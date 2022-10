Una empresa busca argentinos para trabajar en España y ganar cerca de 1.000 euros al mes

Oportunidades de trabajo en Malta para argentinos, los puestos solicitados están vinculados a la gastronomía y la atención al cliente. (REUTERS/Manuel Silvestri/File Photo)

Una importante compañía española busca argentinos para trabajar por un año en diferentes posiciones vinculadas a la gastronomía, restauración, recepción, atención al cliente, y más actividades relacionadas al turismo.

Se trata de Crew & Cruise, una empresa de recursos humanos que realiza una búsqueda para trabajar en dos hoteles de Malta.

Busca trabajadores con un mínimo de dos años de experiencia para diferentes posiciones, ofrece salarios en euros, y puede aplicar cualquier argentino que cumpla con sus condiciones, sin la necesidad de contar con nacionalidad europea, ya que la compañía también se ocupa de asesorar al trabajador para que pueda emplearse según las reglas locales.

La empresa ofrece contratos por un año, salarios en euros -más propinas-, ayuda para el primer mes de instalación en Malta, comidas gratis durante las horas de servicio, transporte gratis al cierre de la jornada para retornar a la casa, seguro médico, vacaciones que pueden variar entre los 24 y 38 días (dependiendo del puesto), descuentos en servicios de la empresa luego de los primeros 3 meses de trabajo y más bonos e incentivos que se otorgarán en base a los comentarios positivos de los clientes.

Las posiciones son para trabajar en dos hoteles de lujo de Malta

Trabajos disponibles

- Chef en jefe

- Segundo Chef

- Chef de partie

- Meseros

- Supervisores de salón

- Gerente de bar

- Bartender

- Baristas

- Recepcionistas de restaurant

- Sommelier

- Personal de limpieza para habitaciones

- Personal de limpieza general

- Personal de limpieza de cocina

Hay oportunidades para chefs, ayudantes de cocina, meseros y más . (REUTERS/Angela Ponce)

Requisitos

- Para todos los empleos, la compañía solicita un mínimo de 2 años de experiencia en puestos similares, preferiblemente en hoteles de 4 o 5 estrellas.

- Contar con la habilidad de entender perfectamente el inglés y poder hablarlo. Las entrevistas se realizan en inglés para corroborar el manejo de la lengua.

- Es necesario estar completamente vacunado contra el COVID-19 para relocalizarse en Malta.

En el anuncio de empleo, indican ciertos aspectos que los interesados deben tener en cuenta, a saber:

Si se consigue pasar la primera entrevista, habrá que enviar 1 o 2 referencias de trabajo previas, es necesario contar con un pasaporte en regla (No es necesario que sea un pasaporte europeo), si se obtiene el empleo habrá que tramitar un permiso de trabajo local para poder trabajar de forma legal, se recibirá una tarjeta de seguro médico según la ley de Malta, el o la aspirante deberá poder relocalizarse en Malta durante los meses de Mayo o Junio, habrá que obtener un certificado de habilitación policial, habrá que demostrar estar vacunado contra el COVID-19, la Hepatitis A, Tifoidea, Polio y Sarampión, por último, los puestos son de tiempo completo, 40 horas por semana para las posiciones básicas, 50 horas semanales para las posiciones gerenciales.

En lo que respecta a los salarios, el anunciante del empleo no indica cuánto se pagará por cada posición, no obstante, Infobae pudo corroborar en el sitio Dingoos, que en Malta se paga por un trabajo de tiempo completo un mínimo de 775 euros al mes, no obstante, es usual que el salario sea más elevado, pudiendo llegar al doble, uno 1.400 euros mensuales.

Como sucede en casi todos los rubros laborales, a más responsabilidad y mayor experiencia requerida por una posición, más elevado será el sueldo.

