresariado, el Coloquio tendrá su cuota de presencia de políticos con el ministro de Economía, Sergio Massa (en formato remoto, ya que estará en Washington para asistir a la asamblea del FMI) y un panel con gobernadores de todos los partidos. El presidente Alberto Fernández, presente en la edición de 2021, aún no confirmó su presencia.

— ¿Por qué surgió el lema “Ceder para crecer”?

— Herrero: Cuando vos hablas de ceder es porque entendés que hay otra persona del otro lado. Y cuando decimos “ceder para crecer”, creemos que ceder implica un futuro mejor para los dos. En la situación que atraviesa el país, todos tenemos que ceder un poquito para que la Argentina crezca. Más que nunca, y desde el lado empresario, que fue tan importante en la pandemia, tenemos que dar ese paso de ceder para poder hacer una Argentina mejor. Por ejemplo: en el Coloquio no se van a escuchar pedidos por rebaja de impuestos. Todos sabemos que hay impuestos distorsivos, excesivos, y que hay que corregirlos a futuro. Pero pedir hoy una rebaja de impuestos en la condición fiscal que tiene la Argentina sería ridículo. Como parte del diálogo y la búsqueda de consensos, en el Coloquio no se van a escuchar reclamos sino propuestas, que no son un plan de gobierno pero intentan poner a todos los actores en la búsqueda de una solución. El éxito de este lema sería que en el Coloquio nos pongamos de acuerdo en tres o cuatro puntos. No buscamos un plan de gobierno ni una solución mágica pero sí entre todos empezar a construir al día siguiente una Argentina un poquito mejor.

— ¿En ese escenario, en qué debiera ceder el empresariado para que el país pueda empezar a desarrollarse?

— González: Tener la visión de largo plazo y el optimismo que existe en el empresario argentino, fomentar el diálogo, buscar la excusa, ya ni siquiera el argumento, para decidir una inversión, me parece que esa son actitudes de ceder. Ceder es preguntarse cómo contribuyo yo a que las cosas mejoren, ¿no? Ceder no es capitular, decir que está todo mal. No es una visión pesimista sino es una visión optimista. Yo creo que puede haber montones de ejemplos, el ejemplo que dio Daniel de los impuestos es concreto. La presión impositiva en la Argentina es altísima, ese diagnóstico está claro. Y sin embargo, con ese diagnóstico, decimos que no hay que discutirlo ahora. Una forma de ceder hoy es focalizarnos en otras cosas que nos permitan generar un canal de diálogo con el otro lado.

— ¿El empresariado se alejó del pedido recurrente de que existan reformas estructurales? ¿Las urgencias hicieron cambiar las prioridades?

— González: En realidad no cambiaron. Lo que decimos es que no nos corresponde a nosotros hacer un plan de gobierno. Lo que proponemos son medidas, acciones concretas para ponernos en una mejor situación. Eso no quiere decir que estemos a favor o en contra de una reforma laboral o impositiva. Simplemente no es nuestra función estar proclamando una reforma amplísima sobre algunos temas que conocemos una parte, no conocemos todo el arco. Nosotros queremos que el Coloquio sea el principio de algo, no el final.

— ¿La crisis económica que hay hoy tiene salida si no hay una salida primero para esa grieta política? ¿Si no hay alguna forma en que el sistema político deje de estar construido en base al enfrentamiento y pueda haber algún nivel mínimo de consensos?

— Herrero: Si no superamos la grieta, la Argentina no tiene futuro. En el Coloquio habrá un pedido de diálogo y de consensos, sin caer en el facilismo de declaraciones narrativas pidiendo una u otra reforma. Todas las personas que van a subir al escenario conocen de antemano cuáles son nuestras propuestas y tuvieron la oportunidad de incluir su opinión, su idea, de manera tal de construir la mejor propuesta para la Argentina, independientemente de quién sea el político que la tenga que llevar adelante.

— González: Sobre la grieta, creo que diferencias irreconciliables desde el punto de vista ideológico hay en todos lados. Mire la polarización después de las elecciones en Brasil, 91% entre dos candidatos. Nunca visto acá ni nada por el estilo. No fue muy distinto en Chile. No fue muy distinto en Estados Unidos. Hay montones de ejemplos donde la diversidad de pensamientos es tremenda. Lo que no nos podemos permitir es que esas diferencias nos congelen y que no podamos avanzar en absolutamente nada.

— Herrero: El rol del empresario es poner en la mesa los temas a discutir con racionalidad, no pedir imposibles en ese momento. Invitamos a los políticos para discutir nuestras propuestas, no para hablar de cualquier cosa o para hablar de bueyes perdidos.

El Presidente Alberto Fernández asistió al Coloquio de IDEA de 2021 y aún no confirmó su presencia este año

— ¿Cuáles son hoy los temas que están al tope de las preocupaciones de los empresarios?

— Herrero: Les preguntamos a 250 empresarios de IDEA cuál es la palanca más importante para fomentar la inversión. Uno esperaría que ahí aparezcan la baja de la inflación, más crédito, menos impuestos. Nada de eso. En el primer puesto, apareció la estabilidad institucional. De alguna manera lo que eso está diciendo es que las reglas de juego claras, previsibles y, sobre todo estables, son la principal herramienta para generar inversión en la Argentina.

— González: A nosotros nos desvive el tema que no se genera empleo privado en la Argentina hace más de 10 años. Hay pequeñas subas y bajas, pero en general es el mismo número. La única manera de generar empleo privado de calidad es con mayor inversión. Y las inversiones vienen en función de un montón de factores donde estabilidad institucional salió como el factor número uno. Y eso para mí dice mucho. Y no es una crítica hacia este gobierno, es una observación sobre la película que vemos de las últimas décadas de la Argentina. Entonces a mí me habló bien de la madurez de los empresarios que digan eso.

" Veo que cada vez estamos empezando a discutir un poquitito más las causas de la inflación y no solamente los síntomas. En ese sentido soy optimista sin dejar de reconocer que estamos en una situación económica delicada” (Daniel González)

— El escenario hoy tiene 7% mensual de inflación, un acuerdo con el FMI para cumplir y un año para las elecciones. Con esos elementos, ¿cómo ven en la coyuntura macro para el corto plazo?

— González: La situación es delicada, es frágil, está más estabilizada que hace unos meses y eso no es poco. Y creo que se empieza a generar una búsqueda de consenso en cuanto a algunas cosas que tienen que cambiar o que no pueden seguir pasando. No hay ninguna duda que inflación en estos niveles es un impedimento altísimo para el desarrollo. Veo que cada vez estamos empezando a discutir un poquitito más las causas de la inflación y no solamente los síntomas. En ese sentido soy optimista sin dejar de reconocer que estamos en una situación económica delicada.

— Herrero: La situación es tan difícil que todos los días hay que buscar trajes a medida para solucionar problemas. Y vamos a estar en una condición complicada. Me preocupa mucho el tema social y la pobreza. Eso es algo que quizás no lo hemos vivido nunca en la Argentina de esta manera. Cuanto más aceleremos los cambios, vamos a empezar a morigerar un poquito esos problemas que tenemos que son preocupantes.

