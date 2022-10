Todo lo que hay que saber para viajar en avión con tu mascota: qué pasos seguir y cuánto cuesta

Antes de emprender un vuelo con una mascota, hay varios pasos a seguir para no tener problemas a la hora de embarcar. (Foto: Julio Cortez / Associated Press)

A nadie le gusta dejar a sus mascotas cuando emprende un viaje a un destino lejano; por este motivo, en ocasiones, los dueños de mascotas deciden llevarse consigo a sus animales para que no sufran en soledad, o simplemente porque no pueden dejarlos a cargo de otra persona.

Pero con la cantidad de regulaciones que existen para viajar en avión, hacerlo con mascotas no es sencillo y hay varios pasos previos que deben cumplirse para poder hacerlo y no tener ningún problema a la hora de tomarse el avión.

Por esta razón, las aerolíneas tienen regulaciones específicas a cumplir antes de permitir que animales de compañía viajen dentro de un avión. En este marco, Smiles compartió con este medio los 5 pasos a seguir antes de planificar un viaje con mascotas, que son:

1. Visitar al veterinario: previo a planificar un viaje con tu mascota, es fundamental consultar con el veterinario si considera que el animal está apto para volar en avión. Algunas aerolíneas inclusive solicitan un certificado de buena salud que indique que la mascota puede realizar el viaje. Es importante chequear la validez del apto, previo a la fecha de embarque, en el país de destino.

Es muy importante visitar al veterinario antes de volar con una mascota. (Foto: Ina Fassbender/dpa)

2. Contactarse con la aerolínea: los requisitos para volar con mascotas varían según cada línea aérea, por eso es extremadamente importante consultar cuáles son, para no llevarse ninguna sorpresa. Algunos aspectos importantes para considerar son: el peso del animal, la reserva con antelación al vuelo, el contenedor de traslado seguro y ventilado (sugerimos revisar medidas), entre otros.

3. Revisar los requisitos del país de destino: según las exigencias del país de destino, va a ser necesario contar con un Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La vigencia de este documento varía según el destino, por ejemplo, en el caso del Mercosur es de 60 días. Por otro lado, la edad del animal también es importante a considerar, algunos países como España, exigen un mínimo de tres meses para poder ingresar al país. Por eso, es crucial corroborar los requisitos del país al que se viaja. Para ello, puede consultarse el sitio oficial del organismo donde se podrán ver las exigencias de cada país (https://mascotas.senasa.gob.ar/index.php/consultar_requisitos).

Dependiendo de las dimensiones y peso del animal, es posible llevarlo en la misma cabina de pasajeros. (AP)

4. Reunir la documentación necesaria: lo principal es contar con un Certificado Veterinario Internacional, y un certificado de salud emitido por un veterinario matriculado. El CVI puede autogestionarse a través de la web de Senasa, o en sus oficinas de manera presencial. También es importante tener a mano los certificados de vacunación de la mascota.

5. Preparar la mascota para el viaje: se recomienda consultar con la aerolínea qué tipo de transportadores se puede utilizar, y así, elegir uno que se adapte a las necesidades de la mascota, donde esté cómodo y no le falte espacio. También, se sugiere no darle comida ni bebida por lo menos 2 horas antes del vuelo. Es importante llevar un pretal o arnés; y una manta para que no les afecten los cambios de temperatura. Para hacer una lista de elementos para llevar, se recomienda consultar al veterinario.

Es importante que la mascota esté cómoda y abrigada para que no sufra los cambios de temperatura que puede haber en el avión. (Don Ryan AP)

Costos de las aerolíneas

En Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, llevar a una mascota en la cabina de pasajeros dentro de Argentina cuesta $4.840 y puede elevarse hasta USD 250 si se viaja hacia Europa, pasando por USD 150 si se viaja hacia un destino sudamericano, USD 200 si el destino es Estados Unidos, entre otras tarifas.

Para viajar con un animal en la bodega del avión, los precios base parten de los $5.572 pesos, y pueden llegar hasta los USD 1.149, dependiendo de las dimensiones del contenedor y la ruta.

Por su parte, Air France, tiene tarifas de 400 euros para viajar con un animal en bodega y de 125 euros para viajar con un animal en la cabina. El lugar en que viajará la mascota depende de las dimensiones, peso y en ocasiones raza de la misma.

En tanto, Iberia tiene tarifas de 300 o 360 euros para viajar con una mascota en bodega entre Argentina y España, y de 150 o 180 euros si la mascota viaja en la cabina de pasajeros.

Mientras tanto, aerolíneas como American Airlines y Latam, entre otras, definen el costo de viajar con una mascota al momento de hacer la reserva del pasaje, dependiendo del trayecto a realizar, así como las características del animal y en qué sector del avión viajará.

Los animales considerados de servicio, como perros lazarillos por ejemplo, pueden viajar junto a sus dueños sin cargo en la mayoría de las aerolíneas del mundo.

Seguir leyendo: